“Vemos con expectativa el proceso constituyente chileno”: Ministro peruano

Roberto Sánchez, ministro de Comercio Exterior de Perú, dijo que es primordial para su país dar inicio a un proceso constituyente, pero el Congreso frenó la reforma presentada por el Gobierno. Esperan que la ciudadanía se levante en pro de esa demanda. Indicó que están enfrentando la profunda crisis en su país con diálogo social y acusó a la oposición de constantes intentos de desestabilización. En entrevista con ElSiglo.cl, manifestó que esperan que las relaciones con el gobierno chileno se sigan fortaleciendo.

Daniela Pizarro Amaya. Periodista. Santiago. 24/05/2021. Hasta la sede del Congreso Nacional en Santiago llegó el ministro de Comercio Exterior y Turismo del Perú, Roberto Sánchez Palomino, para conocer de cerca el funcionamiento de la Convención Constitucional. Además, la comitiva peruana aterrizó en nuestro país para fortalecer las relaciones comerciales especialmente en nuevas áreas de intercambio como la industria textil.

En medio de la agitada agenda el secretario de Estado concedió una entrevista a El Siglo.cl mientras miraba con esperanza la labor de los y las convencionales que votaban intensamente las últimas normas que cerraron la propuesta de borrador de nueva Constitución.

Sánchez destacó que el proceso chileno es una inspiración para sacar adelante un camino en Perú, aunque reconoció que no tienen mayoría en el Congreso, por lo que la tarea se pone cuesta arriba, al menos por la vía administrativa. Sin embargo, según adelantó, esperan que sea la efervescencia ciudadana la que dé vida a un cambio constitucional que mueva las bases actuales del modelo peruano, también con raíces neoliberales.

¿Qué le pareció la Convención Constitucional y cómo ve el proceso constituyente que estamos llevando adelante en Chile?

Desde Perú y desde América Latina se ve con bastante expectativa este proceso constituyente que está replanteando las relaciones de Estado, de sociedad y de economía, tanto desde el propio enfoque de derechos que es fundamental. Es un logro histórico de las ciudadanías, por eso desde el Perú lo vemos con esperanza y nos hace pensar de inmediato en un proceso propio.

Su Gobierno planteó la posibilidad de escribir una nueva Constitución para Perú ¿Qué pasó con aquello, sigue en pie esa posibilidad?

El caso peruano tiene sus propios desafíos, porque por la vía normativa no necesariamente se llega a los consensos, en cambio cuando la ciudadanía se expresa de manera contundente se entiende que ya no se trata de una acción administrativa. Nosotros todavía estamos en ese proceso, porque el Presidente Pedro Castillo presentó una reforma constitucional que permitiera un referéndum para consultar a la ciudadanía si quieren o no una nueva Constitución, sin embargo, el Congreso decidió archivarlo hace algunos días, porque esto es político y hay sectores que representan ciertos intereses que no quieren que se muevan las cosas. Pese a ello persiste en los ciudadanos una sana voluntad democrática, con un gran espíritu ciudadano, por caminar hacia una nueva Constitución, pero creo que aún nos queda un tramo largo de educar y concientizar a la gente, porque esta Constitución actual está al lado del mercado y por encima de los derechos y de nuestra soberanía y desarrollo nacional. Esa será una batalla que estaremos dando de manera democrática e inclusiva.

¿Este cambio entonces dependerá de la efervescencia social? ¿Por qué aún no se logra ese despertar?

El Perú, luego de la emergencia sanitaria, ha tenido momentos muy duros, porque nuestra economía está golpeada, además ya veníamos en crisis de representación, la más profunda que hemos tenido en 200 años. Una crisis por el sistema de partidos, por la corrupción y las brechas sociales, que son los grandes males del país. Por eso instalar un proceso constituyente como el chileno reside en los ciudadanos, en los sindicatos, las organizaciones y la sociedad en su conjunto. Nosotros como Gobierno estamos permanentemente en las regiones y vemos ese sentimiento, esas expresiones que demuestran cómo les golpea esta brecha social. En ese sentido sabemos que una Asamblea o un Proceso Constituyente no es la solución para esos problemas en el corto plazo, entonces, ahí estamos con ese mix viendo las necesidades de medidas de corto plazo y también las de mediano plazo que pueda plantear una nueva relación entre todos y todas de manera más democrática. La aspiración del sector que yo impulso como ciudadano es levantar un proceso constituyente que siente las bases para encontrarnos todos y todas, los quechuas, aymaras, amazónicos, costeños, los del norte, del sur y del centro del país, es decir, es un desafío que estamos trabajando.

Se han producido varios cambios de gabinetes, acusaciones contra el presidente Pedro Castillo, denuncias de desestabilización. ¿En qué momento está hoy el Gobierno peruano?

