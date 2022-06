Ahora AMLO dice que podría ir a la Cumbre de Biden

Redes







“Estamos esperando”, indicó el mandatario mexicano, ante gestiones del Gobierno de EU, por el veto a Cuba, Venezuela y Nicaragua en la Cumbre de las Américas. “Vamos a esperar la respuesta de lo que estamos planteando, pero insisto, no hay prisa”, advirtió López Obrador. El Presidente de Argentina, Alberto Fernández, informó que irá a la cita para criticar la exclusión de tres países y contó que habló con el jefe del Ejecutivo de Chile, Gabriel Boric, y otros presidentes, sobre el tema.

Agencias. Equipo “El Siglo”. Ciudad de México. Santiago. 02/06/2022. Juan González, director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos (EU), declaró que el Presidente de ese país, Joe Biden, “quiere personalmente” que su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador, acuda a la Cumbre de las Américas, que se realizará en Los Ángeles, EU, del 6 al 10 de junio próximo. “No hemos estado tan enfocados en el tema de quién está o no invitado, sino más bien en los resultados que queremos lograr en la cumbre”, indicó González, en tácita referencia a que su Gobierno vetó la asistencia de Cuba, Venezuela y Nicaragua al evento de la próxima semana.

Luego de esas declaraciones, el Presidente de México, dijo que “estamos esperando. Ayer un funcionario de Estados Unidos, muy cercano al presidente Biden, Juan González, habló que todavía no están terminadas las listas o hace alta distribuir algunas invitaciones. Vamos a esperarnos”. “No hay prisa”, enfatizó López Obrador, y explicó que él debe ir a Tijuana, el fin de semana y que desde ahí está a tres horas por tierra de Los Ángeles, y sería la ruta a escoger, si va a la Cumbre.

El jefe de Estado mexicano no pasó por alto la exclusión de tres naciones latinoamericanas determinada por Biden, pero añadió que “faltan todavía algunos días, cuando tengamos información vamos a darla a conocer”. El mandatario viene diciendo hace semanas que no iría a la Cumbre de Biden por el veto a cubanos, venezolanos y nicaragüenses, y ahora abrió una ventana a asistir.

López Obrador explicó: “Vamos a esperar la respuesta de lo que estamos planteando, pero insisto, no hay prisa. Estamos muy cerca, hay varios vuelos a Tijuana y de ahí en carretera a Los Ángeles y es hasta la semana que viene, es hasta el miércoles (el inicio del segmento presidencial de la Cumbre). Es miércoles, jueves y viernes. Termina el viernes por la tarde-noche y ya me quedaría allá y regresaría hasta el sábado, si voy. Ahora, si no voy, nos va a representar, México va a estar presente, nos va a representar el canciller, Marcelo Ebrard”.

Fernández dijo que habló con Boric

Aunque no se conocen los contenidos de las conversaciones, el Presidente de Argentina, Alberto Fernández, dijo que habló con Gabriel Boric, Andrés Manuel López Obrador, Luis Arce, Nicolás Maduro y Joe Biden, presidentes de Chile, México, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos, respectivamente, sobre la situación de vetos para la Cumbre, e hizo intercambio de opiniones.

El mandatario argentino indicó que irá a la Cumbre, algo que le habría refrendado Gabriel Boric, y sostuvo que planteará su crítica a la exclusión de tres países por parte de Biden.

Hasta ahora no estarían concurriendo a Los Ángeles los jefes de Estado de Cuba, Venezuela, Bolivia, Honduras, México, Nicaragua y de la Comunidad del Caribe, por la postura adoptada por la Casa Blanca.