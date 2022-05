“La Reforma Tributaria y la Reforma Previsional deben pasar a primer plano”

Redes







El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, aseveró que esas iniciativas “son vitales para cumplir con las demandas sociales, en lo inmediato”, en la línea de reforzar la agenda de transformaciones planteada por el Gobierno. En entrevista con ElSiglo.cl reconoció que “fue complejo” respaldar el Estado de Excepción acotado en La Araucanía, pero al mismo tiempo valoró la puesta en marcha de una agenda con “medidas sociales y de restauración de tierras en la zona”. Instó a trabajar por “un triunfo histórico” con la aprobación de la nueva Constitución y afirmó que hay en el PC “una alta valoración” del trabajo de la Convención Constitucional.

Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 21/05/2022. ¿Fue difícil tomar una decisión de respaldar el Estado de Emergencia en La Araucanía, de apoyar las medidas de seguridad del Gobierno?

Por cierto que fue complejo. Hay una sensibilidad instalada en el Partido Comunista respecto de la participación de las Fuerzas Armadas interviniendo en conflictos sociales, por su papel en el golpe de Estado y la dictadura pinochetista. Hay todavía muchas heridas abiertas.

Se habla de que hay o hubo presión del Partido Comunista y del Frente Amplio en esta materia, que no hubo compromiso, y de Socialismo Democrático hay voceros que dicen que ellos sí apoyaron al Gobierno y que no tiene complejos con una agenda de seguridad.

No hay presión en nuestro tratamiento con el Gobierno. Sí planteaminetos que pudieran ser diferentes. Hay conductos abiertos para el debate y los acuerdos. No es cosa de tener complejos o no, sino establecer la mejor salida dentro de las posibiidades existentes.

¿Está de acuerdo en que el Gobierno se está dando “vueltas de carnero” en cuanto a cosas que el Presidente y ministras o ministros dijeron cuando eran diputadas o diputados? ¿Hubo una derrota o un traspié del Gobierno a decretar Estado de Emergencia?

A nadie le gusta el Estado de Excepción. Por ello se optó por un Estado de Excepción acotado a las carreteras. Para salvanguardar el libre tránsito. En ello el Decreto es claro. No habrá incursiones del Ejército a las comunidades mapuches. Al contrario, se quiere abrir camino a la seguridad para desplegar una agenda de medidas sociales y de restauración de tierras en la zona. Y también así, llegar a un proceso de acercamientos y diálogos.

Todo parece seguir concentrado en los Estados de Excepción, los hechos de violencia, pero el Gobierno anunció medidas en otros ámbitos. ¿Cómo ve la agenda respecto a La Araucania y las demandas del pueblo mapuche?

El Gobierno anunció la puesta en marcha del Plan Buen Vivir. Con el que se propone duplicar el presupuesto para la compra de tierras, de 15 mil a 35 mil millones de pesos. Calculo unas 25.000 hectáreas, a lo que se agrega la posibilidad de compras por Bienes Nacionales. Y esto se duplicará año a año. A eso se agregan 400 mil millones de pesos en obras públicas para infraestructura, agua potable, salud, vías de acceso y otras. Por otro lado, para perseguir e investigar el crimen organizado y el narcotráfico se nominará un Fiscal preferente en la zona. Y ya está aprobada la participación de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) en el afán de facilitar los diálogos. En el plano legislativo se reactivará la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas. Me parece una buena agenda para comenzar, teniendo presente que en la nueva Constitución quedarán plasmados y podrán llevarse a la práctica cambios institucionales, de reconocimiento de pueblos, de territorio y tierras, entre otros, lo que significará un cabio sustantivo.

Entrevistamos hace unos días al ex ministro Francisco Vidal sobre agenda de seguridad pública y él dijo que la mantención del orden es una política progresista, porque hoy la delincuencia y la violencia delictiva está afectando a los sectores vulnerables y medios. ¿Cuál es la mirada del Partido Comunista respecto a la agenda de seguridad pública, del combate a la delincuencia?

Efectivamente el crimen organizado y el narcotráfico están agobiando al conjunto de la población, pero especialmente a los sectores populares, trabajadores, comerciantes, a las familias. No hay tranquilidad, hay temor. Esta situación no comenzó hace dos meses, sino hace varios años y fue empeorando a pesar de las promesas de cerrar la puerta giratoria o frases como “se les acabó la fiesta a los delincuentes”, dicha por Sebastián Piñera y otros personeros de la derecha. El Partido Comunista apoya la agenda antidelictiva del Gobierno. Y que quede claro, no confundimos delincuencia con demanda social. Precisamente se incrementarán medidas para permitir desplegar la agenda social y programas en beneficio de la población.

Desde el Gobierno y la Corte Suprema se indicó que no hay presos políticos ni de conciencia en Chile, usted en cambio dijo que sí hay presos políticos.

Hay presos políticos del Estado, no por este Gobierno. Estamos comprometidos con su liberación. Es lo que entiendo.

En las resoluciones del Pleno del Comité Central del PC que se efectuó hace una semana, se dijo que el Gobierno debe retomar la ofensiva y se debe reinstalar la agenda de las transformaciones. ¿A qué se apuntaron con esas afirmaciones?

Es el objetivo del Gobierno. Y no puede quedar en segundo plano. La Reforma Tributaria y la Reforma Previsional deben pasar a primer plano. Son vitales para cumplir con las demandas sociales, esto en lo inmediato. Después del plebiscito y la aprobación de la nueva Constitución se podrá avanzar con más rapidez.

También en el Pleno se habló de una situación difícil en la instalación del Gobierno. Pensando en varios temas en el escenario nacional, ¿cómo ve al Gobierno a dos meses de instalado?

Fue un comienzo con turbulencias. Errores, precipitaciones, falta de experiencia, en fin. Hay conciencia de ello. No mala intención. Lo importante es que hay un espíritu de superación. Se fortalecen equipos, se materializan agendas. El acuerdo con la CUT (Central Unitaria de Trabajadores) para el salario mínimo y otros temas es un ejemplo claro de que las cosas se pueden hacer bien.

¿Cómo está viendo las medidas para enfrentar la inflación, el alza del costo de la vida?

Me parece bien en lo que se ha avanzado, hay ya varios paliativos ante un flajelo para el bolsillo del pueblo, que puede empeorar. Por lo que el Gobierno debe estar muy atento.

¿Cuál es su balance del trabajo de la Convención y la entrega del borrador?

Es de una alta valoración. Fue un trabajo de una enorme entrega y disposición. Todo aprobado con quórum de dos tercios. Ya tenemos en las manos el principal elemento para la lucha por la aprobación de la nueva Constitución, que reemplaza a la pinochetista, en el plebiscito de salida del 4 de septiembre. El pueblo verá en ella la plasmación constitucional de sus demandas sociales, políticas, institucionales y la posibilidad abierta de su materialización en un corto plazo. Luchar por este triunfo histórico, por el que bregaron tantas generaciones, con tanta esperanza y sacrificio, pero con el optimismo y la alegría de que era posible, es la principal resolución del Pleno de nuestro Comité Central, a pocos días de que celebremos los 110 años del partido de Luis Emilio Recabarren y Teresa Flores.