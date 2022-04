El nuevo ciclo y la prensa

Redes







Un factor cardinal será el desarrollo de medios comunales, regionales (no de los grandes consorcios), sociales, sindicales, de corte político, para junto a los medios grandes/tradicionales, consagrar el equilibrio informativo y el derecho del pueblo a acceder a distintas fuentes comunicacionales.

Hugo Guzmán. Periodista. 22/04/2022(*). Sería óptimo que el nuevo ciclo político del país, estuviese acompañado de un nuevo ciclo medial.

Eso no se aborda con frases efectistas, sino con medidas eficaces.

Empezando por el refuerzo de una prensa creativa, crítica, veraz, indagadora, no domesticada ni servil, capaz de dar cuenta de los procesos que atravesarán al país.

Dejando atrás el periodismo cínico del que habló el reportero mayor, Ryszard Kapuscinski, y relevando el periodismo que pueda ir desde las historias de vida de la gente, pasando por la descripción viva y documentada de los sucesos, hasta, como decía Luis Emilio Recabarren, ilustrar para contribuir al conocimiento del pueblo.

Esperando que el Gobierno que asoma escoja el camino de la audacia y se aleje de complejos, y de manera equitativa y ponderada asigne los dineros del Fisco para la diversidad de medios y no siga, como durante las administraciones de Chile Vamos, la Concertación y la Nueva Mayoría, dándole la plata pública, en más del 80%, a dos consorcios periodísticos privados, a unas cinco empresas trasnacionales y a unos cuantos grupos económicos que tiene un par de medios de prensa.

Gravitará de manera fundamental el texto de la nueva Constitución, en cuanto a establecer el real derecho a la información como un derecho constitucional de las/los ciudadanos y que el Estado garantice el equilibrio informativo/comunicacional, como debería garantizar otros derechos ciudadanos. (A quién se le podría ocurrir que ese derecho lo va a garantizar el duopolio periodístico y las empresas privadas y trasnacionales de medios).

La sanidad democrática/social/institucional mejorará si se logra avanzar, en concreto, hacia un nuevo ciclo del sistema medial. Si no, habrá una pata coja en la mesa nacional.

Al final de cuentas, cómo se sale de una deficitaria “cápsula informativa” de la que habló Giorgio Jackson, hacia un cielo abierto y variopinto donde se lean y escuchen todas las voces. Para que no sea retórica, hay que ir a la estructura medial y remecerla. Si no, en ese espacio no habrá transformación.

