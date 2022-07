Teillier, Núñez, Camila Vallejo y momento de posibles cambios en nueva Constitución

Redes

“Estamos preocupados de avanzar con el Apruebo. Cualquier modificación tiene que ser desde la nueva y después de aprobar”, dijo el presidente del Partido Comunista. El senador del PC, a su vez, indicó que “sería un absurdo pensar que la nueva Constitución está escrita en piedra. Si hay puntos a perfeccionar, estoy totalmente disponible a revisarlo”. En tanto, la vocera de La Moneda manifestó que “es obvio que después del 4 de septiembre la discusión natural de una democracia y para este Gobierno es que se sigue gobernando, se sigue legislando, se sigue reformando”.

Equipo “El Siglo”. Santiago. 11/07/022. Frente a los planteamientos de reformas, cambios, modificaciones de la nueva Constitución que sería aprobada en el plebiscito del 4 de septiembre próximo, hubo comentarios del presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, del senador de la colectividad, Daniel Núñez y de la vocera de La Moneda, Camila Vallejo.

“No estamos preocupados de eso en este momento, estamos preocupados de avanzar con el Apruebo. Cualquier modificación a la Constitución tiene que ser desde la nueva y después de aprobar, no antes”, sostuvo Teillier ante la prensa.

El timonel del PC enfatizó: “Estamos (en el PC) más bien por fortalecer el Apruebo, que es lo que nos interesa. Lo otro va en desmedro del Apruebo, se quiere debilitar, decir que es lo mismo aprobar que rechazar y hay un mundo de diferencia”.

En todo caso, Teillier precisó que “nosotros si estamos dispuestos, una vez que se apruebe la nueva Constitución, a conversar, pero no antes. Primero tenemos que aprobar y creo que es normal incluso que en el momento en que se empiece a aplicar la nueva Constitución va a haber que conversar”.

El senador Núñez expresó sobre el tema que “sería un absurdo pensar que la nueva Constitución está escrita en piedra. Si hay puntos a perfeccionar, yo estoy totalmente disponible a revisarlo”.

Claro que apuntó que “en este minuto, no veo prioridad en cambiar cosas de la nueva Constitución, yo creo que, en lo esencial ahí, se avanza bastante”.

En la línea de analizar el nuevo texto constitucional y abordarlo después de Aprobar, el senador del PC sostuvo que “a mí, por ejemplo, no me convence del todo y creo que podemos revisarlo, el tema que los parlamentarios puedan proponer proyectos de ley con costo financiero del Estado. Aunque eso se hace solo en las primeras etapas, de comisiones, si el Ejecutivo no apoya ese proyecto de ley, no puede ser llevado a votación de la Sala”. Explicó que “eso puede ser una pérdida de tiempo importante” y añadió que “eso me genera cierto ruido; no estoy claro si es algo eficiente, creo que es algo que se puede mirar mejor”.

Camila Vallejo, vocera de La Moneda, dijo que “el camino hacia el 4 de septiembre es sumamente claro, informarse debidamente y tomar convicción sobre una u otra posición. Si te gusta y si les convence más la propuesta de nueva Constitución o si les convence más el texto vigente. Lo que viene después del 4 de septiembre, es si se legisla o se empujan reformas sobre la base de un texto u otro y esa es la discusión y la situación”.

Precisó: “Confundir con acuerdos o reformas, la verdad es que es obvio que después del 4 de septiembre la discusión natural de una democracia y para este gobierno es que se sigue gobernando, se sigue legislando, se sigue reformando”.

Vallejo indicó que “de hecho, nosotros como Gobierno tenemos que empujar una serie de cambios y modificaciones para cumplir con nuestro programa. Por lo tanto, esa es nuestra tarea, ese es nuestro mandato y vamos a seguir en ese camino”. Y aclaró que la responsabilidad y labor del Gobierno es “permitir y facilitar que desde el 5 de septiembre la democracia sigue funcionando y nosotros sigamos gobernando bajo el mandato de cambio que nos ha solicitado el pueblo de Chile”.

La vocera volvió a definir que “nosotros hemos dicho en varias oportunidades nuestra posición como Gobierno y en esto quiero ser enfática. Lo ha dicho el Presidente, nuestros ministros y yo: Nuestra tarea es garantizar que este proceso sea transparente, claro y certero para nuestra población”.