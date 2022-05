DDHH: Partió agenda de verdad, justicia y reparación

Hace años que no había un plan en relación a asumir las violaciones a los derechos humanos en el país. “La agenda en su conjunto va a estar disponible para todas y todos, y apunta a hacerse cargo de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por agentes del Estado durante el estallido social”, dijo la ministra de Justicia y DDHH, Marcela Ríos. La subsecretaria, Haydee Oberreuter, expresó que “estamos activos en la lucha contra la impunidad y el olvido de ayer y hoy”. El Presidente Gabriel Boric sostuvo que “vamos a dar lo mejor de nosotros para que la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición no sean palabras que se las lleve el viento”.