Diputadas plantearon mejorar Ley de Identidad de Género

Iniciativa es impulsada por legisladora Emilia Schneider, acompañada de las diputadas de la bancada disidente Marcela Riquelme (CS), Francisca Bello (CS) y Camila Musante (independiente). Además, recibió el apoyo transversal de las diputadas Karol Cariola (PC), Carolina Marzán (PPD), Erika Olivera (Independiente), Daniela Ciccardini (PS) y Clara Sagardía (Independiente).

Valparaíso. 04/2022. Es el primer proyecto legislativo de la diputada Emilia Schneider que busca modificar la actual ley de identidad de género, que entró en vigencia en diciembre de 2019, y la cual establece que los adolescentes menores de edad, mayores de 14 años, pueden cambiar su nombre y su género solo a través de los Tribunales de Familia. Con esta iniciativa se elimina el procedimiento judicial estableciéndose como regla general el trámite en Registro Civil.

“Estamos aquí para anunciar un proyecto de ley que busca modificar y mejorar la actual Ley de Identidad de Género que costó tanto trabajo a las diputadas y diputados del período anterior sacar adelante. Ahora lo que queremos es hacernos cargo de las deudas pendientes que tenemos con la población trans y la población intersex, incorporando a los menores de 14 años en este proyecto, reconociendo a la niñez y adolescencia trans, reconociendo y respetando los derechos de las personas no binarias, reconociendo también la autonomía corporal de las personas intersex y garantizando medidas antidiscriminación en materias como educación, el mundo del trabajo y por cierto, haciendo de esto un trámite donde no decide un juez si no un trámite administrativo donde además se acompañe a las familias de los niños, niñas y niñes y adolescentes que quieran hacer este cambio”, explicó la diputada Schneider.

Al respecto, la diputada Karol Cariola agregó que “nosotras nos jugamos mucho por tener en Chile una ley de identidad de género y no fue fácil. Tuvimos trabas, no solo para su tramitación sino para la comprensión de la importancia que tiene para la comunidad trans de nuestro país el poder llevar adelante un cambio en su identidad de género registral. Queremos entregar todo el respaldo porque, hoy más que nunca cuando tenemos a la primera diputada trans del Congreso Nacional en la historia de nuestro país, creemos que tenemos una deuda tremenda no solo con la comunidad, sino que también con una institucionalidad que ha estado al debe de manera permanente con los derechos de las disidencias sexuales en nuestro país”.

Según la diputada PPD, Carolina Marzán, un informe anual de la diversidad sexual y de género entregado hace unos días por diversas organizaciones, da cuenta que en el año 2021 hubo más de 1.100 denuncias por casos de intimidación y atropellos de los derechos humanos a personas LGTBIQA+. “Esto da cuenta de que tenemos que seguir legislando para que la propia identidad, su autodeterminación y el desarrollo de las personas se exprese sin barreras, sin conflicto y sobre todo, sin ningún tipo de agresión social”, concluyó la parlamentaria.

Con la iniciativa de la diputada Schneider el proyecto quedaría así: niñas, niños y niñes mayores de 5 años hasta los 12 podrían hacer el trámite en compañía de un representante legal, quien debe presentar un informe de acompañamiento del proceso, regulados en el artículo 23 de la ley 21.120. Mayores de 12 años y menores de 18 podrían realizarlo en compañía de dos testigos hábiles, o bien, de un representante legal. Mayores de edad podrían hacer el trámite a través de la página web del Servicio de Registro Civil e Identificación, usando la “Clave Única”, eliminándose también el requisito de dos testigos hábiles.