Saludos desde el exterior al PC por su aniversario

Redes







Llegó carta del Partido Comunista de China, del Presidente de Nicaragua, del embajador de Venezuela en Chile, del líder del PT mexicano, y de la Red de Solidaridad con América. Asistirán representaciones diplomáticas al acto de conmemoración de los 110 años del PC chileno, en el Teatro Caupolicán.

Equipo “El Siglo”. Santiago.03/06/2022. Este 4 de junio el Partido Comunista de Chile llega a sus 110 años de existencia, después de ser fundado por el obrero tipógrafo, Luis Emilio Recabarren, en la ciudad de Iquique. Están comenzando a llegar saludos desde distintos puntos del exterior del país.

Del Partido Comunista de China

Beijing, 27 de mayo de 2022.

Al Honorable Comité Central del

Partido Comunista de Chile

Con motivo del 110 aniversario de la fundación del Partido Comunista de Chile, nos permitimos expresar a ustedes, y por su digno conducto, a toda la militancia del PCC, nuestras calurosas felicitaciones.

Como Partido marxista con gloriosas tradiciones revolucionarias, el Partido Comunista de Chile, a lo largo de los 110 años desde su fundación, viene explorando activamente el camino al socialismo que se adapta a las realidades nacionales chilenas y las corrientes de la época, y ha hecho importantes contribuciones al establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y Chile y el desarrollo de las cooperaciones en diversos terrenos entre ambos países.

Los dos Partidos hemos recorrido una trayectoria centenaria de lucha. Los mismos ideales y convicciones que nos unen estrechamente nos han forjado una amistad profunda confiándonos y apoyándonos mutuamente. En la nueva era, el Partido Comunista de China está dispuesto a profundizar la amistad tradicional con el PCC, intensificar los intercambios de las experiencias de administración del Estado y del Partido, para construir conjuntamente una relación de nuevo tipo entre partidos políticos, caracterizada por la búsqueda de puntos comunes dejando de lado las diferencias, el respeto mutuo y el aprendizaje recíproco, a fin de promover un continuo y estable desarrollo de las Asociación Estratégica Integral China-Chile y mayor beneficio para ambos países y pueblos.

Formulamos votos por mayores y nuevos éxitos al Partido Comunista de Chile.

Departamento Internacional del Comité Central

Del Partido Comunista de China.

El saludo desde Venezuela

Señor

Guillermo Teillier

Presidente del Partido Comunista de Chile (PCCH)

Presente.

Estimado compañero Guillermo Teillier,

Tengo el agrado de dirigirme a usted en la oportunidad de saludarle muy cordialmente en ocasión de celebrarse un nuevo Aniversario de la fundación del Partido Comunista de Chile.

Han transcurrido 110 años en la permanente lucha por vencer las tendencias que buscan imponer en distinto tiempo y en diversas variantes la explotación de la clase trabajadora y de los derechos del pueblo; valores que se han mantenido vigente a través del tiempo, reflejados en fortalecer la democracia y compromiso para darle a Chile una nueva Constitución.

Enviamos nuestro reconocimiento y sinceras felicitaciones en nombre del pueblo y del gobierno revolucionario bolivariano de Venezuela, hoy como ayer comprometido a seguir construyendo el camino que nuestros libertadores soñaron “La Patria Grande”.

¡¡Viva el Partido Comunista de Chile!!

Hago propia la ocasión para reiterar nuestro saludo fraterno, bolivariano y revolucionario a los militantes del Partido Comunista de Chile en este aniversario.

Arévalo Enrique Méndez Romero

Embajador de Venezuela.

Red de Solidaridad con América Latina -RESOCAL

Compañeros: Guillermo Teillier de Valle, Presidente del Partido Comunista de Chile.

Lautaro Carmona Soto Secretario general del Partido Comunista de Chile.

La Red de Solidaridad con América Latina -RESOCAL deseamos por vuestro intermedio extender un efusivo y fraterno saludo a toda la militancia del partido comunista de chile en sus 110 años de existencia, esté 4 de junio 2022.

Es indudable el ferviente compromiso del Partido Comunista de Chile con la patria y su coraje para enfrentar los desafíos históricos durante toda su existencia, La Red de Solidaridad con América Latina-RESOCAL quiere rendir un tributo a esas generaciones de valientes militantes, mártires,

heroínas y héroes del partido comunista de chile que con su sacrificio y lucha contribuyeron al acumulado histórico que hiso posible la recuperación de la democracia en el país.

Hoy los desafíos que afronta el Partido Comunista y el pueblo de Chile son otros, pero siguen

determinados por las mismas contradicciones que rige el sistema capitalista mundial, nos une estrechamente nuestra lucha común contra la injerencia y agresividad del imperialismo internacional contra los pueblos latinoamericanos y caribeños.

El mantener vigente nuestras organizaciones políticas y mantener la construcción del Socialismo en Latinoamérica no es cosa fácil, especialmente en momentos en que nuestro continente continúa bajo la bota neoliberal, más aún es difícil enfrentarse constantemente a un capitalismo que

aprovecha cada desastre del globo terráqueo para avanzar en el saqueo de los bienes naturales y demás medios de producción que deberían estar en manos de los trabajadores y no de corporaciones internacionales del imperio que cada día defienden las burguesías títeres que dicen gobernar nuestros países.

