“Lo que dijo el Presidente raya la cancha”: Guillermo Teillier

Para el timonel del Partido Comunista, Gabriel Boric precisó, con sus dichos del pasado viernes, que “lo que hay que hacer si se rechaza (la nueva Constitución), en lo fundamental es seguir con el proceso y con una Convención”. El dirigente sostuvo que “quedó claro que habría un proceso que no termina hasta que no se cambie la actual Constitución”. Recalcó que “no hay ninguna intención del Presidente de instalar una ‘tercera vía’” y de paso dijo confiar en que, a final de cuentas, ganará el Apruebo. Apuntó que en la reunión del Comité Político de este lunes hubo apoyo al mandatario, “fue un apoyo unánime a sus declaraciones del viernes”. El presidente del PC aseguró que camina bien la campaña del Apruebo y que hay coordinación entre distintas fuerzas políticas y el movimiento social.

Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 18/07/2022. ¿Cómo ve el inicio de la campaña por Aprobar la nueva Constitución?

La campaña está basada en un despliegue de todos quienes están por el Apruebo, en el movimiento social y ciudadano, en los partidos y movimientos políticos, en distintos sectores del país, en un comando unitario. Se está llevando a cabo una campaña territorial intensa, y eso está teniendo sus frutos, tenemos hasta ahora comandos en 270 comunas a lo largo del país, y va creciendo día a día. En todas las regiones hay comandos por el Apruebo, hay comités sectoriales en sindicatos, lugares de trabajo, estudiantes, en el mundo de la cultura, en el movimiento feminista, de jóvenes. Se está entregando material de propaganda, se organiza el despliegue territorial, habrá dos franjas televisivas con el mismo sentido de contenido, y hay un despliegue en redes sociales.

Hay dos conglomerados políticos respaldando el Apruebo, Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad. ¿Se logra sintonía entre ellos?

La verdad es que estamos trabajando todos juntos, tenemos una misma mesa política y de coordinación, estamos todos los partidos y movimientos, acompañados por AprueboXChile. ¿Por qué dos franjas? Primero, porque era un tiempo como de nueve minutos por los partidos, era una franja muy larga, son difíciles las condiciones para financiarlas, no hay financiamiento del Estado esta vez, y vimos que había particularidades, unos querían énfasis en unos aspectos, otros en otro, pero todos en la finalidad, el objetivo, de que gane el Apruebo.

¿Esas particularidades tienen que ver con el planteamiento de “aprobar para reformar” y otros que sostienen “aprobar sin apellidos”?

Eso no importa, con apellido o sin apellido, lo importante es apoyar el Apruebo y que gane el Apruebo. Todos están por aprobar, incluso hemos dicho que se podrán hacer cambios después de Aprobar la nueva Constitución, estamos abiertos a que se hagan cambios una vez que se apruebe. La propia nueva Constitución lo dice, que se puede reformar, y es indudable que en la medida que se vayan construyendo los proyectos de ley que debe instalar la nueva Constitución, se van a ir produciendo algunos perfeccionamientos, se van a reforzar ciertos conceptos, para que nadie tenga dudas o se abra la puerta a fantasmas o truculencias. No es que estemos divididos entre los que aprueban para reformar o los que aprueban a secas. Y entre los que aprueban para reformar, es una parte mínima y no es en contra de la Constitución, así que no es algo que marque una diferencia sustancial.

Estamos a 48 horas de las declaraciones del Presidente Gabriel Boric, donde planteó lo que vendría si llegara a ganar el Rechazo en el plebiscito. Él hoy dijo que no sintió quejas sino apoyos por sus dichos, desde los partidos. ¿En el caso del Partido Comunista, hay queja, hay apoyo, hubo sorpresa con esa declaración? ¿Qué efecto pudo tener?

Hoy en la reunión del Comité Político hubo apoyo al Presidente Boric, fue un apoyo unánime a sus declaraciones del viernes, porque después de la sorpresa inicial de algunos, ya se comprende lo que quiso decir, y lo que dijo el Presidente raya la cancha. Porque él ha hablado bastante sobre lo que hay que hacer si se aprueba la nueva Constitución, y en esa entrevista fue mucha la insistencia sobre qué pasa si se rechaza y él dijo lo que hay que hacer si se rechaza, y que en lo fundamental es seguir con el proceso y con una Convención. Quedó claro que habría un proceso que no termina hasta que no se cambie la actual Constitución, que además es el mandato del pueblo. Eso tiene que hacerse con participación ciudadana, de manera transparente, y eso significa que habría que elegir nuevos convencionales. Pero parto de la base que va a ganar el Apruebo y no estaremos en ese escenario. Me parece que el Presidente rayó la cancha, dejó las cosas claras y creo que sorprendió a la derecha, porque estaban elucubrando, preparando la cocina, a ver qué podían hacer, si recurrían a un grupo de expertos, y lo dijo que Gabriel Boric como que los desarmó, e insistió en que este es un proceso que inició y que lleva el pueblo.

