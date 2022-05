1º de Mayo. Masivo respaldo a derechos de trabajadoras y trabajadores

Redes







Varios miles participaron del acto central de la CUT en Santiago, y otros miles de personas se congregaron en avenidas y plazas de al menos una decena de ciudades de distintas regiones. Frenar alzas de precios y avanzar en reforma previsional fueron demandas prioritarias.

Equipo “El Siglo”. 01/02/2022. Consagrar un salario mínimo de 400 mil pesos este año, avanzar en la reforma de pensiones, parar el alza desproporcionada de precios, garantizar una canasta básica para las familias trabajadoras, fortalecer la negociación colectiva y el derecho a huelga y avanzar en derechos de las mujeres trabajadoras, fueron demandas exteriorizadas en decenas de marchas y actos que se sucedieron en todo el país para conmemorar el Día Internacional de las y los Trabajadores.

En Santiago , varios miles de personas participaron en la marchar desde la Plaza Dignidad hacia el lugar del acto central, enarbolando banderas chilenas y de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Participaron organizaciones sindicales, de pobladores, juveniles, de partidos y juventudes políticas, agrupaciones de derechos humanos y al diversidad sexual, y profesionales.

Hubo marchas y actos en Iquique, Valparaíso, Concepción, Copiapó, Arica, Loa, Antofagasta, Rancagua, Elqui, Limarí, Petorca, San Felipe, San Antonio, Los Andes, Quillota, Colchagua, Cauquenes, Talca, Los Ángeles, Coronel, Lota, Punta Arenas, Osorno, Cautín, Valdivia, Chiloé, Coyhaique y otras ciudades.

El presidente de la CUT

valoró que se haya logrado avanzar hacia un sueldo mínimo de 400 mil pesos este año y agregó que “pero sin duda, haremos todos los esfuerzos para lograr un sueldo mínimo sobre la línea de la pobreza antes que finalice el mandato del Presidente Boric”. Se refirió también al impuesto a los súper ricos como medio para captar recursos para políticas sociales: “Nosotros hemos hablado del impuesto a los súper ricos, que es una campaña que llevamos impulsando. Planteamos que todos paguen impuestos, no solamente las clases medias o los trabajadores más pobres, porque hoy nuestros tributos son semi integrados que permite que los grandes empresarios no paguen impuestos y no contribuyan con la sociedad”. La presidenta de la Convención Constitucional , María Elisa Quinteros, estuvo en el acto central en Santiago y expresó: “Ya podemos decir que la nueva Constitución consagra que Chile es un Estado social y democrático de derecho y, con esto, vamos dejando atrás la idea de un Estado con un rol subsidiario”. “Como Convención nuestro mandato es trabajar para todos los habitantes del territorio, y el movimiento sindical es muy importante, porque gracias a los derechos laborales nos podemos desarrollar como personas. Es parte trascendental del desarrollo humano también el trabajo digno y decente”. Dijo Quinteros. Aseguró que “la libertad sindical y el derecho a huelga de negociación colectiva son demandas que han estado a la base por años del movimiento sindical”.

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, declaró que el salario mínimo propuestos por el Gobierno en acuerdo con la CUT, "rige a contar del primero de mayo, es decir, aunque se demore unos días en la tramitación, su efecto va a ser retroactivo en cuanto a la primera alza de los 30 mil pesos y la siguiente alza que va a ser al primero de agosto de 20 mil pesos más, cumpliendo así el compromiso del primer escalón en 50 mil pesos de nuestro Gobierno". También apuntó: "Quiero poner al centro que vamos a avanzar en la reducción de la jornada laboral a 40 horas. Merecemos un buen vivir y sin duda una hora más al día para cada uno de nosotros va a ser una contribución en calidad de vida, en salud mental, en tiempo disponible y de calidad".

Discurso íntegro del presidente de la CUT

Saludamos a todos nuestros compañeros y compañeras,

trabajadoras y trabajadores que mueven el país, los que crean

la riqueza, quienes en distintos rubros le ponen el hombro a la

producción de insumos, extracción de materias primas, el

comercio, a los que educan en todos sus niveles, a los que

hacen funcionar el Estado. Trabajadores manuales e

intelectuales, profesionales, informales y obreros, del mundo

de la cultura, del retail, chilenos e inmigrantes, trabajadores del

deporte, del campo, el puerto o la ciudad, incluyendo a tantas

personas que se desempeñan en labores domésticas y de

cuidado sin sueldo.

Y una mención muy especial a las y los trabajadores de la

salud que durante los momentos más agudos de la pandemia

arriesgaron sus vidas para asistir a nuestro pueblo.

Permítanme un minuto, compañera y compañeros, desde esta

tribuna por donde han pasado grandes lideres, quiero saludar

a mi querida comunidad indígena de Nolyegûe, ubicada en Río

Bueno, la región de los Ríos, y a través de ellos, a todos los

pueblos ancestrales de nuestro país.

