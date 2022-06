110 años de historia. El “Caupolicanazo” de las y los comunistas

Redes







Esta vez, para celebrar los 110 años de la fundación del Partido Comunista de Chile. Se respiraba un ambiente de alegría, compañerismo, expectativa. Hace más de dos años que las y los comunistas no se veían las caras en un acto masivo. “Y que fue, y que fue, aquí estamos otra vez”, con un Caupolicán ya repleto, lleno de bandera rojas, con la hoz y el martillo al centro.

Equipo "El Siglo". 05/06/2022.

Desde las 9:30 de la mañana comenzaron a llegar las y los militantes del PC y de las Juventudes Comunistas (JJCC), con sus banderas, consignas y cantos, para un acto que se iniciaría a las 11:00. Llegaron de varias regiones y muchos comunales.

Ya a esa hora se vendía el periódico El Siglo que hacia el mediodía se había agotado. También el libro “A mi Partido”, pieza gráfica de 13 artistas visuales en homenaje a los 110 años del PC.

Se respiraba un ambiente de alegría, compañerismo, expectativa. Hace más de dos años que las y los comunistas no se veían las caras en un acto masivo.

Por lo demás, se llegaba a esta fecha siendo parte de un Gobierno de transformaciones, con ministras y ministro, autoridades en el Estado, una sólida bancada en la Cámara de Diputadas y Diputados, por primera vez en 48 años con representación en el Senado, con alcaldesas y alcaldes, concejales y consejeros regionales y un grupo de convencionales constituyentes, de los más aplaudidos al inicio de la actividad. Pero sobre todo, se destacaba la presencia y todo el activismo de miles de militantes a nivel de base, el pilar de la colectividad.

En el acto por los 110 años, destacaron las figuras de Luis Emilio Recabarren y Teresa Flores, fundadores del Partido Comunista. El recuerdo de dirigentas y dirigentes históricos como Luis Corvalán y Gladys Marín. Hubo un homenaje a quienes partieron en estos dos años de pandemia del Covid-19, ejemplificados en Mireya Baltra, Lily Castillo, Álvaro Reyes y Sergio Concha.

Una alegría en el tradicional grito “Y que fue, y que fue, aquí estamos otra vez”, con un Caupolicán ya repleto, lleno de bandera rojas, con la hoz y el martillo al centro. Y las JJCC entonando “al partido salud, aquí está la Juventud”. El himno nacional al inicio del acto y la Internacional al finalizar la jornada.

Pantalla gigante en el centro del escenario, con imágenes históricas y actuales, y la frase “Mirando el futuro, transformando el presente”. En un momento, al inicio del evento, las palabras en video de Gustavo Gatica, el joven estudiante que quedó ciego por disparos de Carabineros en la Plaza de la Dignidad. También emotivo el aplauso al Tío Valentín Trujillo, presente en el acto, músico de enorme trayectoria.

Para no dejar de nombrar a nadie, se dijo al comienzo que estaban presentes representantes de conglomerados y partidos políticos, del cuerpo diplomático y organizaciones extranjeras, del movimiento sindical, de los indígenas y los jóvenes, de agrupaciones de derechos humanos, del Gobierno y el Parlamento, de Municipios y Regiones, del mundo de la cultura. Un acto presidido por Guillermo Teillier, presidente del PC, Lautaro Carmona, secretario general, y Daniela Serrano, presidenta de las JJCC.

En cantos e imágenes, la presencia de Víctor Jara y Violeta Parra. Por ahí, un cartel con la frase del Presidente Salvador Allende, permanentemente evocado por las y los comunistas: “Siempre estaré junto a ustedes”.

La exigencia de “justicia, verdad, no a la impunidad”, en un coro de miles, no olvidando a los ejecutados y detenidos desaparecidos. “Liberar, liberar, al mapuche por luchar”, volvió a oírse, y el llamado a concretar la liberación de las y los presos políticos de la revuelta social. No podía faltar, cuando se habló de la situación latinoamericana, la consigna “Cuba, Cuba, Cuba…Chile te saluda”.

En la presentación artística, la calidad y emotividad del Coro Ciudadano de los Hermanos Ibarra y del Ballet Folclórico de Chile, Bafochi.

El discurso central (Ver en www.elsiglo.cl), con el posicionamiento político del PC, a cargo de Guillermo Teillier, recordando la historia, a las heroínas y héroes, a las y los militantes de base que durante décadas llevan sosteniendo a esta organización, con modestia y compromiso, el desafío de trabajar por el triunfo del Apruebo nueva Constitución en el plebiscito del 4 de septiembre, y el apoyo y lealtad al Gobierno y el programa de Gabriel Boric.

Un inicio de palabras, con la carta enviada, precisamente, por el Presidente de la República, ante la emblemática fecha de celebración del Partido Comunista (Ver nota en www.elsiglo.cl).

Otro “Caupolicanazo” en una historia que viene, vive y persiste. La del Partido Comunista de Chile.