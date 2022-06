Gabriel Boric frente a frente con Camila Vallejo

Redes







El Presidente se dejó entrevistar por la Vocera. Ella no es la primera vez que lo hace; fue entrevistadora en un programa que tuvo en Radio Universidad de Chile y ha tenido intercambios con otras y otros integrantes del Gobierno. Fue una oportunidad para, desde La Moneda, reponer la agenda que de repente parece pasaba a llevar por una dura y vertiginosa contingencia. Y el mandatario refrendó y puntualizó varios asuntos. Vea aquí el diálogo entre Camila y Boric.

Equipo “El Siglo”. Santiago. 17/06/2022. “Yo siento, ministra, que nosotros estamos acá por un mandato de cambio, de transformación y que tenemos que empujar un nuevo modelo de desarrollo que sea más justo, en términos de distribución de la riqueza, con una reforma tributaria”. Esa fue una de las respuestas que el Presidente, Gabriel Boric, le dio a la vocera de La Moneda, Camila Vallejo, en un frente a frente donde ella, otra vez, se convirtió en entrevistadora.

El mandatario enfatizó: “Un nuevo modelo de desarrollo que sea ecológicamente sustentable, que se haga cargo de enfrentar las consecuencias de la crisis climática. Además, reformas estructurales que nos permitan incorporar de mejor manera a la mujer en el mundo del trabajo, en todos los aspectos”.

Quizá en pocos lugares del mundo, quizás ninguno, la vocera de Gobierno entrevista al jefe de Estado. Una nueva modalidad, al menos en Chile, y que se hizo por redes sociales, sentados frente a frente Boric y Vallejo. Con la clara intención de relevar los planes oficiales, hablar de lo que se quiere y necesita, y reponer la agenda consistente más allá de la dura y vertiginosa contingencia.

Precisamente, y en el marco de las transformaciones estructurales, el mandatario insistió en el impulso a la reforma tributaria, sobre todo destinada a generar ingresos para políticas sociales. Boric dijo que ese plan “no es contra alguien, es para Chile”.

En una actividad de este mismo día, al recibir los resultados de los Diálogos Sociales por la Reforma Tributaria, el jefe del Ejecutivo que “lograr una Reforma Tributaria que sea legítima y duradera tiene que ir más allá de un sector político. Por eso yo he recalcado de manera insistente, también aprendiendo de las experiencias del pasado, que esta Reforma Tributaria no es contra alguien, es una reforma para Chile, es una reforma para un desarrollo más justo y equitativo”.

Agregó que “la Reforma Tributaria es fundamental para financiar con ingresos permanentes los que son gastos permanentes. Chile tiene muchas posibilidades, y si lo hacemos bien, no me cabe ninguna duda de que vamos a poder aprovecharlas”. Y expuso que “vamos a necesitar de consensos importantes. Por eso nos dimos este tiempo de hacer este trabajo de diálogo social, ahora viene un proceso de trabajo pre legislativo, y esperamos contar con la buena voluntad, por cierto, de los parlamentarios de todos los sectores políticos para sacar esto adelante, porque tenemos la profunda convicción que una distribución más justa de la riqueza le permite a Chile ser un país más integrado, más cohesionado”.

Las urgencias

En la entrevista de Camila Vallejo a Gabriel Boric se hizo alusión a momentos que vive el país y el jefe del Ejecutivo expresó que junto a los planes de Gobierno “también hay urgencias, y sabemos que los chilenos y chilenas y quienes nos están viendo (en la transmisión por redes sociales) están preocupados por la delincuencia, por el alza en el costo de la vida y por los atochamientos en Salud y para eso estamos con varias medidas bien concretas”.

Un punto de la contingencia es la polémica por el adelanto de las vacaciones escolares para enfrentar la propagación de virus y el Covid-19 en particular entre niños y jóvenes, ante lo cual el Presidente sostuvo que “es importante hacer una revisión de las medidas que se van tomando. Uno de los problemas que tenía una de las medidas que se anunció hace poco de la extensión de las vacaciones era que no se hacía cargo de la problemática de los cuidados, y cómo eso afecta principalmente a las mujeres”. Y planteó que “por lo tanto, inmediatamente exigimos que acá hubiese una mejor coordinación, de que se mantuvieran los colegios abiertos para hacer actividades extraprogramáticas para que no incidiera en el trabajo de las mujeres y la alimentación” y, en tácita referencia a todo lo que esto significa sobre todo para las madres trabajadoras, el jefe de Estado estableció que “tenemos que hacernos cargo de lo que significa en la práctica ser un gobierno feminista”.

También, en el diálogo Boric-Vallejo se habló de medidas como congelamiento de la tarifa del transporte público, la reducción del precio de la parafina, la contención en subida de precios, para el alza de combustibles y estar atentos a la notoria alza del costo de la vida.

Obviamente que la delincuencia es un tema vivo en la contingencia y el Presidente recordó la redistribución de 700 carabineros en diversas comunas, los 170 funcionarios más para mejorar la fiscalización y operativos contra el crimen organizado. Y aprovechó de hablar de la operación de la Policía de Investigaciones (PDI) contra la banda “Tren de Aragua”, con la detención de varios peligrosos delincuentes. “Lo que ha pasado en Arica, por ejemplo, que es estremecedor, a partir de esta organización que se llama el Tren de Aragua, es algo que no vamos a permitir que se siga desarrollando en Chile. Ya fueron detenidos al menos diez (delincuentes), pero quiero que tengan la tranquilidad de que los vamos a perseguir y no vamos a permitir que el crimen organizado siga desarrollándose en nuestro país”.

Frente al fenómeno de la delincuencia que preocupa tanto hoy en el país, Gabriel Boric puso el acento en que “es importante que vamos a abordar el combate a la delincuencia de forma frontal y sin frases estrambóticas”.

Vea aquí la entrevista de Camila a Boric: