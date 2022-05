Las esquirlas de los balazos del barrio Meiggs

Redes







“La situación de violencia que estamos viviendo es inaceptable”, dijo el Presidente Gabriel Boric. En extrema gravedad comunicadora baleada por delincuentes. Se volvió a sacar a la luz la operación de bandas criminales, dedicadas al comercio ilegal, que hacen imperar “su ley” y, en rigor, no hay autoridad civil ni policial que haya podido con esos grupos delictivos. Imágenes despertaron dudas del actuar de carabineros que aparecen interactuando con delincuentes; pareciera persistir una larga estela criminal, de impunidad e irregularidades de parte de Carabineros. Subsecretario de Interior anunció posible investigación interna. Los dos detenidos no tendrían responsabilidad en los disparos. La legisladora Carmen Hertz declaró que “es necesario que el Poder Judicial haga lo suyo respecto a la gravedad de esta situación”.

Equipo “El Siglo”. Santiago. 02/2022. “No podemos permitir que las armas se sigan naturalizando en la sociedad chilena, que alguien percuta un arma contra una persona que estaba cubriendo una movilización, así comienzan las peores tragedias en América Latina, atacando también a la prensa”.

Palabras del Presidente Gabriel Boric a partir a partir de los sucesos ocurridos en el Barrio Meiggs, en Santiago, donde fueron balaceadas cuatro personas, dos de ellas comunicadoras, una de las cuales, Francisca Sandoval, de Canal 3 de La Victoria, se encuentra muy grave. Los disparos fueron realizados por delincuentes organizados y que conformarían bandas criminales en torno del comercio ilegal.

El mandatario expresó que “no podemos seguir así, vamos a intensificar el control de armas, vamos a hacer una operación firme. Lo hemos conversado, se conversó hoy en el comité policial de las 8 de la mañana con prefecturas de otros lugares, en particular del barrio en cuestión”.

En Santiago se continúa viviendo una seguidilla de homicidios a manos de bandas delictivas, vinculadas a comercio ilegal o narcotráfico, y la situación es seria en varias ciudades del resto del país. Ahora afectó a reporteros de medios comunitarios y sociales.

Gabriel Boric enfatizó que “la situación de violencia que estamos viviendo en muchos lugares de nuestro país es absolutamente inaceptable y la naturalización de la misma es algo que el Gobierno no va a permitir”.

Planteó que “vamos a trabajar incansablemente para que hechos como estos (del Barrio Meiggs) no se vuelvan a repetir. No lo vamos a permitir, estamos trabajando intensamente frente a esto. Acá las soluciones rápidas no traen resultados y, por lo tanto, tenemos que trabajar en conjunto con Carabineros y no vamos a permitir ningún tipo de asociatividad con bandas criminales”.

El mandatario apuntó que en esa línea “el trabajo con los gobiernos locales es fundamental, porque son los que conocen mejor el territorio y también con las organizaciones de juntas de vecino, las juntas de vigilancia. Acá esto no se va a resolver solamente desde un decreto en La Moneda, se tiene que solucionar en los territorios y en esa línea estamos trabajando”.

Respecto al trabajo de Carabineros y la Policía de Investigaciones, el jefe de Estado planteó que “estamos realizando toda la investigación pertinente para que el comportamiento de nuestras fuerzas policiales esté a la altura del tremendo desafío que significa desarticular a estas bandas criminales y que ni en Estación Central ni en Santiago Centro, ni en La Pintana, Iquique o Alto Hospicio ni ninguna comuna de nuestro país esto se vuelva a repetir”.

La acción criminal en la zona del barrio Meiggs

En relación el episodio del Primero de Mayo, en que delincuentes balearon a manifestantes, entre ellas a las comunicadoras de Radio 7 de Puente Alto y Canal 3 de La Victoria, el Presidente Boric manifestó que “vamos a perseguir de manera firme y prestar todo el apoyo a la familia y a las organizaciones para que acá exista una resolución rápida, se identifique a los culpables y haya justicia”.

Sostuvo que las familias de las dos víctimas -una gravemente herida en la cabeza- “van a contar con toda nuestra colaboración, del Gobierno, que mediante nuestra delegada (presidencial) ya anunció querella. Este fue un acto de violencia desgarrador y eso no podemos permitirlo”.

Estarían en curso querellas anunciadas por la delegada presidencial en la Región Metropolitana, el alcalde de Estación Central y la alcaldesa de Santiago, el Colegio de Periodistas, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, entre otras, y posiblemente (no hay constatación formal) una investigación interna en Carabineros ya que hay denuncias, testimonios e imágenes de que sus funcionarios habrían conversado y se habrían coordinado con delincuentes.

El tema es que el episodio del Primero de Mayo en Meiggs volvió a sacar a la luz la operación de bandas criminales, dedicadas al comercio ilegal, que hacen imperar “su ley”, y que hace no mucho atacaron a estudiantes secundarios, a uno lo dejaron herido de gravedad, han protagonizado riñas con palos y cuchillos y, en rigor, no hay autoridad civil ni policial que haya podido con el drama de esa zona de la capital chilena.

Ahora esos criminales dispararon a ciudadanos, con las consecuencias conocidas. Y surgen nuevas incógnitas, porque estaría establecido que los dos detenidos por los hechos, no serían los autores de los disparos y los responsables estarían prófugos. ¿Otra derrota de las policías? Según se supo hoy, ninguno de los detenidos estaría vinculado a los disparos que tienen en estado grave a la comunicadora Francisca Sandoval.

Desde organizaciones gremiales de periodistas, vocerías de parlamentarios, agrupaciones comunitarias, medios de prensa alternativos y otros sectores se está exigiendo la aclaración de los sucesos, la detención y procesamiento de los culpables y transparencia en la labor de Carabineros y la PDI (Policía de Investigaciones). Hay quienes temen que esto quede impune.

En este marco, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, expuso en redes sociales que “ante los gravísimos hechos ocurridos el día de ayer en Meiggs, que involucran porte y uso ilegal de armas, eventual asociación ilícita, crimen organizado con control territorial y que dejan el lamentable y tristísimo saldo de cuatro personas baleadas, es que llamamos al Gobierno a investigar en profundidad y actuar con urgencia para llegar al fondo de este problema”.

Incluso planteó: “Reitero mi urgente llamado al Ministerio del Interior para combatir el crimen organizado en el sector de Meiggs. Cuentan con Santiago para esta tarea. ¡Debemos devolver los espacios públicos y la tranquilidad a nuestros vecinos y vecinas!”.

Control de armas y el flanco que quisieron abrir ex funcionarios de Piñera

Desde la oposición le quisieron abrir un flanco al Gobierno, específicamente al Presidente Gabriel Boric y al ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, planteando que ambos se habrían opuesto a legislar en cuanto al control de armas en el país.

El ex subsecretario del Interior del Gobierno de Sebastián Piñera, Juan Francisco Galli, colocó en Twitter que “la modernización del control de armas fue impulsada por los gobiernos anteriores. El 2017, en la votación de la idea de legislar sobre el control de armas, usted (Jackson) y el Presidente Boric fueron los únicos votos en contra”. El ex ministro de la Segpres, Juan José Ossa, usando también Twitter, indicó: “…ministro Giorgio Jackson, usted votó en contra de la idea de legislar el control de armas. Y seguimos esperando que se renueven urgencia al proyecto contra el narcotráfico, a punto de ser ley”.

Al paso salió la vocera de La Moneda, Camila Vallejo, quien aclaró que “la ley de control de armas tuvo un proceso legislativo largo, que tuvo distintas etapas, y queremos ser sumamente claros en esto: la mayoría de los artículos fueron aprobados por quienes hoy estamos asumiendo tareas de gobierno”.

Explicó que “solo algunos artículos fueron rechazados y justamente tuvieron que revisarse cuando se produjeron diferencias entre las Cámaras (Senado y Cámara Baja) y en las comisiones mixtas respectivas. Yo quiero recordar incluso que en la última votación antes de que fuera ley, tuvimos a la actual oposición rechazando el proyecto que salió de la comisión mixta”.

Camila Vallejo enfatizó que “siempre hay que precisar bien la información, porque cuando uno se queda solo con una parte de la historia a conveniencia tiende a generar miradas sesgadas respecto a los procedimientos y los trámites legislativos”.