De hecho este lunes dijo que desde quienes respaldan el rechazo no tienen plan si esa opción gana…

Efectivamente, quedaron perplejos y están tratando de revertir la situación que se les creó. Porque ellos no quieren una Convención Constitucional, ni participación de la gente.

Sin embargo, hubo ex convencionales como Jorge Baradit, Benito Baranda, y gente que está por una nueva Carta Magna, que no compartieron los dichos del mandatario, indicaron que pudo confundir, afectar el Apruebo e incluso validar la “tercera vía”.

No hay ninguna intención del Presidente de instalar una “tercera vía”, eso debe quedar claro, no hay “tercera vía” en las palabras de Boric. Hay una sola salida, el día del plebiscito se Aprueba o se Rechaza y el proceso no termina hasta que se produzca el cambio de la actual Constitución. Eso queda muy claro. Creo que algunos convencionales se sintieron tocados por el trabajo que hicieron y que a lo mejor se está menospreciando lo que se hizo, y eso no es así en absoluto.

¿Cuál es la postura del Partido Comunista respecto a bajar el quórum para reformas a 4/7?

Nosotros hemos dado una lucha tan larga para reducir el quórum…Recuerda que cuando se firmó el famoso acuerdo del 15 de noviembre de 2019 para el proceso constituyente, nosotros no lo firmamos porque, entre otras cosas, no estuvimos de acuerdo con mantener el quórum de 2/3, y nos sacaron la mugre por eso. Pero igual participamos del proceso constituyente, con los 2/3. Y resulta que ahora, por arte de magia, la derecha dice que quiere cambiar a los 4/7, ahora sí. Claro, cuando es de conveniencia para ellos, cambian radicalmente de posición, de un momento a otro. No tenemos ningún problema en que se cambie, puede ser una oportunidad. Pero además, en la nueva Constitución está planteado los 4/7 para reformar el texto.

Se discute el momento, si hacerlo antes del plebiscito o después.

Tampoco tiene demasiada importancia. Tal vez es mejor que se haga antes, sino después la derecha se va a arrepentir…El Partido Comunista no tiene problema con eso, lo único no más, es que molesta el oportunismo de la derecha.

La situación económica, por factores externos y realidades internas, no anda bien, y sobre todo golpea a la mayoría de la población, por el alza de precios fundamentalmente. ¿Qué impacto político puede tener eso?

Creo que afecta, de todas maneras. Ahora, hay que estar consciente de que hay factores externos muy importantes que actúan sobre el precio del dólar, el precio del cobre, sobre la inflación, la escasez y la falta de productos e insumos. En eso repercute la pandemia del Covid-19 y ahora la guerra en Ucrania y las sanciones contra Rusia. Hay un encarecimiento de todos los combustibles. Nuestro país no tiene grandes reservas económicas, pero creo que dentro de la situación que vivimos, se hace un esfuerzo grande que tiene varios hitos como el alza del salario mínimo, el apoyo a las Pymes, el bono de los 120 mil pesos para 7 millones de personas, tratar que no suba el precio de los combustibles, congelar el precio del transporte público, se prolongó el IFE laboral y esta semana se va a dar otra ayuda a pequeñas y medianas empresas para paliar el alza de precio, sobre todo de insumos. Me da la impresión que el Gobierno, dentro de la debilidad económica que existe, que heredamos, está haciendo un esfuerzo muy grande y ese esfuerzo lo hace tratando de no crear una mayor escalada inflacionaria, que es lo que nos tiene bastante mal, a toda América Latina, bueno, a casi toda, porque hay países como Bolivia en que eso no ocurre.

¿Qué mirada tiene de esta constante de instalar que se debe hacer cambio en el gabinete ministerial del Gobierno? Se puso sobre la mesa y parece que se volverá a colocar.

Algunos lo tienen como una cuestión constante. Claro, además es lógico pensar que en algún momento puede cambiar algún ministro, alguna ministra, o hacerse un enroque. Todos los gobiernos lo hacen, y entonces cuando se hace, esos dicen, ve, dijimos que habría cambio. Yo no veo que urgentemente ahora, en este momento, se necesite un cambio en el gabinete, no veo dónde podría estar. Pero de ninguna manera me voy a negar a que se haga, cuando se haga. Eso lo tiene que determinar el Presidente y me imagino que hay una evaluación de los distintos ministerios por parte del Gobierno y eso va quedando anotado y salta en algún momento.