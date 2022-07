Familia de Mireya Baltra criticó uso indecente de su nombre

Días atrás, medios resaltaron que una hija de la destacada militante comunista y ex ministra de Salvador Allende, estaba por el Rechazo en el plebiscito. “Cuando se usa el nombre de Mireya para crear un hecho político menor, con indisimuladas intenciones manipuladoras, se traspasa ese marco ético que ella misma nos inculcó” se dijo en carta suscrita por hijos, hija, nietos, nietas y bisnietas”. Esa misiva, contradictoriamente, casi no tuvo divulgación en la prensa. En la carta se expresa que “tratar de ligar el nombre de Mireya con la opción plebiscitaria de aquellos que durante toda nuestra historia han defendido sus privilegios -no pocas veces a lo largo de los siglos- derramando la sangre de los más desposeídos es, simplemente, insultar su trayectoria, consecuencia y legado de vida”.