“Queremos que cada uno tenga derecho a buscar la felicidad”: Jorge Coulón

“…y la felicidad no va a llegar nunca si estamos envenenados del discurso odioso al que nos quiere llevar la derecha”, declaró el destacado integrante de Inti-Illimani, Jorge Coulón, de cara a avanzar hacia una nueva Constitución. Enfatizó que “lo que queremos es hermoso, lo que buscamos está lejos de esta campaña sucia que hace la derecha”. Sostuvo que la jornada por el Apruebo “tiene que ser luminosa, esperanzadora” que sea “un estado de ánimo que nosotros llevemos adelante por una vida mejor”.

Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. 16/07/2022. ¿Jorge, en que está Inti-Illimani, hay un concierto en vista junto a Los Jaivas?

Sí, tenemos un concierto en agosto de Inti-Illimani con Los Jaivas, con los que hicimos una muy buena temporada en el Teatro Caupolicán y vamos a repetir este 20 de agosto en el Gran Arena Monticello bajo el título “Por la fuerza de la razón”.

¿Desde el punto de vista musical, artístico, qué significa que estén juntos Inti-Illimani y Los Jaivas?

Mira, desde luego, para quienes disfrutan de la música es un acontecimiento bastante especial, pero creo que tiene que ver más bien con un simbolismo de lo que significan estos dos grupos en la historia del último medio siglo de vida musical de estos grupos chilenos. No me gustan los mensajes medio canutos, pero creo que hay un simbolismo muy grande, muy fuerte en que estemos juntos Inti-Illimani y Los Jaivas. Además, me parece importante la colaboración entre grupos que tienen tanto en común y que también son tan diferentes.

Cuando se habla de política y de otras actividades en estos tiempos, se reitera el cambio generacional, que ahora son tiempos de los jóvenes, y en el caso de ustedes, se ve que siguen vigentes, a pesar de como decías, haber surgido hace alrededor de medio siglo.

Hay dos fenómenos. Uno, es que hubo una renovación generacional en nuestros grupos y el otro, que hay una vigencia que tiene que ver con lo que somos, lo que presentamos. Fíjate que a nivel internacional hay grupos que conocemos como Pink Floyd, Rolling Stone, el mismo Paul McCartney, varios otros, que siguen teniendo un peso bastante gravitante ahora y que son de la generación nuestra, que se formó en los años sesenta, que marcó culturalmente al país, y que influyó en la política y las costumbres de la sociedad.

Bueno, en estos años, en estos meses, están presentes la música, la letra, las palabras, de Víctor Jara, de Violeta Parra, de Inti-Illimani, Quilapayún, Los Jaivas…

Así es, y es uno de los grandes méritos que tuvo la revuelta popular, y que dejó en evidencia esa revuelta social y popular de 2019, donde se generó un puente generacional que vino a decir que la lucha de hoy es la misma lucha de hace cincuenta años, la misma lucha que lleva por tantos años nuestro país y nuestro pueblo. Y como decías, ahí está nuestra música, nuestros mensajes, de creaciones de hace tantos años. Creo que es una de las cosas más interesantes que tuvo la revuelta social.

Fueron años difíciles, pesados, para el mundo de la cultura el 2020 y el 2021 con la pandemia del Covid-19 y la crisis económica.

Fueron difíciles y todavía sigue siendo difícil de alguna manera, no se ha recuperado mucho, además se vino encima un crudo invierno. Es una situación muy compleja para el mundo de la cultura, no sólo para los artistas sino para todas y todos los que giran en torno a la música, las artes representativas, a las artes escénicas, al teatro, la música. Están los técnicos, los profesionales, toda la gente que trabaja en la cultura, en el espectáculo, que es mucha gente que participa en esta actividad que prácticamente lleva paralizada dos años.

¿Cómo se ves desde el mundo de la cultura la presentación de un nuevo texto constitucional?

Mira, diría que no estamos en una realidad esquizofrénica como algunos nos quieren imponer. Si lo miras desde el punto de vista de lo que hace la derecha frente al proceso constitucional, fue iniciar una campaña del rechazo desde el momento mismo en que fuimos al plebiscito de entrada, el año pasado. Todo este proceso ha sido negado y rechazado desde un comienzo por la derecha, así que no digan que el texto no les gusta, eso es un pretexto, ellos están desde el año pasado rechazando la nueva Constitución. Lo claro es que habrá garantía de derechos sociales, que el agua deje de ser privada, que se acaben las Afp, que se pongan en peligro las Isapres, eso no les gusta, pero no lo van a decir, y buscan pretextos para rechazar. Por otra parte, está esa gran mayoría de chilenos que necesitan un cambio,que quieren un cambio, que han apoyado el proceso, que siguieron los avatares de la Convención Constitucional, con sus luces y sus sombras. Pero como bien dijo Raúl Zurita, ahí estaba Chile, con sus contradicciones, con sus cualidades y sus defectos, pero nadie puede decir que el texto que se hizo en los plazos acordados, con mayoría de dos tercios que se aprobaron las normativas, no sirve, o deslegitimar ese trabajo que se hizo que fue extraordinario. Me parece una Constitución moderna, que lanza a Chile a una plataforma social de derechos, y con derechos culturales bastante avanzada.

¿Cómo queda la cultura instalada en la nueva Constitución?

Me parece bien. Hay mucho que discutir, porque en materia de derechos me parece que es importante la necesidad de la cultura en el desarrollo del país, y no hablo solamente de arte. Hablo de lo que Gladys Marín definía como lo que somos y lo que queremos ser. En ese sentido, siempre va a faltar, siempre está en evolución. Los cambios culturales en una sociedad se producen más lentamente, pero se asientan más profundamente que los cambios de política contingente. A la cultura no se saca nada con apurarla mucho. Alguien dijo, hasta que la dignidad sea la cultura, me gusta mucho esa consigna. Y creo que se avanza mucho en la nueva Constitución en materia de cultura.

¿Cómo debería ser la estética de la campaña del Apruebo, cómo desplegar las formas para llegar a tanta gente? Está el difundir el contenido de la nueva Constitución, pero al mismo tiempo cómo llegar masivamente con sentimiento, con sensibilidad.

Esto es como a los que les gusta el fútbol, donde todos son entrenadores…Pero bueno, naturalmente tengo una opinión y creo que debería ser una campaña sobre lo que somos y lo que queremos. Porque lo que queremos es hermoso, lo que buscamos está lejos de esta campaña sucia y mentirosa que hace la derecha. Nosotros somos honestos en nuestros propósitos, y lo que queremos es que cada una y cada uno tenga derecho a buscar la felicidad, y la felicidad no va a llegar nunca si estamos envenenados del discurso odioso al que nos quiere llevar la derecha. La derecha quiere tirar el mantel, quiere establecer una situación de conflicto aparentemente entre dos opciones iguales, pero no es igual la gente que rechaza a la gente que aprueba. No es igual numéricamente, ni en sus aspiraciones de justicia, de felicidad, de belleza al final. La campaña nuestra no puede entramparse en ese terreno pantanoso en que nos quiere meter la derecha, tiene que ser una campaña luminosa, esperanzadora, y que no sea sólo una campaña, sino un estado de ánimo que nosotros llevemos adelante por una vida mejor.