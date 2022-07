“Las regiones quedan súper fortalecidas en esta nueva Constitución”

La ex convencional, Elsa Labraña, aseveró que con el nuevo texto “las regiones quedan con autonomía administrativa, política y económica para poder hacer los cambios y las mejoras que la gente requiere en su territorio”. Precisamente, destacó que ahora se ve en los territorios un despliegue para fortalecer la opción del Apruebo para el plebiscito del 4 de septiembre.

Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 23/07/2022. Elsa Labraña Pino fue una de las convencionales que planteó con más énfasis temas medioambientales, regionales, de soberanía alimentaria y feministas. Representó a la Región del Maule donde hoy es parte de todo el esfuerzo que se hace por Aprobar la nueva Constitución.

¿Cómo está viendo la campaña del Apruebo y esa supuesta ventaja del Rechazo?

Veo que cada día la gente se va sumando al Apruebo en la medida que va leyendo los Artículos de la Constitución y como éstos van a ir beneficiando a la gente en su vida cotidiana. He visto mucha gente que se está organizando en comandos, lo veo en los territorios, en las juntas de vecinos, en las plazas, en lugares públicos, donde en forma espontánea están llevando la información correcta a la gente y sus comunidades. Esa ventaja del Rechazo está inflada por los medios de comunicación que, obviamente, responden el poder económico que no quiere que este sistema cambie.

Usted representó en la Convención Constitucional a la Región del Maule. ¿Cómo ve la campaña del Apruebo en regiones? ¿No está muy centralizada?

En las regiones la mayoría de los ex convencionales estamos desplegados e informando verídicamente lo que dice la nueva Constitución, derribando las fake news que han instalado los ex convencionales de derecha y otras fuerzas políticas que no quieren que este sistema cambie. Veo que la gente en las regiones está respondiendo bien, en la medida que tiene información correcta, y ven que hay personas que sí se la están jugando por el Apruebo. Se está generando una sinergia bastante importante en las regiones. No creo que esté tan centralizado, porque cada convencional fue a defender normativas que corresponden a los mandatos de sus territorios, por lo tanto, una vez que están en sus territorios se encargan de informar de aquello. En cuanto a que sea centralizada la campaña, claro, en Santiago hay muchas más organizaciones que tuvieron la instancia de incidir y participar más directamente en el proceso constituyente porque estaban más cercanos al lugar de la Convención, pero veo que en los territorios los convencionales están haciendo una pega bastante importante para organizar, para llevar material informativo, para incidir en los medios de comunicación y de alguna manera contrarrestar la desinformación que instaló la derecha.

¿A qué atribuye tanta virulencia de quienes están en contra de la nueva Constitución?

Creo que la virulencia viene de los grupos de poder que están financiando esta campaña del Rechazo y que ven una amenaza clara en esta nueva Constitución para mantener sus privilegios. Es el desespero de ver cómo nosotros como pueblo, logramos organizarnos, sacar adelante un proceso constituyente que fue negado durante 30 años por esta seudo democracia y que de alguna manera, más allá del resultado de esta Constitución, vamos a seguir organizándonos para generar las condiciones de vida que nosotros nos queremos dar.

¿Cómo quedan las regiones con esta nueva Constitución?

Las regiones quedan con autonomía administrativa, política y económica para poder hacer los cambios y las mejoras que la gente requiere en su territorio. Creo que las regiones quedan súper fortalecidas en esta nueva Constitución para que tanto la ciudadanía pueda participar en la toma de decisiones como para que la autoridad, que es la encargada de cumplir esos mandatos ciudadanos, tenga los recursos tanto financieros como administrativo para poder llevarlo a cabo.

Usted fue convencional electa democráticamente. ¿Qué piensa cuando escucha que de repetirse el proceso constituyente podría ser en el Senado, o con un grupo de expertos?

Uno de los mandatos más sentidos por la población es, precisamente, el terminar con el Senado. Así que no creo que sea viable que ellos continúen un proceso constituyente. Esto de las comisiones de expertos nunca ha funcionado bien en nuestro país.

¿Cómo queda resuelto el tema de la soberanía alimentaria en el nuevo texto? Considerando crisis como la actual que por una guerra externa no llegan los granos, los cereales.

Quedó establecido como un deber del Estado, que va a tener que promover la producción, la promoción y el consumo del alimento, que garantice el derecho a la alimentación, que también quedó establecido en esta Constitución. Además, considera el fortalecimiento de todo el canal de distribución agropecuario.

¿Y lo concerniente a medioambiente?

La naturaleza queda protegida por principios, por ejemplo, el principio del buen vivir, que reconoce y promueve la relación y el equilibrio armónico entre las personas y la naturaleza, el principio precautorio, que es muy importante para toda la actividad económica que se quiere instalar en el país y también el principio de responsabilidad ambiental, que especifica que quien dañe el medioambiente, tendrá el debe de repararlo. Esas normativas se complementan con una institucionalidad de defensoría de la naturaleza, en la cual cualquier persona que vea amenazado su medioambiente, va a poder acudir a esa instancia para proteger y defender la naturaleza.