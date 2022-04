Quinto retiro: el logro del Gobierno y partidos oficialistas

Redes







Desde el domingo y sobre todo el lunes, se realizaron gestiones y reuniones privadas entre altos funcionarios de varios ministerios, legisladores, representantes de La Moneda y expertos, para buscar una fórmula que destrabara el embrollo del quinto retiro desde las AFP. Y surgió la idea de que el Ejecutivo presentara un proyecto propio, con características propias, y dejar al lado la iniciativa de un grupo de parlamentarios. En torno de eso hubo acuerdo en el oficialismo e incluso todos los partidos del conglomerado Apruebo Dignidad firmaron un documento y luego se alinearon las bancadas parlamentarias oficialistas. Fue considerado un éxito político y se valoró el efecto social del proyecto. La propuesta del Ejecutivo pasó este martes la prueba en la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja. Texto completo del documento suscrito por todos los partidos de Apruebo Dignidad, que generó un apoyo decisivo a La Moneda.

Equipo “El Siglo”. Valparaíso. Santiago. 12/04/2022. Desde el domingo, pero sobre todo el lunes, representantes de varios ministerios y de La Moneda, junto a legisladores oficialistas y expertos, se dieron a la tarea de buscar la manera de destrabar las discusiones y decisiones en torno de la iniciativa de un quinto retiro desde los fondos de las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones), presentada por un grupo de parlamentarios, que no estaba generando consensos e incluso tenia divididas a las bancadas parlamentarias del conglomerado oficial Apruebo Dignidad.

En esos trabajos, que fueron discretos sin ventilación pública, desarrollados hasta pasada la medianoche del lunes, surgió una idea impensada hace unos días. Presentar un proyecto alternativo desde el Gobierno, con características propias y que focalizara bien los objetivos sociales, y que dejara a un lado la iniciativa que se estaba debatiendo en la Cámara de Diputadas y Diputados. Las conversaciones privadas se sucedieron hora tras hora hasta que salió humo blanco. Y con el respaldo de todos los partidos de Apruebo Dignidad que decidieron emitir una explicativa y larga declaración (Ver al final de esta nota) que fuese base para que sus legisladores apoyaran la opción instalada por el Ejecutivo, algo que en la tarde de este martes era un hecho.

Sobre la fórmula que se encontró para salir del embrollo del quinto retiro, el Presidente Gabriel Boric dijo a la prensa que “al alero de conversaciones intensas con parlamentarios y lo que hemos estado realizando es presentar un proyecto que busque aliviar a las familias que tienen deudas y que sabemos que la han pasado muy mal”.

El mandatario sostuvo que “eso tenemos que conciliarlo con no dispararnos en los pies cómo sociedad. El quinto retiro tal como está presentado le haría daño a quienes más lo necesitan y que sufrirían con mayor nitidez el aumento de varios puntos en la inflación”.

Alentando a diputadas y diputados, sobre todo del oficialismo, a respaldar el proyecto del Ejecutivo, Gabriel Boric indicó que “nos parece que es una alternativa que cumple a la vez con cuidar y apoyar a las familias a salir adelante en estos momentos difíciles y por otro lado ser responsables con la economía”.

Varias y varios parlamentarios, algunos de los cuales participaron de reuniones privadas, reconocieron que el Gobierno “nos escuchó” y en ese sentido, el Presidente sostuvo que “en esto no podemos perdernos, nosotros estamos proponiendo una alternativa porque hemos escuchado a los parlamentarios respecto de las angustias de las familias, para que se puedan pagar deudas hipotecarias de primera vivienda, deudas alimenticias y servicios básicos, entre otros apoyos que estamos entregando”.

A las pocas horas de conocerse la propuesta gubernamental, ésta tuvo su primer logro formal, además del positivo efecto político. El texto fue aprobado en general por la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Baja. Este miércoles vendrá la votación en particular.

Retiro vinculado al apoyo a varios sectores

El proyecto del Gobierno permite hacer un giro desde los fondos de las AFP y dentro de los mismos márgenes, 150 UF máximo y un mínimo de 35 UF. Lo que, eso sí, está acotado o focalizado.

Por ejemplo, podrán acceder al retiro, las personas que quieran exigir el pago de deudas originadas por pensiones alimenticias, permitiendo a su alimentario o su representante legal subrogante, solicitar un retiro de los fondos de pensiones hasta por el total de la deuda. Incluso los Tribunales de Familia podrán ordenar que se pague la deuda con cargo a los ahorros previsionales que el deudor tenga en su cuenta individual.

También podrán acceder al quinto retiro quienes necesiten costear deudas vigentes con instituciones de salud, sean deudas con el seguro provisional de salud público o privado, así como con prestadores institucionales, lo que tendrá que ser acreditado por la Superintendencia de Salud.