Hoy soplan vientos a favor en Chile, esperamos con ahínco la aprobación en este 4 de septiembre la nueva Constitución, que con tanto esfuerzo y dolor el pueblo de Chile ha exigido en las calles de las ciudades chilenas, su aprobación será un cambio sustancial en toda sociedad chilena, esta nueva

herramienta fortalecerá las luchas sociales en contra los abusos de las multinacionales establecidas en el país, y la discriminación social racial y de género que está sufriendo el heroico pueblo Chileno.

Entretanto La Red de Solidaridad con América Latina RESOCAL junto a los partidos hermanos que de ella la componen continuamos organizándonos y preparándonos para ser partícipes de un mundo mejor con justicia social, esa que construyen los pueblos desde sus fundamentos.

¡larga vida al Partido Comunista de Chile!

¡viva el socialismo!

La directiva

Red de Solidaridad con América Latina RESOCAL

Estocolmo 4 de junio 2022

La misiva de Daniel Ortega y Rosario Murillo

Saludamos los 110 años del Partido Comunista de Chile.

A mi Partido

Me has dado la fraternidad hacia el que no conozco.

Me has agregado la fuerza de todos los que viven.

Me has vuelto a dar la patria como en un nacimiento.

Me has dado la libertad que no tiene el solitario.

Me enseñaste a encender la bondad, como el fuego.

Me diste la rectitud que necesita el árbol.

Me enseñaste a ver la unidad y la diferencia de los hombres.

Me mostraste cómo el dolor de un ser ha muerto en la victoria de todos.

Me enseñaste a dormir en las camas duras de mis hermanos.

Me hiciste construir sobre la realidad como sobre una roca.

Me hiciste adversario del malvado y muro del frenético.

Me has hecho ver la claridad del mundo y la posibilidad de la alegría.

Me has hecho indestructible porque contigo no termino en mí mismo.

Pablo Neruda

Querid@s Compañer@s

Dirigentes y Militantes del Partido Comunista de Chile

Compañero Guillermo Teillier del Valle

Presidente del Partido Comunista de Chile

Herman@s:

Desde Nicaragua Revolucionaria, Bendita, Evolucionaria y Siempre Digna y Libre, saludamos a ese histórico Partido Comunista de los admirables Luis Emilio Recabarren y Teresa Flores, un Partido y una Memoria que hoy cumple 110 años, en multitud y en Lucha sencilla y abnegada por los Derechos del Pueblo.

Nos congratulamos de haber conocido y vivido la experiencia honrosa y gloriosa de los Comunistas chilenos que han sacrificado tanto, y de los Comunistas chilenos que en esa lógica de entrega por la Justicia y la Equidad, lucharon, y luchan, junto al Pueblo nicaragüense, en una Revolución que camina, enfrentando todos los desafíos con Esperanzas y Certezas invictas.

A 43 años de nuestro Triunfo Revolucionario, y a 110 Primaveras de tanto evento victorioso de los Comunistas chilenos, sabemos que nuestras Organizaciones Evolucionarias, que exigen respeto a la Dignidad y a los Derechos de nuestros Pueblos, avanzan, porque avanzamos, en Fuerza de Victorias.

Somos Sueños construyéndose…Somos Alegría, Luz, Vida y Verdad…Somos el Orgullo de combatir con nuestros Pueblos, y en estos Tiempos muy difíciles que vive la Humanidad, y que vivimos, sabemos que el Imperialismo no podrá con nuestros Ideales, Valores y Confianza en los Triunfos que merecemos.

Les abrazamos y acompañamos, con el Presidente Héroe Salvador Allende, con ese valiente y gran Pueblo Chileno, con Sandino, Carlos, con el Pueblo Sandinista de nuestra Nicaragua, en el Siempre más Allá de nuestros Héroes y de los Héroes de Mártires Revolucionarios del Mundo.

Somos Libres, y sabemos, que es nuestro el Porvenir!

Managua, 1° de Junio, 2022

Daniel Ortega Saavedra. Rosario Murillo.

Desde el PT de México

Compañero

Guillermo Teillier de Valle

Presidente del Partido Comunista de Chile

Compañeros del Comité Central

Queridos militantes y simpatizantes del Partido Comunista de Chile

Camarada Guillermo:

A nombre del Partido del Trabajo de México, PT, y en el mío propio, reciban nuestro más respetuoso saludo en ocasión de cumplir, el próximo 4 de junio, 110 años de luchas y compromisos junto a la clase obrera y el pueblo chileno.

Para el Partido del Trabajo de México, saludar al Partido Comunista de Chile es reconocer su larga y combativa trayectoria, desde los pasos fundacionales del movimiento obrero y social chileno hasta la actualidad, donde juegan un papel destacado en la construcción de una nueva y mejor democracia, en el hermano país.

En la historia de las luchas populares de nuestro continente estarán siempre presentes las etapas de persecución y sacrificio de sus dirigentes y militantes, así como su contribución en distintos gobiernos progresistas y de izquierda. Particular reconocimiento nos merece la inquebrantable fortaleza conque apoyaron al presidente Salvador Allende, entre 1970 y 1973 y su posterior lucha anti dictatorial.

Reiterando nuestros mejores deseos en esta conmemoración, reciban un saludo fraterno y militante.

Alberto Anaya Gutiérrez

Coordinador Nacional

Asistencia diplomática al acto de aniversario

Se pudo saber que al acto por los 110 años de fundación del Partido Comunista de Chile, a realizarse este domingo en el Teatro Caupolicán, concurrirán varias representaciones diplomáticas.

Entre ellas, de las embajadas de Cuba, China, Vietnam, Venezuela, Nicaragua, Palestina y Siria, y del Consulado de Bolivia.