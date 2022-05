Gobernantes se están restando de ir a Cumbre por vetos de Biden

Redes







El Presidente de México dijo que no asistirá a la Cumbre de las Américas si el Gobierno de Estados Unidos (EU) persiste en prohibir la asistencia de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Países de la Comunidad del Caribe indicaron que no van a la ciudad de Los Ángeles si se niega participación de esas tres naciones. Mandatarios de Argentina, Bolivia, Honduras y otras administraciones analizarían no ir al encuentro si el presidente de EU se obstina en la censura a delegaciones.

“Prensa Latina”. Agencias. Ciudad de México. Washington. 10/05/2022. “Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del Gobierno de México, pero no iría yo. Me representaría el canciller Marcelo Ebrard”, dijo el jefe de Estado mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien consideró que sería un mensaje de protesta, porque no quiere que continúe “la misma política en América de exclusiones”, sobre todo en encuentros donde deben estar todos los países y sus gobiernos.

“Nadie tiene el derecho de excluir a alguien”, enfatizó López Obrador y recordó la frase de George Washington de que los gobiernos y las naciones no deben aprovecharse “del infortunio de otros pueblos”. Dijo que se trata de una Cumbre de América, “pero si no están todos los americanos, si se excluyen, de dónde, ¿son de otra galaxia de otro planeta, entonces?, ¿se le podría llamar Cumbre de las Américas solo porque hay presión de unos grupos?”.

El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, decidió excluir a las representaciones de Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbres de las Américas que se realizará los primeros días de junio en la ciudad estadounidense de Los Ángeles.

Funcionarios del Departamento de Estado estadounidense han realizado gestiones con prácticamente todos los gobiernos de la región planteando que exista apoyo a la decisión de excluir a esos tres países.

“Nadie tiene el derecho de excluir a alguien”

“No quiero que continúe la misma política en América y quiero en los hechos, hacer valer la independencia, la soberanía y manifestarme por la fraternidad universal. No estamos para confrontación, estamos para hermanarnos, para unirnos y aunque tengamos diferencias las podemos resolver, cuando menos escuchándonos, dialogando, pero no excluyendo a nadie” indició el Presidente de México.

También se sabe que si se mantiene la decisión de Joe Biden, los gobiernos de la Comunidad del Caribe no irán a la Cumbre de las Américas y hay versiones de que mandatarios de países como Bolvia, Argentina y Honduras podrían restarse y enviar a cancilleres o ministros a la reunión de junio en Los Ángeles.

El mandatario argentino, Alberto Fernández, por Twitter de hace unos días, cuestionó el veto de EU a Cuba, Venezuela y Nicaragua. “Exhortamos a los organizadores de la Cumbre a evitar exclusiones que impidan que todas las voces del hemisferio dialoguen y sean escuchadas. Unidos somos más fuertes”, indicó.

Desde finales de abril, la Cancillería de Cuba calificó como un “grave retroceso” el hecho de que EUU buscara excluir a la isla y a otros países de la cumbre, por cuestiones políticas. Sobre todo porque en las dos últimas asistió Cuba, sin exclusiones.