En qué anda Ringo Starr, el sólido baterista de los ex The Beatles

“Soy músico, no me tengo que retirar”, dijo el Starr, que se presentará en México y Canadá con su banda All-Starrs.

Regina Reyes. Periodista. Ciudad de México. 27/05/2022. En verdad se llama Richard Henry Parkin Starkey, pero pasó a la historia como Ringo Starr, el baterista ídolo de los ex The Beatles, el grupo inglés que impactó en el mundo de la música desde la década de los sesenta y que, pese a todo, persiste por su calidad artística, sus temas emblemáticos y como ejemplo de cambios radicales en el rock y la música a nivel mundial.

Starr, quizá uno de los integrantes más tranquilos, quitado de bulla y nada controvertido del grupo inglés, tendrá en estas semanas una gira por México y Canadá, junto a su banda All-Starrs, mostrando su habilidad y vigencia musical, sobre todo como baterista, y también que los integrantes de The Beatles son parte presente y latente en la música.

“Soy músico, no me tengo que retirar”, dijo el ex Beatle de 81 años en una conferencia de prensa. Añadió muy seguro que “mientras pueda sostener estas baquetas, tengo un trabajo”. Explicó que “para mí de eso se trata, tocar y tener un público. Hace mucho tiempo nos presentábamos en bodas, en cualquier lugar que pudiéramos con tal de poder tocar como banda”.

Ante los periodistas, reunidos en una conferencia de prensa on line, Ringo Starr evocó algo de sus inicios como músico, cuando era parte de la banda Eddie Clayton, su primera experiencia musical grupal, tocando en barrios y bares.

Recordó encuentros con su madre, cuando empezaba como baterista, y que ella le dijo, “sabes hijo, siento que eres más feliz cuando tocas”. “Y en el interior lo soy, simplemente lo amo”, acentuó el músico. Luego expresó que “creo que fui inspirado a los 13, y eso nunca me dejó: el sueño, la alegría, y entonces empecé a tocar. Desde ese entonces sólo he querido ser baterista; estuve en un par de buenas bandas, amo tocar”.

Confesó que “no sé leer música, siempre es un jam para mí, pero tienes que aprender las bases de los instrumentos, siempre creí eso, y hacerlo tuyo”, algo que puede sorprender dada la calidad de su trabajo.

Para él no estuvo ausente la pandemia del Covid-19, menos en su país, el Reino Unido, con consecuencias muy graves. “Recuerdo los días en que me sentía triste, quería estar afuera, pero no se podía. Y todavía ahora llevo mi mascarilla, nos tenemos que ayudar”, sostuvo.

No faltó el hablar de The Beatles. Dijo que “éramos unos niños cuando empezamos, y conforme continuamos tuvimos esposas e hijos, y paramos de hacer giras, e hicimos grandes discos, y todos tocábamos bien juntos, nos llevábamos bien. Así era y entonces llegó a un punto, ocho años después, eso es lo que me impresiona más, fue momento de dejarlo”.

Continúa tocando, animado, siendo parte de una banda, buscando espacios donde presentarse en el Reino Unido y también haciendo giras, con un público leal y un público nuevo.