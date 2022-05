“Nos hace falta una tregua, estamos rodeados de belleza, no la perdamos”

Redes







El cantante Nano Stern está de gira presentando su último disco “Aún creo en la belleza”. En entrevista habló de la inspiración para esta nueva obra y aseguró que el encierro por pandemia le sirvió para reencontrarse con su mundo interior. También habló de su activo rol en el proceso constituyente “leyendo, aprendiendo y discutiendo”. Se presentará el 14 de octubre en el Teatro Caupolicán.

Daniela Pizarro A. Periodista. 07/05/2022. El cantante nacional, Nano Stern, regresa a los escenarios con la presentación de “Aún creo en la belleza”, el noveno disco de su carrera y su primer LP luego de “Mil 500 vueltas” (2015). En este nuevo proyecto, el cantautor apuesta por lo simple y lo sutil y explora sus mundos y paisajes interiores. El álbum cuenta con 13 canciones y la colaboración de tres importantes invitados: Raly Barrionuevo de Argentina, Magdalena Matthey de Chile y Omar Camino de Perú.

En conversación con ElSiglo.cl Nano Stern se refirió a la inspiración que lo llevó a crear su noveno disco apelando a la belleza de la vida. También abordó el trabajo de la Convención Constitucional en materia cultural y artística.

El próximo 14 de octubre, Nano Stern se presentará en el Teatro Caupolicán, en lo que será su primer concierto en formato gran audiencia desde hace más de cinco años. Pero antes de eso, girará por Chile y el extranjero presentando su nuevo álbum.

¿Cómo surge este disco “Aun creo en la belleza” y cómo caracterizamos esta belleza?

Cuando decidí poner este nombre al disco pensé al tiro que todos me iban a preguntar cómo definimos la belleza, porque no se puede, o sea, no tiene sentido porque la belleza es tan subjetiva, pero lo que sí tengo claro es que la belleza tiene al menos dos patas: una pata que es estética y que en definitiva es lo que primero tendemos a pensar y otra pata, que tiene que ver con otra dimensión de la belleza y que es la que me parece más interesante, que es la ética y que tiene que ver con el ser humano, con el por qué, dónde y cómo, nacen las cosas y en ese sentido algo puede ser bello incluso sin ser lindo, es decir no siempre son sinónimos, porque algo puede ser bello por bueno o por virtud, desde un lugar de sinceridad. Hay una belleza interior, una belleza cruda, sobre todo en estos tiempos que vivimos. Y la canción que da vida a este disco es un manifiesto, una enumeración de las cosas en las que creo y que nace en un momento de mucha vulnerabilidad interior, pero también de mucha emoción social por todo lo que pasa en Chile y el mundo, por eso sentí que hacía falta una tregua para darle importancia otras cosas, o sea, estamos rodeados de tanta belleza no seamos giles, no la perdamos de vista.

Es un llamado a volver a lo sencillo en medio de tiempos convulsos.

Claro. La canción dice: en medio de tanto horror, en medio de tanta ira, aun creo en la belleza y ese es un buen mensaje hoy y siempre. El poder refugiarnos en la belleza que sigue estando ahí a pesar de la rabia que tenemos cotidianamente. Yo mismo estuve mucho tiempo metido en la creación de un libro de décimas que tenían que ver con la contingencia, también el encierro tuvo que ver, la pandemia nos dio la oportunidad de estar con uno mismo durante mucho tiempo y eso nos hizo encontrar muchas cosas. La belleza es algo muy importante en nuestras vidas para ponerla en un segundo y tercer lugar, o sea, cuando varios políticos citan la frase de Ricardo Lagos “esto es importante, lo demás es música”, no, es todo lo contrario, sino qué es de nuestra vida, necesitamos de la belleza para crearla, disfrutarla, sentirla e identificarla.

Hay colaboraciones de artistas internacionales, quiénes están acompañándote en este disco y en la gira.

Hay tres cantantes invitados de Chile, Argentina y Perú. Son amigos muy queridos y admirados. Por Chile está Magdalena Matthei que tiene una voz impresionante y una energía muy hermosa al cantar. De Argentina está Raly Barrionuevo que es un referente en del folclor contemporáneo y de Perú un músico desconocido, pero es un maestro, Omar Camino, quien escribió parte de la letra y cantamos la primera canción del disco. Estaremos de gira por el interior de Argentina, se están agotando las entradas y eso es muy bonito. Estamos felices porque es la primera gira post pandemia y es algo que necesitamos. Estaremos con cada uno de los invitados cuando giremos en sus países y claro con Magdalena estaremos en Chile.

Hablando de coyuntura, ¿cómo has visto el trabajo de la Convención Constitucional, se están tocando los temas importante para el mundo de las artes, las culturas, cómo lo evalúas?

Es muy sano e importante que estas cosas se discutan, por ejemplo, el derecho de autor, porque esto hace que salga a la luz todas las posiciones, que son legítimas por cierto, con distintos intereses que se contraponen, o sea, los intereses gremiales chocan con algunas posturas políticas. El tema del registro del derecho de autor pone eso en evidencia porque hay posturas que dicen que el Estado debe priorizar la protección de obras de dominio común o el derecho de autor, pero en general es muy bueno que se den estos debates, porque nos permite y nos obliga a informarnos y aprender porque no son decisiones fáciles. Eso ha pasado en todo este proceso con las diferentes materias por eso me parece increíble el momento que estamos viviendo, hay tensiones, pero nadie creyó que iba a ser fácil con una derecha que está con todas sus herramientas para anular y ensuciar el proceso lo más posible. por eso tenemos que estar muy atentos para cuando se cierre este proceso y leer muy bien este texto que nos acompañará los próximos 40 años.

¿Vas a ser campaña por el a pruebo en el plebiscito de salida?

Creo que aun no es momento de definir, pero no porque esté esperando el texto que salga, sino que aún estamos en medio de discusiones donde estamos siendo activos, o sea, por este mismo tema del derecho de autor he conversado con la SCD, con los convencionales y así estamos metidos en esto tratando de aportar también, entonces, creo que en este momento estamos poniendo la energía ahí esperando que lo que se proponga sea lo mejor posible.

El 14 de octubre estarás en el Teatro Caupolicán ¿Cómo se viene esa presentación?

Vamos a estar celebrando la culminación de esta gira nada más y nada menos que en el Caupolicán, un lugar emblemático y tan energético para encontrarse en torno a la música. Las entradas están a la venta en Punto Ticket y también pueden entrar a mis redes sociales donde están todas las fechas de todo Chile y el disco para que lo escuchen, porque está muy lindo.