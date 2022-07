Bachelet-Boric: “Cantamos Pablo Milanés”

Una frase clave después de que la ex jefa de Estado citó al cantante cubano al anunciar su apoyo al Apruebo nueva Constitución.

Equipo “El Siglo”. Santiago. 22/07/2022. La tarde del pasado jueves se despejó el nerviosismo. Para muchos era algo imprescindible que el Presidente Gabriel Boric se reuniera con la ex jefa de Estado, Michelle Bachelet, sobre todo si ya había ido a la oficina del ex mandatario Ricardo Lagos. Considerando que este último no dice apruebo ni rechazo frente a la nueva Constitución, mientras la ahora comisionada de derechos humanos en Naciones Unidas, explicitó que está por el Apruebo para el plebiscito del próximo 4 de septiembre.

Las tres horas que conversaron Bachelet y Boric son algo confidencial y quién sabe si en unos años más se sabrá todo. Por ahora, el Presidente sólo reveló que “tuvimos una conversación de análisis de la situación política del país, de los desafíos que estamos enfrentando, también conversamos algo del escenario internacional, cantamos Pablo Milanés”…

Esas últimas palabras fueron clave. Porque al anunciar que votará Apruebo, la ex mandataria evocó la canción del cantante cubano y expuso: “Lo he dicho antes: estoy por el Apruebo. Lo he dicho también, en una manera simbólica, que me recuerda una canción de Pablo Milanés que dice ‘no es perfecta, pero se acerca a lo que yo siempre soñé’”.

Gabriel Boric manifestó que “la Presidenta es un ejemplo en muchos sentidos, una pionera en muchos sentidos en Chile, y a mí en las actualidades responsabilidades que tengo me sirve muchísimo escucharla y aprender de ella”.

Consultado sobre algún papel que podría jugar Michelle Bachelet en la campaña por el Apruebo, como participar en la franja televisiva o promover el apoyo a la nueva Constitución por un video o las redes sociales, el Presidente indicó que “uno no cuenta en público todos los detalles de lo que uno conversa y además no podría, sería una falta de respeto que yo hablara a su nombre. Me imagino que ella en su momento dará cuenta las decisiones que tome”.

Expuso que “tuvimos una muy buena conversa y vamos a seguir conversando. Estoy muy agradecido de la generosidad que ella ha tenido para también contarme los aprendizajes que tuvo en sus dos gobiernos”.