El gran despliegue de cientos de fuerzas políticas y sociales por el Apruebo

Redes

Para que en el plebiscito del 4 de septiembre se dé luz verde a la nueva Constitución, están activas organizaciones sindicales, profesionales, culturales, feministas, culturales, partidos y movimientos políticos, comandos territoriales a lo largo de todo el país e instancias de la sociedad civil como juntas de vecinos, clubes de adultos mayores y centros académicos y de estudios. Medio centenar de ex ministras y ministros se sumó a Aprobar el nuevo texto constitucional. El activismo social y territorial de ApruebaXChile y el inicio de trabajos de los comandos de Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático.

Equipo “El Siglo”. Santiago. 08/07/2022. Cientos de fuerzas políticas y sociales comenzaron a desplegarse en todo el territorio chileno para apoyar la opción Apruebo de cara al plebiscito del 4 de septiembre para dar luz verde a la nueva Constitución.

Una treintena de partidos y movimientos políticos progresistas, democráticos y de izquierda, decenas de colectivos sindicales, feministas, sociales y culturales, Comandos por el Apruebo en territorios comunales y regionales, instancias de la sociedad civil como juntas de vecinos, colegios profesionales, clubes de adultos mayores, centros académicos y de estudios, colectivos de la diversidad, comenzaron actividades cívicas, culturales, informativas y de participación para informar sobre el texto de la nueva Constitución y llamar a votar Apruebo en el plebiscito.

El despliegue incluye encuentros en plazas, parques, lugares públicos, sedes de organizaciones políticas y sociales, campañas por plataformas de redes sociales, casa a casa, distribución de propaganda, y charlas sobre el nuevo texto constitucional.

Son cientos de miles de ciudadanas y ciudadanos representados en centenares de organizaciones políticas y sociales a lo largo de las 16 regiones del país.

Citado por El Mostrador, Guillermo Namor, ex convencional de Independientes No Neutrales (INN), sostuvo que lo importante de la campaña por el Apruebo es que “nos permita tener un relato a lo largo del país, para no solo tener un mensaje uniforme, sino que lograr desplazarnos por todo el territorio”.

Sobre fuerzas políticas, sostuvo que “los partidos permiten dotar de una orgánica, de un orden. De un planteamiento programático en aras a cómo se debiese desenvolver la campaña”.

La acción de decenas de partidos y movimientos políticos

Durante la semana, el Partido Demócrata Cristiano (PDC), con el mayoritario 63% de su Junta Nacional, acordó respaldar el Apruebo, y se sumó a los partidos que están en la campaña por Aprobar, entre otros, el Partido Comunista, Convergencia Social, Partido Socialista, Comunes, Acción Humanista, Federación Regionalista Verde Social, Revolución Democrática, Partido Radical, Partido Humanista, Plataforma Socialista, Partido Liberal, Fuerza Común, Partido por la Democracia, Izquierda Cristiana, Unir.

Los conglomerados Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático acordaron coordinarse para la campaña territorial e inscribieron comandos en el Servicio Electoral (Servel) y ya están preparando sus respectivas franjas televisivas para la campaña por televisión que empieza el 5 de agosto.

Prácticamente todos los colectivos políticos, en todo el país, llamaron a sus dirigentes y militantes salir a las calles, a los casa a casa, a los espacios públicos y estar en los espacios sociales (de trabajadores, estudiantes, pobladores, profesionales), a hacer propaganda, distribuir volantes y folletos, y participar activamente en las redes sociales.

Activación del movimiento social y ciudadano

Hace semanas que se viene desarrollando todo el activismo de ApruebaXChile, que reúne a 130 organizaciones sociales de diversidad de sectores de la sociedad, que incluye difunsión de cápsulas audiovisuales, contenidos por redes sociales, kit gráfico, y contenido de la nueva Carta Magna.

ApruebaXChile y los colectivos que integran este espacio, juega un papel primordial en la campaña en terreno, en las redes sociales, en todos los espacios posibles, desplegando trabajo en todas las regiones.

Al mismo tiempo, organizaciones sociales y de la sociedad civil expresaron su convicción de llamar a votar Apruebo en el plebiscito y efectuar actividades para el conocimiento y respaldo a la nueva Constitución. Entre otras, la Central Unitaria de Trabajadores, el Colegio de Profesores, el Movilh (Movimiento de Liberación Homosexual), Agrupación Cultural Violeta Parra, Modatima (Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente), Colegio de Periodistas, Club Adulto Mayor Polimetales III, Colectivo Nacional por la Discapacidad, Corporación La Morada, Chile Sustentable, Instituto de Ciencias Alejandro Lipchutz, Terram.

También están participando en la promoción del Apruebo ex convencionales y simpatizantes de Independientes No Neutrales, Movimientos Sociales Constituyentes, Pueblo Constituyente y Chile Digno.

Desde diferentes instancias políticas y sociales se destaca que toda la campaña, sobre todo la desarrollada en territorios y espacios sociales, tiene un carácter nacional, que se desarrolla en más de 300 comunas de las 16 regiones del país y donde todas son estratégicas para sumar votos por el Apruebo.

Respaldos importantes

Al finalizar la semana, se conoció el llamado a votar Apruebo por parte de medio centenar de ex ministras y ministros de gobiernos de la ex Concertación y ex Nueva Mayoría, sumando la contundencia de la opción por hacer avanzar la nueva Constitución en el plebiscito de septiembre.

La carta fue firmada por Adriana Delpiano, Alejandra Krauss, Alberto Undurraga, Álvaro Elizalde, Álvaro Erazo, Álvaro García, Andrés Palma, Andrés Rebolledo, Carmen Andrade, Carmen Castillo, Carolina Tohá, Carlos Furche, Carlos Ominami, Clarisa Hardy, Claudia Pascual, Claudia Serrano, Cecilia Pérez, Enrique Correa, Francisco Huenchumilla, Francisco Vidal, German Molina, Helia Molina, Heraldo Muñoz, José Antonio Viera- Gallo, Jorge Insunza, Jorge Heine, Jorge Leiva, José Miguel Insulza, Laura Albornoz, Luis Alvarado, Luis Maira, María Fernanda Villegas, María Soledad Barría, Marcelo Mena, Marcos Barraza, Nicolás Eyzaguirre, Nivia Palma, Osvaldo Andrade, Pablo Badenier, Paula Quintana, Paulina Saball, Paulina Veloso, Ricardo Solari, Romy Schmidt, Sergio Bitar, Sergio Galilea, Sonia Tschorne, Yasna Provoste y Yerko Lujbetic.

En las últimas semanas, a través de cartas, declaraciones a medios de prensa o actividad en Twitter, se conoció de suma al Apruebo de artistas como Pedro Pascal, Valentín Trujillo, Cecilia y Jorge Coulón, que se suma a una carta dada a conocer hace varias semanas con la firma de más de mil artistas por Aprobar la nueva Carta Magna.