Hablando del tema y la situación que hoy existe con el uso de armamento por distintos segmentos de la delincuencia en todo el país, la vocera de La Moneda indicó que “en esto somos sumamente claros, nosotros necesitamos fortalecer la política de control de armas y ha sido una posición de Gobierno y no solamente por lo que hemos avanzado como país, que efectivamente ha sido un avance en control del armas, sino por todos los debates y perfecciones que hemos tenido que hacer en esta materia”.

Resaltó que “justamente la realidad país nos demuestra qué tenemos que seguir trabajando en la persecución de aquellos que portan ilegalmente las armas, porque terminan teniendo como resultado víctimas en las poblaciones y en las manifestaciones”.

Otra vez, dudas en torno de Carabineros

Nuevamente se instalaron con fuerza cuestionamientos y dudas respecto al actuar de Carabineros. Imágenes de delincuentes que hicieron uso de pistolas en el barrio Meigss y que luego aparecen conversando con elementos de las Fuerzas Especiales de la policía uniformada, denuncias de que los criminales tomaron contacto con personas que estaban en un vehículo asignado a la Dirección de Logística de Carabineros y el reportaje exhibido en La Red que apuntó a que miembros de la entidad policial fueron quienes incendiaron la estación del Metro de La Granja. Se suma a críticas por tratos condescendientes de parte de Carabineros a los camioneros que violando la ley coparon tramos de carreteras, estableciendo amistosas conversaciones, mientras reprimen violentamente a estudiantes secundarios cuando cortan calles en Santiago.

La posibilidad de vínculos de uniformados con delincuentes, “manga ancha” para miembros de bandas criminales ligadas al comercio ilegal, orientaciones y diálogos con criminales que efectuaron disparos a manifestantes y periodistas, pasividad ante grupos delictivos, y participación en episodios constitutivos de delitos, son elementos que vuelven a aparecer en torno de la institución de Carabineros de Chile. Que carga no sólo con horrendos crímenes cometidos por sus funcionarios durante la dictadura, sino con asesinatos de jóvenes y comuneros mapuches, procesamientos por violaciones a los derechos humanos y delitos sexuales, y graves casos de corrupción. Pareciera persistir una larga estela criminal, de impunidad e irregularidades de parte de Carabineros.

Las cosas llegaron al punto que hasta este día, el Colegio de Periodistas, legisladores, dirigentes sociales y territoriales y en artículos de prensa, hablan de la renuncia del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien viene nombrado por el ex presidente Sebastián Piñera.

La diputada Carmen Hertz declaró que los hechos ocurridos en el barrio Meiggs, protagonizado por “grupos de delincuentes organizados”, apunta a “una situación insostenible, amén de que existen videos que muestran como estos delincuentes conversaban o departían con carabineros”. Planteó que “de ser efectivos estos videos, por cierto que es necesaria una investigación a fondo, profunda, que haga el Ministerio del Interior y establezca las responsabilidades correspondientes”.

Añadió la legisladora que “asimismo, es necesario que el Poder Judicial haga lo suyo respecto a la gravedad de esta situación y en particular respecto al homicidio frustrado de Francisca Sandoval, la periodista que se encuentra en una situación de extrema gravedad en la Posta Central producto de los disparos hechos por uno de esos delincuentes”.

En este marco, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, sostuvo que “nadie está ajeno a estándares de transparencia que el Estado tiene para garantizar que se actúa con total probidad. De eso no está ajeno ni Carabineros ni el Gobierno y por eso, ante hechos que ha puesto en duda la conducta de Carabineros, lo que hemos hecho es disponer una investigación interna”.

Esto es sobre las imágenes comprometedoras de integrantes de la policía uniformada interactuando con delincuentes y criminales en los sucesos del Barrio Miggs que tienen a una periodista en extrema gravedad por un disparo en la cabeza y que dejó tres heridos.

El subsecretario de Interior estableció que “en el marco de la investigación criminal, también los fiscales tendrán que aclarar la participación de cada uno de los actores de los hechos que ocurrieron en Estación Central”.

“Pueden ocurrir hechos irregulares en una institución del Estado, no solo en Carabineros, sino en la PDI u otras que pertenecen al Gobierno. Lo importante aquí es saber cuál es la decisión de quienes dirigen esas instituciones de actuar con rigurosidad y transparencia”, enfatizó Monsalve.