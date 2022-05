Se conformó bancada parlamentaria transversal por Aprobar nueva Constitución

Redes







Con miras al plebiscito de salida, diputadas y diputados, de diversas fuerzas políticas, se unieron en torno al trabajo por la opción Apruebo, de cara al plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre. Las y los parlamentarios respaldaron los trabajos y los contenidos del nuevo texto constitucional que está aprobando la Convención Constitucional y condenaron la campaña de desinformación desde la derecha. Se destacó que hay un “compromiso con todo el país, con la nuevas generaciones, con las mujeres, con los pueblos originarios, para avanzar hacía ese Chile que tanto tiempo hemos soñado”.

Valparaíso. 11/05/2022. Un firme apoyo a la opción Apruebo en el plebiscito de salida, dio que un grupo transversal de diputadas y diputados de diferentes fuerzas políticas, valorando el trabajo y los acuerdos de la Convención Constitucional y lo que será el nuevo texto constitucional.

Las y los representantes de partidos e independientes en la Cámara Baja plantearon que estarán unidos y trabajarán en la dirección de que en el plebiscito del 4 de septiembre se vote Apruebo la Carta Magna.

En la presentación de esta bancada transversal -Apruebo Dignidad, Socialismo Democrático e independientes-, la diputada Lorena Fries señaló que la nueva Constitución “recoge las demandas profundas del pueblo chileno”.

Expresó que “esta es una Constitución que reconoce derechos. Derecho a la salud, a la pensión, a la vivienda. Una Constitución que se hace cargo de que todos tengamos más posibilidades de participar. Una Constitución que avanza en igualdad para Pueblos Originarios, para los derechos de las mujeres y también para las disidencias sexuales”.

El diputado Tomas Hirsch hizo énfasis en las características únicas de la Convención Convencional, como la paridad de género y la participación de pueblos originarios. Además, señaló que la Nueva Constitución “permitirá a Chile mirar al futuro, construyendo un país justo, democrático, con más y mejores derechos para todos y todas”.

La diputada Carolina Tello valoró el caris democrático de la nueva Carta Magna así como la validez institucional que esto le entrega. “Una Constitución participativa, escrita por quienes han sido elegidos democráticamente en las urnas a través de sufragio universal, es de todas maneras un avance en lo que ha sido nuestra historia como chilenos y como chilenas”, dijo Tello.

“Por eso está bancada amplia y diversa por el apruebo”, dijo en la misma línea Hirsch. “Por eso este compromiso con todo el país, con la nuevas generaciones, con las mujeres, con los pueblos originarios, para avanzar hacía ese Chile que tanto tiempo hemos soñado”.

Contra la campaña de desinformación

Uno de aspecto central planteado desde las bancadas parlamentarias fue el combatir la campaña de fake news y desinformación, que ciertos sectores han levantado respecto de las normas aprobadas por la Convención Constitucional y sus efectos.

Al respecto, la diputada Lorena Fríes señaló que “todo este tiempo hemos sido objeto de desinformación, de informaciones erróneas, mentirosas. Queremos invitarlos a todos y a todas a iniciar un proceso de conversación en nuestros territorios. Hablar con las organizaciones, las jefas de hogar, los militantes, informar; informar con lo que se lleva aprobado de esta nueva Constitución”.

El diputado Marcos Ilabaca añadió que “no es posible seguir aceptando esta campaña comunicacional que la derecha y los sectores económicos hoy día nos plantean, tratando de inflar la opción del rechazo. Es deber de cada uno de nosotros, trabajar día a día, en cada uno de los sectores que representamos para que el día 4 de septiembre el apruebo tenga un tremendo respaldo y logremos decir finalmente que en paz descanse la Constitución de Pinochet”.

En la misma línea, el diputado Hernán Palma, complementó que “la campaña de descrédito permanente, sostenida por la derecha reaccionaria de este país, por desacreditar el trabajo que se está haciendo en el ex Congreso, no va a tener frutos. Si ellos siguen creyendo que Chile no despertó están equivocados. Mientras estemos despiertos ellos no podrán soñar tranquilos”.

Dijo que “en la Convención hay un trabajo serio y responsable, intentar desacreditar a las y los convencionales significa ningunear una vez más al pueblo de Chile y sus representantes”.