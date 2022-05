Ahora EU negó visa a 23 cubanos para Cumbre de los Pueblos

Redes







Al veto a tres naciones para asistir a la Cumbre de las Américas se agregó disposición del Gobierno estadounidense de impedir que asistan a reunión regional social los representantes de la sociedad civil cubana. El Presidente de México volvió a insistir ante el mandatario de Estados Unidos en que no se excluya a nadie del encuentro regional de junio próximo. Nicaragua ya anunció que no le interesa asistir.

“Prensa Latina”. “Cubadebate”. Washington, La Habana, Managua. 19/05/2022. Al Gobierno de Joe Biden no le basta con vetar a Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre las Américas que se realizará en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos (EU). Ahora, la administración estadounidense le prohibió la visa de entrada a 23 cubanos representantes de la sociedad civil, que debían participar en la Cumbre de los Pueblos por la Democracia, que se desarrolla paralelo a la de jefes de Estado.

Manolo de los Santos, codirector de The People´s Forum, indicó que a Biden “no solamente no le interesa tener un diálogo con Cuba, Nicaragua y Venezuela o con otros países, sino que no permite que, desde los pueblos, podamos dialogar y comunicarnos”.

El directivo de The People´s Forum -una de las 150 organizaciones estadounidenses que se encargan de preparar la Cumbre-, apuntó, en exclusiva a Granma, que esta medida refirma el carácter excluyente de la política exterior estadounidense. De los Santos declaró que esta decisión de la Casa Blanca “remarca la gran hipocresía del Gobierno de Estados Unidos, que tanto quiere hablar de democracia, pero a fin de cuentas es una democracia para unos pocos, para los que están de acuerdo con ellos; no una democracia en la cual todos podamos participar”.

Confesó que estaban muy ilusionados con la idea de que jóvenes y líderes sociales estadounidenses iban a poder interactuar, muchos por primera vez, con activistas y representantes de la sociedad civil cubana; “y de esta forma poder intercambiar sin ninguna conclusión prescrita, sino con el interés de dialogar y debatir sobre las cosas en común y el futuro que queremos construir juntos en nuestro continente”.

En el Portal Web de la Cumbre de los Pueblos por la Democracia se publicó ayer una declaración que expresa indignación con esta situación, y hace un llamado a firmar una petición para que EU revierta su medida.

Manolo de los Santos comento que esta petición es, simplemente, una expresión de que hay muchas personas dentro de Estados Unidos que no están de acuerdo con estas decisiones de exclusión que van en contra del diálogo.

Anunció que en los próximos días van a montar una campaña quejándose, directamente, con el Departamento de Estado y los organismos pertinentes.

Entre las 23 personas que viajarían a Los Ángeles para participar en la Cumbre de los Pueblos por la Democracia se encontraban la renombrada científica y médica cubana Tania Crombet Ramos, miembro de la Academia Mundial de Ciencias, que contribuyó al desarrollo de varias vacunas que salvaron vidas; Reineris Salas Pérez, luchador olímpico que ganó la medalla de bronce en Tokio; Jorge González Núñez, líder estudiantil cristiano, y muchos otros, como periodistas, artistas, sindicalistas y líderes comunitarios, detalló la declaración de la Cumbre.

“La denegación de sus visados es una afrenta a los mismos valores democráticos que el Gobierno estadounidense y su Cumbre de las Américas pretenden defender. Con esta decisión y la exclusión de Cuba de la Cumbre oficial de Biden, se le ha negado a Cuba una voz en las discusiones vitales sobre la democracia, la integración y la cooperación regional”, denunció el texto.

López Obrador; es un tiempo de dejar atrás hegemonía e injerencias

El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó directamente al gobierno de Joe Biden la necesidad de transformar las relaciones entre los países de América y dejar atrás la estrategia de hegemonía e injerencismo, para sustituirla por una de cooperación y unidad.

El mandatario expuso estas ideas ante el asesor de la Casa Blanca para la novena Cumbre de las Américas, el senador Christopher J. Dodd, en una conversación vía remota que tuvieron ayer.

De acuerdo con fuentes que conocieron de la charla, el mandatario delineó que la cumbre -prevista del 6 al 10 de junio en Los Ángeles- es precisamente el espacio para sentar las bases de la construcción de los nuevos vínculos americanos, de ahí que insistiera en que ninguno de los 35 países del hemisferio puede quedar fuera.

El congresista estadunidense admitió la relevancia que tiene para Washington que López Obrador participe en el foro continental; de ahí que la administración Biden esté buscando alternativas y seguir con las conversaciones.

El Presidente de México, en conferencia de prensa, aseguró que Biden podría ser el líder que conduzca a una nueva relación entre los pueblos de América y transformar la política anacrónica basada tanto en la Doctrina Monroe como en las pugnas que se originaron durante la Guerra Fría. “Es momento de inaugurar una etapa nueva en la relación de los países de nuestro continente, de nuestra América; no caracterizada por la hegemonía, el predominio, el injerencismo, las imposiciones, sino por las relaciones de amistad, cooperación y unidad de los pueblos. Es el momento y la cumbre podría ayudar a iniciar una política nueva”, indicó el mandatario mexicano.

Dijo que “le tengo confianza al presidente Biden. Creo que él podría dar este paso y hacer atrás toda esa política anacrónica, injusta, de subordinación y falta de respeto a la independencia y soberanía de los pueblos, de los países. Tengo ese sueño de que en Los Ángeles nos unamos todos”.

Su postura, aclaró, no tiene el afán de confrontar, sino de llamar la atención para encaminar los esfuerzos de los líderes del continente hacia la reconciliación.

Daniel Ortega: A Nicaragua no le interesa asistir a la Cumbre de las Américas

El Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aseguró que a Nicaragua no le estimula participar en la próxima Cumbre de las Américas donde se pretende excluir a su país, además de Cuba y Venezuela, por parte de la Casa Blanca.

En un acto nacional en homenaje al aniversario 127 del natalicio del General de Hombres Libres, Augusto César Sandino, Ortega aludió al respeto y dijo que no se le debe rogar al gobierno de Estados Unidos para participar en su Cumbre.

En ese sentido, se refirió a la creación en 2010 de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) como fuerza alternativa surgida de los procesos revolucionarios que se multiplicaban en América Latina y el Caribe.

“Lo que debería hacer la Celac es decirle al Gobierno de Estados Unidos que se quede con su Cumbre, y entonces como Celac invitarlos a ellos a reunirse con nosotros, no a decidir quién va a estar en esa reunión, lo decidimos nosotros los que somos miembros de la Celac”, destacó el mandatario.

El líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional comentó que con la Celac existe un punto de partida, pero ahora se necesita fortaleza para lograr en la comunidad soberanía y autonomía. El Presidente de Nicaragua entendió las actitudes de gobiernos y presidentes latinoamericanos que cuestionaron el hecho de que Estados Unidos esté marginando de su Cumbre a Venezuela, Cuba y Nicaragua. “Yo le digo desde aquí al yanqui que no nos interesa estar en esa Cumbre. Esa Cumbre no enaltece a nadie, más bien ensucia”, enfatizó el presidente nicaragüense.