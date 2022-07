5 millones de personas beneficiadas por medida del Gobierno

La iniciativa Copago Cero en la Red Pública de Salud permitirá a los afiliados en los tramos C y D no pagar las atenciones de salud. 54% son hombres y 46% mujeres, todos menores de 60 años. Esto significa que todas las atenciones en la red pública lo largo del país serán gratuitas para 15 millones de chilenas y chilenos.

Santiago. 27/07/2022. El presidente de la república, Gabriel Boric, anunció la medida Copago Cero en la Red Pública de Salud que permitirá que los afiliados a Fonasa en los tramos C y D, menores de 60 años, no paguen por las atenciones de salud. La medida entrará en vigencia en septiembre de este año y beneficiará a más de 5 millones de personas de clase media.

“Estamos acá para cumplir un compromiso que definimos en nuestro programa, que ratificamos en la Cuenta Pública del primero de junio y que es un avance histórico en material de salud”, dijo el mandatario al presentar la iniciativa y resaltó que “han sido muchas generaciones de chilenos y chilenas los que han soñado con lo que hoy día estamos avanzando a convertir hacia realidad, que sea un sistema de salud público, gratuito para todas y todos los usuarios de Fonasa”.

El Fondo C se refiere a aquellos afiliados que perciben un ingreso imponible mensual igual o mayor a 380 mil pesos y menor o igual a 554 mil 800 pesos. Actualmente estas personas tienen una bonificación del 90% en las atenciones de salud en la Red Pública y acceso a compra de bonos en establecimientos privados en convenio con Fonasa.

Respecto al fondo D, corresponde a las personas que perciben un ingreso imponible mensual mayor a 554 mil 800 pesos. Actualmente tienen bonificación del 80% en las atenciones de salud en la Red Pública y acceso a compra de bonos en establecimientos privados en convenio con Fonasa.

Con la medida mencionada, ninguna persona perteneciente a Fonasa tendrá que pagar sus atenciones de salud, lo que suma 15 millones de personas, el 80% de los habitantes del país. La gratuidad es independiente a si el paciente padece alguna enfermedad AUGE/GES, aunque no tendrá efecto en los procedimientos del Pago Asociado a Diagnóstico (PAD) y las personas hospitalizadas en pensionado (0,2%) porque corresponden a Modalidad Libre Elección.

La ministra de Salud, María Begoña Yarza, afirmó que no existe ninguna excepción para quienes estén en el tramos C y D quieran acceder a este beneficio: “Todas las prestaciones realizadas en la red pública de salud, desde el norte al sur más extremo, van a ser gratuitas para los 15 millones de Fonasa y en particular la noticia de hoy: los más de 5 millones de personas que están en el tramos C y D“. Además agregó que “el costo fiscal anual son un poco más de 21 mil millones que estamos instalando para que esta política pública se genere (…) esperamos que pasos como este nadie se atreva a retroceder porque son avances tremendos para las personas en Chile”.