Se plantea que todas aquellas personas que necesiten aumentar sus ahorros para postular a subsidios para la adquisición de la primera vivienda, podrán solicitar este nuevo retiro. Además, permitirá acceder al giro a quienes quieran pagar deudas hipotecarias de hasta UF 4.000 contraídas hasta el 31 de marzo de 2022.

Se propone autorizar la solicitud a quienes deseen pagar deudas de servicios básicos que no han sido cubiertas por los subsidios establecidos en la Ley N° 21.423. Esto permitirá pagar deudas de electricidad, gas, entre otras, que se encuentren vencidas hasta el 31 de marzo de 2022.

Se considera el retiro de los fondos para el pago de deudas financieras, bancarias y no bancarias que hayan sido contraídas hasta el 31 de marzo de 2022. Aunque será solo para deudas que el afiliado haya contraído de manera personal, excluyendo deudas y créditos donde el titular sea una persona jurídica en la que el afiliado no tenga participación.

Todo lo anterior fue valorado por las y los parlamentarios oficialistas y los partidos que participan en el Gobierno, por otras fuerzas políticas e independientes, sobre todo porque se estima que tiene como objetivo beneficiar a millones de personas con problemas de deudas, de gastos por salud e imposibilidad de pago de cuentas de servicios. Además, se dice que es un apoyo a las mujeres por el tema del no pago de pensiones alimenticias.

En esa línea, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, indicó que “nuestras estimaciones son que en lo que se refiere a deudas financieras, estamos hablando de alrededor de 3 millones de personas; en el caso de deudas de servicios básicos probablemente alrededor de 1 millón de personas; en el caso de pensiones alimenticias 70 mil familias”.

“Si uno toma estas cifras, y las cruza con los saldos en las cuentas de ahorro individual, esto podría significar un uso de este conjunto de mecanismos de alrededor de tres mil millones de dólares”, dijo Marcel.

Giorgio Jackson, titular del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, sostuvo que “la sociedad puede tener una incertidumbre y nosotros queremos dar una certeza frente a esta alternativa que hemos generado en el marco de la discusión del quinto retiro para que las mujeres, por ejemplo, puedan tener la merecida, la correspondiente pensión de alimentos, bajo el cual pueden muchas veces cubrir las necesidades de los niños, niñas y adolescentes, también materia de vivienda, en materia de servicios básicos, y en materia de deudas de salud o de consumo, al mismo que fortalecer el seguro de cesantía”.

El documento de los partidos políticos

Acuerdo de retiro previsional por deudas y sin impacto inflacionario

Ante el actual escenario económico nacional, marcado por una fuerte y sostenida alza

inflacionaria que ha tenido como consecuencia el aumento del costo de la vida para todas y

todos los habitantes del país, afectando particularmente a los sectores medios y populares,

así como el aumento de las tasas de interés de los créditos hipotecarios, los partidos y

movimientos políticos que formamos parte del Gobierno del Presidente Gabriel Boric

declaramos lo siguiente:

Antecedentes: Valoramos el conjunto de medidas anunciadas por el Gobierno en el marco del “Plan

Chile Apoya”, que tienen como objetivo buscar soluciones a los tiempos difíciles que han

vivido miles de compatriotas como consecuencia de la crisis económica y sanitaria, y que

apuntan a avanzar hacia una recuperación inclusiva, donde, de manera responsable,

tomando en cuenta los distintos elementos para asegurar que el conjunto de la población

viva mejor.

2. Adicionalmente, somos conscientes que el llamado “quinto retiro” se discute en un

contexto sanitario y económico muy distinto a los primeros tres retiros. En efecto, existen

menores restricciones sanitarias, se ha reactivado la economía y se está recuperando el

empleo. En paralelo, nos enfrentamos a una economía que experimenta alta inflación y

aumentos de las tasas de interés, afectando el costo de vida de las personas más

vulnerables y en especial de las mujeres y jefas de hogar.

3. También constatamos una disposición de parte del Gobierno, que sabiendo que hay

personas y sectores que necesitan apoyo para hacer frente a las dificultades que nos ha

dejado la pandemia, ha reaccionado de manera diligente y oportuna, desplegando una

serie de medidas que apoyarán el bolsillo de las familias y las empresas de menor tamaño,

generando empleo, y por ende, mayor protección económica y social.