Somos protagonistas de un momento histórico y, como nunca,

nos necesitamos entre todos y todas, para enfrentar las

dificultades del presente, para hacer los cambios que Chile

requiere con urgencia y contribuir a un futuro mejor.

Somos los que creamos riqueza, pero, los datos están ahí: 1

de cada 100 chilenos tiene casi la mitad de la plata de los otros

99. Chile es un país desigual, donde el lugar en que se nace

puede determinar la vida, donde los jefes mandan y hay que

agachar el moño para evitar un despido arbitrario, donde los

jóvenes sólo pueden aspirar a sueldos miserables al igual que

los trabajadores mayores. Y, donde tras una vida de trabajo,

se debe sobrevivir con pensiones brutalmente indignas.

Y quiero detenerme un momento, compañeras y compañeros.

Yo soy reponedor de supermercado, terminé el liceo en la

noche porque me puse a trabajar para ayudar en la casa, por

eso estoy ¡consciente! que el sueldo no alcanza para llegar a

fin de mes. Esta no es una realidad particular, se repite en

miles de hogares chilenos. Somos tantos y tantas quienes

tenemos que sacarnos la cresta por las cosas más básicas,

sobre todo las mujeres jefas de hogar, que ven con temor el

futuro de sus hijos.

Y muy cerca de acá tenemos justamente el principal símbolo

de esta desigualdad, que es la Plaza Dignidad: Hacia la

cordillera se encuentran los dueños de Chile y sus grandes

gerentes y hacia la costa nosotros los obreros y trabajadores.

La Central Unitaria de Trabajadores ¡advirtió durante años

esta precarización!, la falta de oportunidades y la

desesperanza está golpeando cada vez más a los hogares

chilenos.

¡Nos cansamos y nos unimos!

Fuimos parte de las movilizaciones del estallido social, de ese

tremendo grito por el fin de los abusos y, después del paro

nacional del 12 de noviembre, surgió la posibilidad histórica de

poner fin a la Constitución impuesta a sangre y fuego por la

Dictadura.

Chile es un pueblo valiente y solidario. Un pueblo que nos es

violento, pese a lo que quieren instalar y propiciar muchos

sectores. Chile es un pueblo que, a pesar de sus

precariedades, está lleno de esperanzas, con ganas de vivir

mejor pero ahora… AHORA… ¡y construyendo desde ya un

nuevo Chile para las futuras generaciones!

Abrazamos a este Chile, que de norte a sur salió a hacer ollas

comunes en plena pandemia, en donde el pueblo ayudó al

pueblo, que reaccionó ante la ausencia de un gobierno

indolente.

La central unitaria de vocación democrática, la de Clotario Blest

y Manuel Bustos, impulsó, reforzó y se la jugó, para que a toda

costa no saliera un candidato de ultraderecha, que tenía de

referente al dictador más sanguinario de nuestra historia.

¡¡Pero ojo compañeros y compañeras, no nos perdamos,

el peligro sigue latente y tiene representación en el

parlamento!!

Y es por esto por lo que desde esta tribuna les decimos a las

autoridades que no nos abandonen, que no duden en avanzar

en el camino de sanar nuestra sociedad.

Seremos contribuyentes si nos escuchan, en conjunto con los

movimientos sociales, pero también seremos vigilantes, y de

manera responsable usaremos el diálogo y la movilización

social, para reencauzar los procesos que el pueblo impulsó con

el estallido social. El diálogo y la movilización social están en

la esencia y naturaleza del sindicalismo, pero no cualquier

diálogo, uno resolutivo y vinculante, que escuche al eslabón

más débil del mundo laboral, que somos nosotros los

trabajadores y trabajadoras.

La disposición al diálogo y la convicción son claves. Un ejemplo

de ello es el reciente acuerdo de salario mínimo, en el cual se

recogen las principales demandas que colocamos sobre la

mesa de la negociación. Logramos que se hiciera un esfuerzo

mayor para el alza del ingreso mínimo, adelantando los 400 mil

pesos a partir de agosto de este año, el aumento salarial más

grande desde la recuperación de la democracia.

Pero, sin duda, compañeras y compañeros, haremos todos los

esfuerzos para lograr un sueldo mínimo que esté por sobre la

línea de la pobreza, antes que finalice el mandato del

presidente Boric. Instalamos también el concepto de la

Canasta Básica Protegida y se acordó crear un beneficio para

mitigar el impacto de las escandalosas alzas de los precios.

Pero lo más importante, es que se creará un observatorio del

comportamiento de precios.

Y en caso de anomalías, como por ejemplo posibles

colusiones, serán informadas a la fiscalía nacional Económica

para que se haga cargo de la investigación.

