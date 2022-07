“La nueva Constitución y la opción Apruebo es algo transversal”

Redes

Así lo sostuvo el secretario general del PC, Lautaro Carmona, quien enfatizó que el texto constitucional a votar en el plebiscito del 4 de septiembre es de “amplia diversidad, no de un sector, es un contenido que pertenece al conjunto de la sociedad”. Apuntó que “si hay Constitución de un solo sector, es la que hizo Pinochet” y advirtió que la derecha y los del Rechazo, están “achicando, castrando, aspectos de la propuesta” constitucional. El dirigente del Partido Comunista expresó que una clave en la campaña por Aprobar, es llegar a diversos anillos, “el más cercano de cada persona, su grupo familiar, su grupo vecinal, su grupo laboral, su grupo de amistades, su grupo de convivencia recreativa”.

Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 14/07/2022. ¿Cómo ves el despegue de la campaña del Apruebo?

Se abrió una tremenda expectativa sobre una base muy desafiante, que es que la mayor cantidad de gente logre conocer a lo menos lo principal del texto de la nueva Constitución que se propone. Es un texto que recoge las grandes expectativas, demandas, inquietudes, sugerencias, de una zona muy grande de la sociedad chilena, frente a una situación actual de injusticia y desigualdad que perdura con la Constitución vigente. Cifro grandes expectativas en que tengamos la capacidad para llegar a conversar con mucha gente.

¿En concreto cómo se hace eso? Tomando en cuenta los recursos financieros de los que están por el rechazo, la inversión de ellos en redes sociales y que cuentan con la mayoría de los medios de comunicación.

El rechazo está trabajando desde el inicio de la Convención Constitucional. Sabemos la correlación de fuerzas que quedó en la Convención, la presencia de la derecha, que a pesar de los candados para vetar acuerdos la derecha no lo logró, hubo fuerzas como el Partido Demócrata Cristiano que logró sólo un convencional. La derecha empezó desacreditando el trabajo colectivo de la Convención, instaló tergiversaciones, algunos sectores recurrieron a la mentira.

¿Cómo poner las cosas en su lugar? Primero, buscando el mecanismo más personalizado y directo que seamos capaces de implementar. Eso se hace empezando por el anillo más cercano de cada persona, su grupo familiar, su grupo vecinal, su grupo laboral, su grupo de amistades, su grupo de convivencia recreativa. En esos primeros anillos, en la medida que vamos entregando argumentos, demostrando que hay una propuesta de Estado de derechos y solidario, se debe trabajar y lograr apoyo al Apruebo. Eso va con todos los otros mecanismos comunicacionales, en los medios, en las redes sociales, en la propaganda, para que complementen de manera eficaz toda la campaña.

Se habla también de apelar a las sensibilidades, a los sentimientos, a la alegría…

Mira, lo primero es la constitución de un comando por el Apruebo, que tiene un claro acento en el mundo social, de la ciudadanía, de la cultura, con liderazgos validados, y lo segundo es la gran y amplia diversidad de sectores etáreos, regionales, de género, políticos, que participan por el Apruebo. Lo tercero es que ante dos, tres o cuatro noticias falsas, contraponer la verdad, lo que realmente es cierto. Tenemos que salir ante los argumentos descalificadores, falsos, mentirosos, mostrando el texto literal de la nueva Constitución, mostrando cómo beneficia al pueblo.

Se inscribieron en el Servel (Servicio Electoral) el comando de Apruebo Dignidad, el de Socialismo Democrático, ApruebaXChile, y otros colectivos sociales que están por el Apruebo. ¿Cómo es la sintonía entre todos ellos?

Estamos logrando una sinergia muy potente partiendo de varias cosas que son clave. Todos coincidimos en la necesidad de que se apruebe este texto por las consecuencias positivas que tiene en las condiciones de vida de las personas, como derechos sociales, laborales, acceso al agua, seguridad, entre otras consideraciones. Algunos quieren que se apruebe para después corregir, profundizar, mejorar, completar, pero en definitiva, que se apruebe. Las expresiones que vengan después del 5 de septiembre serán legítimas, por ahora, todos estamos concentrados en el 4 de septiembre, el día del plebiscito. Lo segundo es que mientras más ancha sea la expresión de diversidad en torno del Apruebo, contenida en un comando u otro espacios de coordinación, es positivo. Está Apruebo Dignidad, lo que se llama Socialismo Democrático, está lo decidido por el Partido Demócrata Cristiano, lo resuelto por Independientes No Neutrales, el respaldo de otros partidos y movimientos políticos y lo mismo en el plano social, donde hay una convergencia en torno del Apruebo. Hay una clara y gran diversidad política y una diversidad social y del mundo ciudadano.

Eso echa por tierra la afirmación de que la nueva Constitución y el Apruebo son sólo de la izquierda.

Absolutamente. La nueva Constitución y el Apruebo es un tema país, de amplia diversidad, no de un sector, es un tema y contenido que pertenece al conjunto de la sociedad. El debate que se está dando es para definir la convivencia de toda la sociedad y no solo de una parte. El debate que da la derecha o los que apuestan al Rechazo, es un debate alterado, incorrecto, que trata de tergiversar achicando, castrando aspectos de la propuesta, porque les interesa crear una imagen de que estamos hablando, supuestamente, de la Constitución de solo un sector del país. Eso no es verdad. Si hay Constitución de un solo sector, es la que hizo (Augusto) Pinochet, que por más cosmética que le metieron, siguió siendo la Constitución del gran capital, del grupo pequeño de privilegiados, de la elite, y eso es lo que hay que cambiar.

¿Dirías que la nueva Constitución y el Apruebo en su contenido y opción es algo transversal?

Absolutamente transversal. La nueva Constitución es para toda la sociedad, lo recalco, la nueva Constitución y la opción Apruebo es algo transversal en el país.

¿Cómo ves que la derecha y sectores conservadores de la ex Concertación, estén por tener rapidito los 4/7 para reformas y estén haciendo propuestas de otros contenidos constitucionales? Incluso desde Chile Vamos plantearon diez puntos a incluir.

Todo eso es abierto intervencionismo electoral, es un irrespeto con la discreción y razonamiento que, con conocimiento de causa, actuará la mayoría de la gente que irá a votar en el plebiscito. Están tratando de alterar eso con falsas promesas, creando una ilusión mentirosa. Lo que no hicieron en 30 años respecto a la Constitución, hoy día dicen que sí lo harían. Eso dura hasta el día que a la derecha le devuelvan capacidades para impedir que siga habiendo transformaciones democráticas y de justicia social dentro del país. Me parece una desconsideración en lo que es el concepto y la conducta democrática. Por ejemplo, lo que están haciendo una senadora y unos personeros democratacristianos, con abierto aplauso de la derecha más dura, es tratar de desvirtuar la atención del tema principal, que es conocer el texto de la nueva Constitución, colocando temas en contra del trabajo de las y los convencionales o desvirtuando contenidos del texto. Llegan a tanto, como que las diez medidas que plantea la derecha, son medidas que ya trae el nuevo texto y que no tiene la Constitución pinochetista, pero ellos lo muestran con alteraciones y confusiones.

En todo esto aparece el trabajo de quienes tenemos compromiso con la nueva Constitución, de ir a hacer claridad persona a persona, en cada espacio público, en cada posibilidad que tengamos, de ir a mostrar la verdad y lo que está en juego el 4 de septiembre.