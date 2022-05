“Instalar escenarios ficticios, a Chile le hace mal”: Claudia Pascual

Redes







Refiriéndose al plebiscito del próximo 4 de septiembre, la senadora insistió en que “tenemos solo dos alternativas: aprobar o rechazar” una nueva Constitución y enfatizó que “ningún otro escenario está abierto”.

Equipo “El Siglo”. Valparaíso. 07/05/202. En un punto de prensa realizado en la Cámara Alta, la senadora del Partido Comunista (PC), Claudia Pascual, sostuvo que, de cara al plebiscito del próximo 4 de septiembre, las y los ciudadanos “tenemos solo dos alternativas y dos escenarios: aprobar o rechazar” una nueva Constitución.

Frente a polémicas abiertas de que podría existir una tercera opción, la legisladora apuntó que en realidad “ningún otro escenario está abierto, en tanto no se ha manifestado el plebiscito que es ciudadano en relación a zanjar el nuevo texto constitucional”.

Pascual aseveró que “lo que hay que hacer, en función del resultado del 4 de septiembre, habrá que verlo una vez que estén los resultados. Me parece que instalar terceras vías, terceras alternativas, escenarios ficticios, a Chile le hace mal, le hace mal jugar con política de ciencia ficción”.

Y la senadora comunista ejemplificó: “En este momento, al interior del hemiciclo (Senado), se está dando una discusión especial referente a los temas de pensiones, pedida por los senadores y las senadoras de la derecha, y donde estamos supuestamente hablando de la supuesta expropiabilidad o no de los fondos de pensiones, (tema) que no fue instalado por este Gobierno en ningún momento”.

Claudia Pascual estableció, “este afán de instalar debates falsos que no corresponden a los escenarios que realmente estamos viviendo como chilenos y chilenas, no nos hace bien”. Y agregó que eso “está generando falsos miedos, está generando angustias desmedidas, en situaciones que no corresponden”.

La palabra desde el Gobierno

La senadora del PC indicó, sobre el proceso que se está viviendo en la Convención Constitucional y lo que será el plebiscito de salida, que “este proceso es ciudadano no solo porque responde a un acuerdo que se generó en este Parlamento para llegar al proceso constituyente, sino porque hubo un plebiscito de inicio al proceso, por lo tanto, ya no le pertenece a un poder del Estado propiamente tal. Le pertenece al conjunto del pueblo y de la ciudadanía de este país”.

En cuanto al debate de neutralidad o no del Gobierno del Presidente, Gabriel Boric, frente al aprobar o rechazar el nuevo texto constitucional, la parlamentaria declaró que “yo apoyo lo que dijo el Presidente en cuanto a que los escenarios que tenemos son solo dos, aprobar o rechazar, y que indudablemente el Gobierno tiene una posición que no le pueden impedir manifestarla”.

Añadió que “otra cosa, y lo dijo el Presidente, es ocupar los recursos del Estado mientras se administra el Gobierno, para generar el apoyo a una u otra campaña. Eso él dijo que no se iba a permitir, pero que la manifestación política” se iba a exteriorizar.