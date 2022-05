“La exclusión y la falta de diálogo ha sido poco eficaz”: Antonia Urrejola

Redes







La Canciller de Chile hizo declaraciones en medio del veto de Estados Unidos a tres naciones latinoamericanas para la Cumbre de las Américas. “Es necesario tener un diálogo más allá de esas diferencias” dijo la encargada de la diplomacia chilena.

Equipo “El Siglo”. Santiago. 30/05/2022. En una entrevista con Radio Cooperativa y reproducida por medios de prensa nacionales y extranjeros, la Ministra de Relaciones Exteriores de Chile, Antonia Urrejola, dijo que “claramente la exclusión y la falta de diálogo ha sido poco eficaz” en América Latina y El Caribe.

Enfatizó: “Nos parece que la fragmentación regional que hemos visto en los últimos años en América Latina y en la región, incluyendo el Caribe, y la política de exclusión claramente no ha permitido superar las diferencias, no nos ha permitido avanzar en materias de cooperación multilateral”.

La Canciller de Chile hizo declaraciones en medio del veto de Estados Unidos (EU) a tres naciones latinoamericanas para la Cumbre de las Américas que se efectuarán entre el 6 y el 10 de junio en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, veto que tiene a los presidentes de México, Bolivia y Honduras y de varias naciones caribeñas sin asistir a la cita.

Urrejola planteó que el no tener espacios para dialogar, “incluso para promover la democracia y los derechos humanos” es algo que no ayuda y agregó que “por eso hemos abogado por un espacio sin exclusiones, más allá de las diferencias que tenemos con los distintos gobiernos de la región”.

En todo caso, el Presidente de Chile, Gabriel Boric, no se sumó a la postura de sus colegas que no irán a la Cumbre por el veto de la Casa Blanca a Cuba, Venezuela y Nicaragua, e irá a Estados Unidos, incluso tendría una bilateral con el mandatario de EU, Joe Biden, que es el autor de la exclusión de naciones latinoamericanas. Sus antecesores, Barack Obama y Donald Trump, no tuvieron problemas con que los mandatarios de esos tres países asistieron a encuentros anteriores.

La Canciller de Chile expresó que “es necesario tener un diálogo más allá de esas diferencias, no solo porque existen problemas comunes, sino también es preciso dialogar sobre nuestras diferencias y la exclusión no ha servido”.