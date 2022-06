Rosa Devés asumió como primera mujer al frente de la Universidad de Chile

Redes







“Con el mandato de nuestra misión institucional y el espíritu de las mujeres de ayer y de hoy, trabajaremos colaborativamente por una Universidad de Chile que sea cada vez más de Chile”, manifestó la nueva Rectora.

Santiago. 22/06/2022. La doctora Rosa Devés, asumió este día como Rectora de la Universidad de Chile. Es la primera mujer en estar al frente de la Casa de Estudios universitaria.

La ceremonia se efectuó en el Salón de la Casa Central de la U. de Chile, a donde llegó el Presidente Gabriel Boric. Rosa Devés recibió la Medalla Rectoral de manos de su antecesor, el profesor Ennio Vivaldi Véjar, quien dejó el cargo. Devés fue electa en un proceso democrático dentro de la Universidad, obteniendo más del 51% de los votos, y ejercerá en el periodo 2022-2026.

Al asumir, la nueva Rectora dijo que “con el mandato de nuestra misión institucional y el espíritu de las mujeres de ayer y de hoy, trabajaremos colaborativamente por una Universidad de Chile que sea cada vez más de Chile, una Universidad que represente a su país en su pluralidad y riqueza, y que también sepa recibir sus dolores orientando su quehacer para contribuir a satisfacer las necesidades e intereses generales de la sociedad”.

Señaló que este nuevo ciclo lo inicia con “los sueños y las esperanzas de una comunidad que es crítica y resistente, pero también solidaria y generosa”.

Rosa Devés manifestó que es “el compromiso con el desarrollo del talento creativo y responsable de tantas y tantos, lo que nos guiará en una tarea que -por tratarse de la Universidad de Chile- trasciende el espacio universitario y se funde con los desafíos de nuestra nación”.

Recalcó que “continuaremos trabajando incalmablemente por el fortalecimiento de la educación pública, el lugar de encuentro y crecimiento de todos y todas, en articulación con otros ámbitos del Estado, en especial con el sistema de las universidades estatales, buscando siempre actuar como eje de entendimiento con amplios sectores de nuestra sociedad”.

“Nos enfrentamos con una sociedad global amenazada por la insustentabilidad, por las desigualdades, la inseguridad y la fragilidad de la democracia y nuestra tareas es contribuir, desde el conocimiento, a un futuro que nos incluya a todos y todas como personas libres y autónomas, capaces de aportar al bien común. Como universidad pública debemos asumir un rol principal en la promoción del diálogo, a nivel nacional e internacional”, indicó la nueva Rectora.

Gabriel Boric, al hablar en la ceremonia, expresó que lo que se piensa desde La Chile no se piensa para La Chile, se piensa para Chile. Eso puede ser un trabalenguas o una conjunción lógica, pero es tremendamente relevante, porque es una Universidad, como hemos dicho siempre, que está de cara al país y no me cabe duda de que este nuevo rectorado, al mando de la profesora Rosa Devés, va a seguir volando cada vez más alto sin perder de vista el suelo que nos une”.