¡No más empresarios que especulen con los precios a

costa de nuestros bolsillos! Ya tenemos la experiencia,

como lo son la colusión de los pollos, el papel higiénico y

las farmacias. La marraqueta no es tan crujiente cuando

hay abuso.

Se enviarán proyectos de ley emblemáticos para fortalecer el

trabajo decente, como lo es por supuesto, mejorar el acceso y

aumentar los montos al Seguro de Cesantía, crear una mesa

de trabajo para el diseño y gradualidad de la jornada laboral a

40 horas semanales; legislar sobre la negociación ramal; y la

ratificación la ratificación del Convenio 190 de la OIT que

elimina todo tipo de violencia y maltrato en los espacios de

trabajo.

La Convención Constitucional, con la tarea de redactar una

nueva Constitución en democracia, es el triunfo del movimiento

popular, es como siempre lo dijo el sindicalismo desde el

mismo año 80: es la madre de todas las batallas. Porque se

trata de cambiar Chile y sentar los cimientos para construir una

sociedad más justa, más humana, más soberana y

democrática.

Es por eso, compañeras y compañeros, que defendemos y

defenderemos el proceso constituyente de los ataques de

quienes quieren que todo siga igual. La nueva Carta Magna

que surja de la convención, será siempre mejor que la

heredada de la dictadura cívico-militar, construida entre cuatro

paredes con el fusil en el pecho sin ninguna legitimidad. Por

eso hoy, está con nosotros la presidenta de la Convención,

María Elisa Quinteros, para decirle que valoramos su trabajo,

de la misma forma que lo hicimos con Elisa Loncón.

A partir de hoy, nuestra Central lanza el COMANDO 4 DE

SEPTIEMBRE por el Apruebo del Plebiscito de salida, que se

realizará precisamente el próximo 4 de septiembre, fecha

emblemática para la Clase Trabajadora y para el pueblo

chileno, cuando en 1970, asumió el compañero Presidente

Salvador Allende.

Y aquí me quiero detener para agradecer a dos grandes

mujeres: Bárbara Figueroa, ex presidenta de la CUT,

nombrada embajadora en Argentina lo cual nos llena de

orgullo, quien fue fundamental para que hiciéramos un proceso

serio y participativo, con Juan Somavía, ex director de la OIT,

a la cabeza de un consejo asesor, que nos permitió contar con

una Propuesta Constitucional del Mundo Sindical.

La posta la tomó la ex presidenta de la CUT, Silvia Silva, quien

difundió nuestras ideas al interior de la Convención y condujo

el gran esfuerzo de reunir, durante el verano y con un difícil

sistema informático, más de 17 mil apoyos a nuestra Iniciativa

Popular de Norma, que ha ido avanzando favorablemente en

la Convención.

Y no puedo dejar de mencionar el tremendo avance que

significa haber realizado elecciones universales en nuestra

CUT. Somos la única multisindical del mundo que se ha

propuesto este desafío y no se ha quebrado en el intento, con

participación similar del sector público y privado.

Más importante aún, nuestro Consejo Directivo Nacional es

paritario. Pero no por estatuto o por alguna norma

reglamentaria: es paritario porque las compañeras dirigentas

sindicales resultaron electas con votación propia.

La mayoría de nuestras direcciones provinciales están

compuestas por compañeras. Y estamos muy orgullosos de

decir también que el grueso de los dirigentes nacionales y

provinciales de la CUT son dirigentas y dirigentes nuevos, que

no habían estado antes en estos espacios, esto da cuenta no

sólo de cambios en el mundo sindical, sino de crecientes

sectores sociales que ven en la unidad de las y los

trabajadores, una vía de acción colectiva en beneficio de las

grandes mayorías de Chile.

Nos impusimos una autoreforma sindical y aquí están los

resultados y seguiremos profundizando los cambios

necesarios para avanzar en unidad.

La CUT está enfrentando hoy muchos desafíos. Estamos

haciendo todos los esfuerzos para poner el valor del trabajo al

centro de la sociedad. La nueva Constitución debe reconocer

el derecho al trabajo decente: un trabajo estable y formal, no

precario, seguro, con remuneraciones que nos permitan vivir y

no sobrevivir, con horarios que nos permitan tener vida familiar

y un descanso adecuado.

Igual de importante, compañeras y compañeros, es contar con

un sistema de seguridad social articulando sus nueve pilares.

En ese sentido, la ratificación del Convenio 102 de la OIT es

de vital importancia para la construcción de un verdadero

sistema de seguridad social. Hacemos un llamado al Gobierno

a que se haga cargo de esta demanda.

Abrazamos la propuesta de No + AFP que dejó al descubierto

un sistema de pensiones que, más que ser un plan de ahorro

individual es una caja de cambio para la elite. Debemos

terminar con las AFP.