4. En el actual contexto sanitario y económico, el “quinto retiro” haría soportar el peso de

las dificultades económicas que enfrenta la ciudadanía en sus propios ahorros

previsionales, sin beneficiar a los más necesitados que ya no tienen fondos que retirar,

poniendo sobre sus hombros las consecuencias de los retiros como el alza del costo de

la vida y el encarecimiento de los créditos. Acuerdos: Nuestro compromiso es con un nuevo sistema de pensiones que transite a un

verdadero sistema de Seguridad Social y garantizando la propiedad de los fondos

acumulados por las trabajadoras y trabajadores, sustituyendo el actual sistema de AFP y

capitalización individual. Dado que las y los adultos mayores no pueden seguir esperando,

valoramos que el Ejecutivo adelante en un trimestre el ingreso del proyecto de reforma

previsional, el que se construirá sobre la base de un diálogo tripartito entre empleadores,

trabajadores y Gobierno, según los estándares de la Organización Internacional del

Trabajo con la asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo. Más áun, que

este relevamos la importancia de que este diálogo incluya las distintas actorías (sociales, empresariales, académicas, pensionados, entre otros) y por supuesto, considere especialmente la participación de las y los parlamentarios.

2. En consecuencia, asumimos que el llamado “quinto retiro”, tal como está planteado,

provocará efectos no deseados, partiendo por el aumento del costo de la vida de las

personas más vulnerables. Sin embargo, compartimos lo planteado por parlamentarias,

parlamentarios y Gobierno identificando situaciones que sí o sí se deben abordar, sin

comprometer negativamente la situación económica del país, pero permitiendo que se dé

salida a situaciones apremiantes que experimentan algunos sectoresa) El escándalo de las pensiones alimenticias impagas amerita soluciones de

carácter permanente que garanticen que, en caso de incumplimiento, se pueda

recurrir también a los fondos previsionales para asegurar el pago íntegro y

Así, en los casos de incumplimiento reiterado del pago, los tribunales

de familia podrán ordenar que la deuda se salde con cargo a los fondos

previsionales que el deudor tenga en su cuenta de ahorro individual.

b) El Gobierno implementará por vía administrativa medidas complementarias a

las anunciadas en el programa Chile Apoya destinadas a brindar acceso a

beneficios a mujeres en situación de informalidad laboral.

c) El sueño de la casa propia puede verse frustrado para aquellas familias que

durante la crisis sanitaria, económica y social acumularon importantes deudas

derivadas de sus créditos hipotecarios de su primera vivienda. Frente a lo

anterior, se autorizará el retiro de fondos de pensiones para el pago de deuda

vigente hasta el 31 de marzo 2022 de créditos hipotecarios de primera vivienda

de hasta un valor de 4000 UF.

d) Para quienes no han logrado adquirir una vivienda en propiedad, se autorizará

el retiro de los fondos de pensiones para completar el ahorro necesario para

acceder a los subsidios de vivienda del D.S. N° 1 y el D.S. 49 del Ministerio de

Vivienda y Urbanismo.

e) La pesada mochila que han de soportar miles de hogares producto de las

deudas derivadas del pago de los servicios básicos, hacen necesario que

cuenten con un apoyo que les permita aliviar esa pesada carga. Con este

propósito, el retiro de fondos podrá destinarse al pago de deudas de servicios

básicos (agua, electricidad y gas de red) contraídas hasta el 31 de marzo 2022,

en la parte no cubierta por los subsidios que establece la ley N° 21.423 (por

tratarse de deudas de otro período, o de deudores residenciales no acogidos

a dicha ley).

f) Como se anunció en el programa Chile Apoya, se mejorarán los beneficios

vinculados al Seguro de Cesantía y la flexibilización de los requisitos de acceso

para aumentar la cantidad de personas que puedan acceder a estas

prestaciones.

g) Las personas podrán autorizar el pago de deudas vigentes de salud, que

sostengan tanto con su seguro previsional de salud público o privado, como

con prestadores institucionales, desde sus fondos previsionales, previa

acreditación de éstas a través de la Superintendencia de Salud. Para tales

efectos, la Superintendencia de Salud establecerá el mecanismo de

acreditación de las respectivas deudas.

h) Se autorizará el uso del retiro previsional para el pago de deuda financiera de

créditos de consumo contraídas hasta el 31 de marzo 2022 con instituciones

financieras bancarias y no bancarias reguladas por la CMF.

En suma, se trata de circunscribir excepcionalmente la utilización de esta herramienta sólo al

pago de las deudas más apremiantes, evitando que dichos recursos generen presión

inflacionaria. Por lo que hacemos un llamado a no aprobar la reforma constitucional que

propone un quinto retiro para asegurar el apoyo al proyecto de ley del ejecutivo que autoriza,

de manera excepcional, un retiro previsional para hacer frente a distintos tipos de deudas,

garantizando así no generar el impacto inflacionario descrito en este acuerdo.

Ximena Peralta. Convergencia Social. Andrés Santander Partido Socialista. Alberto Robles Partido Radical. Patricio Morales Partido Liberal. Flavia Torrealba Federación Regionalista Verde Social. Natalia Piergentili Partido por la Democracia. Margarita Portuguez Revolución Democrática. Guillermo Teillier Partido Comunista. Ka Quiroz Comunes. Tomás Hirsch Acción Humanista. Marcelo Díaz Unir.