El Presidente Pedro Castillo antes de ser proclamado ya tenía una férrea oposición de sectores que decían que su elección era un fraude, pero la comunidad internacional se expresó de manera contundente respecto al triunfo democrático del Presidente Castillo. Sin embargo, esos sectores persisten en buscar la desestabilización permanente, a través de un relato irreal, pero cuentan con mayoría en el Congreso, entonces, eso les permite hacer censuras, interpelaciones y llevamos dos procesos de vacancia y están amenazando con un tercer proceso. Tenemos una férrea oposición que representa a un sector político que condujo por muchos años las riendas del país y que ha sido acusado por corrupción, o sea, hay muchos expresidentes y exgobernadores en procesos por corrupción. En ese ruido hay muchos desencuentros y donde están buscando errores y, como se dice comúnmente, el quinto pie del gato, para buscar esta desestabilización. Pero nosotros seguimos trabajando desde las regiones con los movimientos de bases y mostrando estos respaldos que nosotros tenemos como Gobierno. Además, resaltamos el crecimiento macroeconómico que hemos tenido, la estabilidad jurídica del país, nuestra alza en exportaciones, tenemos una gran actividad agrícola, sólo en el primer trimestre de este año hemos tenido un récord de exportaciones por sobre el 20% comparado con el periodo anterior, por encima de los 56 mil millones de dólares. Este año se pasará a 65 mil o 70 mil millones de dólares en exportaciones, lo que significa más empleo y reactivación. Por supuesto, estamos preocupados por la guerra internacional de Rusia y Ucrania que ha elevado los precios de los combustibles y los fertilizantes, vemos que la inflación golpea a todos nuestros países, por eso estamos con la preocupación de reafirmar la salida política, del consenso, el diálogo, la democracia, por eso buscamos que con voz firme se alce la necesidad de cambios de fondo del modelo político y económico peruano, con mayor inclusión y más derechos.

¿Cómo se enfrenta esa desinformación y permanente bloqueo del fujimorismo con la ciudadanía?

Estamos en permanente diálogo con los ciudadanos. Hay 25 ámbitos donde hay conflicto y estamos ya en la mitad de ellos avanzando, hemos estado visitando todas las regiones con diálogo social, para identificar esos problemas. Indudablemente que en estos diez meses no podemos exigir al Gobierno que invente la pólvora, creo que es muy necesario una relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque hay al menos 29 proyectos de ley que hemos presentado que aún están en discusión y eso no es correcto, porque deben priorizar las necesidades y las soluciones para enfrentar la crisis. Hay fuertes medidas como quitar el impuesto a productos básicos de la canasta de alimentos, lo mismo con los combustibles y el transporte. Entonces, con esas medidas esperábamos un resultado del 2 o 3 por ciento, solo hemos llegado al 1,5%, porque también en Perú tenemos mucha economía especulativa y el mercado le termina sacando la vuelta a las medidas. Por eso seguiremos luchando a través de de los programas sociales. Creemos que Perú tiene cómo enfrentar esta crisis. En julio se cambiará la mesa directiva del Parlamento, por lo que esperamos que la nueva directiva sea más dialogante y nos permita avanzar, porque insistimos que archivar la ley que nos permitirá dialogar los cambios nos parece irracional, porque no podemos tenerle miedo al diálogo.

¿Cómo es la relación con el mundo empresarial que suele ser resistente a los gobiernos transformadores?

Hacemos un constante llamado al empresariado nacional a que no se aísle en la mera comercialización, sino que también tenga visión de país, enfoque de género, comercio justo, que es difícil. Además, debemos respetar los estándares internacionales que siempre son de cuidado ambiental. Nosotros tenemos portafolios de alrededor de 60 mil millones de dólares en proyectos mineros, por eso necesitamos estándares altos de trabajo comunitario ambiental para poder seguir creciendo y creo que en medio de todo vamos bien y hemos logrado reactivar la economía, reactivar el turismo, focalizando en esos sectores que significan empleo.

¿Cómo están las relaciones comerciales con Chile?

En los próximos meses se va a desarrollar el gabinete binacional Perú y Chile, eso permitirá explorar los mercados que aún no capitalizamos ambas naciones, la balanza comercial es superior a 3 mil millones de dólares, en importación y exportación, y esa cifra la hemos superado este año. Chile para el Perú significa un actor muy importante de inversión privada. Perú ha crecido en su participación en la economía chilena, también en el mercado agroexportador, ahí hay beneficios comunes que en el gabinete binacional podremos fortalecerlo. Además, este mes sesionará en Santiago la comisión administrativa de la Alianza del Pacífico, que es un mercado de integración donde se han permitido estándares importantes de comercio que ahora queremos llevar a las regiones y otros sectores de microempresarios, o sea, son más de mil doscientas microempresas peruanas que participan de la economía chilena y eso es muy importante. Hay al menos 15 empresarios textiles peruanos que han venido a Chile para potenciar la oferta de algodón peruano y otros productos en el mercado chileno y estoy seguro que en estos meses seguiremos afianzando nuestra relación comercial.