Este sistema impuesto por la dictadura cívico-militar no tiene

legitimidad, fracasó en su promesa original de otorgar

pensiones del 75% de los ingresos en vida productiva. Chile no

necesita una reforma. Llevamos 10 años hablando de mejorar

las pensiones, hace rato ya tenemos el diagnostico no nos

demos más vueltas, dejemos de preocuparnos y ocupémonos

del tema.

Lo que necesitamos es un nuevo sistema público de

pensiones, con un Estado garante de un sistema de reparto

con aportes de los trabajadores, los empleadores y el Estado.

Necesitamos salir de la angustia de llegar a viejo con

pensiones miserables y mirar el futuro y nuestra vejez con

esperanza y tranquilidad, después de haber entregado toda

una vida para hacer grande este país.

Pero también es de vital importancia consagrar el derecho a la

vivienda digna, a la educación gratuita, a la igualdad salarial y

a las oportunidades para mujeres y hombres, el derecho al

descanso y el ocio, disminuyendo la jornada laboral, pero sin

que esta sea una excusa para precarizar aún más el trabajo.

Necesitamos superar el flagelo del desempleo, y Chile tiene

grandes potenciales para ello. Para eso es necesario generar

empleos decentes, con contrato, con salarios dignos por sobre

la línea de la pobreza… poner fin a los trabajos informales.

En ese sentido, tal como está escrito en el borrador de la nueva

Constitución, el Estado debe ser social, democrático de

derecho, plurinacional, intercultural y ecológico.

Y para eso se requiere impulsar un nuevo modelo de

desarrollo, una economía que no solo se base en la extracción

de materias primas y de nuestras riquezas naturales.

¡Basta de que las empresas extranjeras se lleven las

ganancias de nuestros recursos naturales! Es necesario

que el Estado asuma un rol protagónico en el manejo,

distribución, explotación y preservación de los recursos

naturales, que son de todos los chilenos y chilenas.

Compañeras y compañeros, no le tengamos miedo a un

Estado garante de derechos. Recordemos que el Presidente

Salvador Allende nacionalizó el cobre y hoy, CODELCO es la

empresa minera más importante del mundo, que lidera la

producción del cobre e impulsa el desarrollo del país,

entregando todos los excedentes a las arcas fiscales de Chile.

¡ESTA ES LA EMPRESA DE TODOS LOS CHILENOS Y

CHILENAS!

En materia de la Reforma Tributaria, coincidimos con la

Convención Constitucional en que el Estado debe garantizar el

cumplimiento de todos los derechos sociales que se están

incorporando en la Carta Fundamental.

¡Los que ganan más deben pagar más impuestos! Basta

de colusión, evasión y elusión de los mismos grupos

económicos que, durante la pandemia, acrecentaron sus

ganancias. Mientras el pueblo de Chile sufría, los ricos se

hacían más ricos y los pobres más pobres.

Y acá, quiero devolverme a un tema que no podemos olvidar,

compañeras y compañeros. El sindicalismo sí contribuye de

manera fundamental a la redistribución de la riqueza, con

negociaciones colectivas y sindicatos fuertes. Los países en

los que existe negociación ramal han avanzado de manera

muy sustantiva en reducir la aguda desigualdad que genera el

modelo neoliberal. Por eso, fortalecer los sindicatos es una

necesidad de justicia social.

Estamos dispuestos a sentarnos a conversar con todos

quienes sea necesario, como lo estamos haciendo hoy en el

Consejo Superior Laboral, instancia tripartita donde están el

Gobierno, trabajadores y empleadores… nuestra política es de

diálogo y movilización… No lo olvidemos, diálogo y

movilización. Así ha sido la historia del movimiento obrero. Y

estaremos siempre preparados para movilizarnos.

El trabajo es un valor, es fuente de dignidad y de bienestar.

Pero no es cualquier trabajo, es Trabajo Decente, con salarios

dignos, con seguridad social, con horas que nos permitan

compartir con nuestras familias, con negociaciones colectivas

y derecho a huelga efectiva.

A la democracia le hacen bien los trabajadores organizados en

sindicatos, somos parte de la democracia. Ya no hay vuelta

atrás, son tiempos de esperanza, de solidaridad, de mirarnos

en las calles sin miedo.

Este primero de mayo, nos convocamos como en todo el

mundo a levantar las banderas de la justicia social, de la

igualdad, de la democracia y de la paz.

VIVA CHILE, VIVA EL PUEBLO, VIVAN LOS

TRABAJADORES Y TRABAJADORAS, vamos a hacer

realidad los cambios que surgieron del movimiento popular,

para hacer de nuestra sociedad una patria más justa, más

solidaria y más humana.

Muchas gracias