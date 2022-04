Partieron los Diálogos Sociales para la Reforma Previsional

Redes







“Tenemos la obligación de llegar a un acuerdo nacional y transversal en materia de seguridad social”, recalcó el Presidente Gabriel Boric. “Vemos con buenos ojos avanzar, porque creemos que están las condiciones dadas tanto de parte de los trabajadores, de los empresarios y el Gobierno”, indicó el presidente de la CUT, David Acuña. La modalidad de funcionamiento del mecanismo.

Santiago. 27/04/2022. Con representantes del Gobierno, de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se dio la partida a los Diálogos Sociales para la Reforma Previsional, que apunta al cambio del sistema privado y monopólico de las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) y garantizar la seguridad social de millones de ciudadanas y ciudadanos.

La característica de este diálogo es que se logró sentar en la mesa a las representaciones de las y los asalariados y del empresariado, así como del Gobierno.

El Presidente, Gabriel Boric, al participar en la actividad de lanzamiento de los diálogos, indicó que “tenemos la obligación de llegar a un acuerdo nacional y transversal en materia de seguridad social”.

Como muestra de la base con que se inicia este proceso, en el evento de partida estuvieron el presidente de la CUT, David Acuña, el presidente de la CPC, Juan Sutil, y la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara.

“Buscar acuerdos tripartitos para la reconstrucción de un nuevo sistema de seguridad social no solo es urgente, sino que imperativo en una sociedad que nos exige abordar con urgencia los problemas más apremiantes de la ciudadanía. El diálogo, además de tripartito, ojalá sea paritario porque son justamente las mujeres las que hoy día están más afectadas y tienen una brecha más grande en materia de seguridad social y ahí como sociedad todavía tenemos mucho que avanzar”, dijo el Presidente Boric.

El mandatario valoró que “independiente de las diferencias políticas que podamos tener, independiente de las distintas soluciones que pensamos son mejores, el problema existe y no podemos seguir postergándolo”.

Enfatizó que “le pido encarecidamente al mundo político, del cual formo parte, que no pasemos del no lo vimos venir, aquí no ha pasado nada. Tenemos una situación presente que es acuciante y de la cual tenemos que hacernos cargo”.

En la actividad de inicio de los Diálogos Sociales para la Reforma Previsional, también estuvieron Fabio Bertranou, director de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) para el Cono Sur de América Latina, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, y el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto; la vocera de La Moneda, Camila Vallejo, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y los presidentes de las comisiones de Trabajo del Senado y la Cámara Baja, Luciano Cruz-Coke y Alberto Undurraga, respectivamente.

El presidente de la CUT, David Acuña, señaló que “hoy, desde la casa del diálogo social, aquí en la OIT, hemos puesto la primera piedra en poder tener un sistema de seguridad social integrado. Vemos con buenos ojos avanzar, porque creemos que están las condiciones dadas tanto de parte de los trabajadores, de los empresarios y el Gobierno”.

Juan Sutil, titular de la CPC, manifestó que “espero que logremos un amplio acuerdo prelegislativo desde la sociedad civil, para llevar adelante esta reforma de pensiones. Eso es lo que nos motiva como sector empleador y estamos comprometidos a hacer todo nuestro esfuerzo por lograr este objetivo”.

La ministra Jeannete Jara expresó que “la crisis del pacto social, y la demanda de una nueva institucionalidad y una manera distinta de relacionarnos, puso al centro el valor de la solidaridad y de los derechos que nos asisten como ciudadanos, en un nuevo pacto, con una nueva base, en un nuevo acuerdo civilizatorio. Ese acuerdo, en este momento transformador importante, es el que nos convoca a este proceso de diálogo social”.

La concreción del mecanismo

Desde el Ministerio del Trabajo y Previsión Social se informó que los diálogos se realizarán a lo largo de todo el país y se estima una participación de 1600 personas en 16 diálogos regionales (ver cronograma), de 100 personas cada uno. Se trabajará en cada región en 6 a 7 grupos de 15 personas en su desarrollo. Estos se iniciarán a las 09:30 horas y culminarán a las 13:30 horas.

El proceso será sistematizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, generándose reportes regionales y un informe nacional final.

El diseño y metodología de los Diálogos Sociales para la Reforma del Sistema de Pensiones fue aprobado por el Consejo Superior Laboral, instancia que tiene a Silvia Silva (CUT) como presidenta y a Juan Sutil (CPC) como vicepresidente. El proceso contará con la asistencia técnica de la OIT.

El Director de la Oficina de la OIT para el Cono Sur, Fabio Bertranou, sostuvo que “queremos destacar este espacio de diálogo, este compromiso para tener un proceso institucionalizado de diálogo tripartito. Esto puede garantizar la posibilidad de tener legitimidad social, legitimidad con los empleadores, con los trabajadores. Vamos a estar apoyando este proceso, generando este espacio de diálogo social y apoyando también a los actores sociales, a las organizaciones de empleadores y a las organizaciones de trabajadores que también deben tener su voz y su representación en todos estos procesos de materias tan importantes como las pensiones”.

Las Seremías del Trabajo y Previsión Social a lo largo del país, que contarán con un secretario técnico y un profesional de apoyo, atenderán un espacio denominado “Consultas Técnicas”, las cuales permitirán recibir a distintas entidades que por su relevancia pueden querer estar presentes en esta consulta ciudadana y que no están representadas en la CUT ni en la CPC.

Durante el lanzamiento de los diálogos se presentó el sitio Web www.pensionesparaChile.cl, donde se concentrarán todos los productos e información del proceso. La inscripción puede efectuarse a través del correo electrónico pensionesparaChile@previsionsocial.gob.cl.