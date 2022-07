La respuesta de Teillier a Lagos

Redes

Presidente del PC dijo que el ex mandatario, con su postura frente a la nueva Constitución, “plantea una incertidumbre e indefinición compleja, difícil de aceptar, casi el mismo día en que empieza la campaña por el Apruebo, porque la del rechazo, en base a muchas falsedades empezó hace un año”.

Equipo “El Siglo”. Santiago. 05/07/2022. “En su carta, el ex presidente Ricardo Lagos plantea que si se aprueba la nueva Constitución, se le podrían hacer reformas, eso no lo niega nadie. Pero de lo que estoy seguro es que antes de eso hay que aprobar la nueva Constitución y no observo, en su carta, la voluntad de hacerlo”.

Esa fue una primera respuesta del presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, al ex mandatario que este día emitió un texto donde, entre otras cosas, señaló que “Chile merece una Constitución que logre consenso. Como ninguno de los dos textos que puedan resultar del plebiscito lo tiene (la actual Carta Magna surgida de la dictadura, y la propuesta emanada de la Convención Constitucional), el desafío político es continuar con el debate constitucional hasta alcanzar una Constitución que interprete a la mayoría”. Y Lagos eludió expresar si aprobará o rechazará la nueva Constitución.

Teillier expresó, ante los dichos del ex mandatario, que “agrega Ricardo Lagos que si gana el rechazo, que por cierto mantiene la Constitución de Pinochet, habría que bajar el quórum de 2/3 para reformar esa Constitución, la que nos rige hasta hoy, me imagino que en el actual Parlamento, buscando el consenso con la derecha”.

Y agregó el presidente del PC: “La duda es por qué la derecha iba a aceptar incorporar a la Constitución pinochetista, el grueso de lo que rechaza en el plebiscito como lo propone el ex presidente”.

Guillermo Teillier indicó que Lagos “plantea una incertidumbre e indefinición compleja, difícil de aceptar, casi el mismo día en que empieza la campaña por el Apruebo, porque la del rechazo, en base a muchas falsedades empezó hace un año”.

Añadió: “Me niego a creer en la voluntad de la derecha para reformar lo que durante tantos años no ha querido reformar”.

“En todo caso, con todo respeto, esperaría que Ricardo Lagos se pronunciara con claridad sobre cuál es su opción, Apruebo o rechazo, y si es abstención, sabemos que eso es finalmente agua para el rechazo”, precisó Teillier.