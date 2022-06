Saludos desde Nicaragua y México por los 110 años del PC chileno

Redes







Cartas del Presidente Daniel Ortega y del Coordinador Nacional del PT mexicano.

Equipo “El Siglo”. Santiago. 02/06/2022. Este 4 de junio el Partido Comunista de Chile llega a sus 110 años de existencia, después de ser fundado por el obrero tipógrafo, Luis Emilio Recabarren, en la ciudad de Iquique. Están comenzando a llegar saludos y estos son los procedentes de Nicaragua y México.

La misiva de Daniel Ortega y Rosario Murillo

Saludamos los 110 años del Partido Comunista de Chile.

A mi Partido

Me has dado la fraternidad hacia el que no conozco.

Me has agregado la fuerza de todos los que viven.

Me has vuelto a dar la patria como en un nacimiento.

Me has dado la libertad que no tiene el solitario.

Me enseñaste a encender la bondad, como el fuego.

Me diste la rectitud que necesita el árbol.

Me enseñaste a ver la unidad y la diferencia de los hombres.

Me mostraste cómo el dolor de un ser ha muerto en la victoria de todos.

Me enseñaste a dormir en las camas duras de mis hermanos.

Me hiciste construir sobre la realidad como sobre una roca.

Me hiciste adversario del malvado y muro del frenético.

Me has hecho ver la claridad del mundo y la posibilidad de la alegría.

Me has hecho indestructible porque contigo no termino en mí mismo.

Pablo Neruda

Querid@s Compañer@s

Dirigentes y Militantes del Partido Comunista de Chile

Compañero Guillermo Teillier del Valle

Presidente del Partido Comunista de Chile

Herman@s:

Desde Nicaragua Revolucionaria, Bendita, Evolucionaria y Siempre Digna y Libre, saludamos a ese histórico Partido Comunista de los admirables Luis Emilio Recabarren y Teresa Flores, un Partido y una Memoria que hoy cumple 110 años, en multitud y en Lucha sencilla y abnegada por los Derechos del Pueblo.

Nos congratulamos de haber conocido y vivido la experiencia honrosa y gloriosa de los Comunistas chilenos que han sacrificado tanto, y de los Comunistas chilenos que en esa lógica de entrega por la Justicia y la Equidad, lucharon, y luchan, junto al Pueblo nicaragüense, en una Revolución que camina, enfrentando todos los desafíos con Esperanzas y Certezas invictas.

A 43 años de nuestro Triunfo Revolucionario, y a 110 Primaveras de tanto evento victorioso de los Comunistas chilenos, sabemos que nuestras Organizaciones Evolucionarias, que exigen respeto a la Dignidad y a los Derechos de nuestros Pueblos, avanzan, porque avanzamos, en Fuerza de Victorias.

Somos Sueños construyéndose…Somos Alegría, Luz, Vida y Verdad…Somos el Orgullo de combatir con nuestros Pueblos, y en estos Tiempos muy difíciles que vive la Humanidad, y que vivimos, sabemos que el Imperialismo no podrá con nuestros Ideales, Valores y Confianza en los Triunfos que merecemos.

Les abrazamos y acompañamos, con el Presidente Héroe Salvador Allende, con ese valiente y gran Pueblo Chileno, con Sandino, Carlos, con el Pueblo Sandinista de nuestra Nicaragua, en el Siempre más Allá de nuestros Héroes y de los Héroes de Mártires Revolucionarios del Mundo.

Somos Libres, y sabemos, que es nuestro el Porvenir!

Managua, 1° de Junio, 2022

Daniel Ortega Saavedra. Rosario Murillo.

Desde el PT de México

Compañero

Guillermo Teillier de Valle

Presidente del Partido Comunista de Chile

Compañeros del Comité Central

Queridos militantes y simpatizantes del Partido Comunista de Chile

Camarada Guillermo:

A nombre del Partido del Trabajo de México, PT, y en el mío propio, reciban nuestro más respetuoso saludo en ocasión de cumplir, el próximo 4 de junio, 110 años de luchas y compromisos junto a la clase obrera y el pueblo chileno.

Para el Partido del Trabajo de México, saludar al Partido Comunista de Chile es reconocer su larga y combativa trayectoria, desde los pasos fundacionales del movimiento obrero y social chileno hasta la actualidad, donde juegan un papel destacado en la construcción de una nueva y mejor democracia, en el hermano país.

En la historia de las luchas populares de nuestro continente estarán siempre presentes las etapas de persecución y sacrificio de sus dirigentes y militantes, así como su contribución en distintos gobiernos progresistas y de izquierda. Particular reconocimiento nos merece la inquebrantable fortaleza conque apoyaron al presidente Salvador Allende, entre 1970 y 1973 y su posterior lucha anti dictatorial.

Reiterando nuestros mejores deseos en esta conmemoración, reciban un saludo fraterno y militante.

Alberto Anaya Gutiérrez

Coordinador Nacional