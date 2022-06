“Influyó mucho la generación de ese fenómeno que se llama Gustavo Petro”

El ex dirigente de las FARC y actual miembro de la Cámara de Representantes por el Partido Comunes, Luis Alberto Albán, dijo en entrevista que lo del nuevo mandatario colombiano es “un fenómeno que va más allá de partidos” e incluso del Pacto Histórico. Indicó que el triunfo de los sectores progresistas, democráticos y de izquierda en la elección presidencial de Colombia, obedeció en gran medida al proceso de paz y al estallido social de 2019-2020. Sobre el significado de este suceso para los ex movimientos guerrilleros, el legislador señaló que “para nosotros, es una reafirmación de que actuamos con razón. En el sentido de que este momento histórico no es el momento de la lucha armada”.