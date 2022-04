El primer mes del Gobierno y el conteo que hizo Guillermo Teillier

Redes







El presidente del Partido Comunista habló de una lista de avances y decisiones de la administración de Gabriel Boric y precisó: “Algunos piensan que todo ha sido puras cuestiones negativas. Pero no es así”.

Equipo “El Siglo”. Santiago. 10/04/2022. Hablando en el programa “De domingo a domingo. Sin restricción”, de Radio Nuevo Mundo, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, se refirió al primer mes del Gobierno de Gabriel Boric, e inclusive hizo un conteo de logros y decisiones tomadas en estas cuatro semanas, destacando lo positivo de la gestión de la administración que recién comienza. Estas fueron algunas frases destacadas:

“Ha sido de dulce y de agraz. La verdad es que ha habido problemas con la instalación, retrasos, discusiones lógicas, aunque estamos en los plazos de los gobiernos. Casi todos terminan a fines de abril o quizá más, la instalación plena del Gobierno. También ha habido falta de rigurosidad en algunos aspectos, experiencia, lo que fue el viaje a La Araucanía (de la ministra del Interior, Izkia Siches), algunas cuestiones que no se han dicho bien. Pero no deberían movernos a engaños, que esa sería la caracterización de este Gobierno.

Además, transcurrido un mes, es difícil hacer un balance, cuando todavía no está plenamente instalado el Gobierno. Hay que dar un tiempo para que se produzca la instalación plena y en ese momento podremos hacer análisis más de fondo.

Lo importante es que los errores y defectos que haya habido, se vayan solucionando, eso es esencial para la instalación.

Algunos piensan que todo ha sido puras cuestiones negativas. Pero no es así. Hay que contraponer una serie de cuestiones que se discutieron, cuestiones que están en el programa.

El Gobierno eliminó las 139 querellas contra quienes participaron en el estallido social y están presos. Eliminó el Estado de Excepción en La Araucanía, y si se mantienen focos de confrontación, es algo que no se soluciona de un día para otro, eso todos lo sabemos, pero el plan de ir conversando, dialogando y tomando medidas con las comunidades es un elemento positivo. El Presidente Gabriel Boric pidió la renuncia del director del Servicio de Impuestos Internos, que había perdonado miles de millones de pesos a empresarios, en evasión de impuestos, cuando hoy una cuestión fundamental para la recuperación económica es evitar la evasión de impuestos. Sacó el encargado de la Junaeb (Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas) por pésima gestión; se respondió con mucha claridad al movimiento estudiantil que denunció la forma en que se distribuían los alimentos y que no era la adecuada. Se firmó el Acuerdo de Escazú, en materia ambiental, que el Gobierno anterior se había negado sistemáticamente a firmarlo en defensa de sus intereses. Se firmó el nuevo Código de Aguas, que prioriza el agua para el consumo humano. Inició la discusión con la Central Unitaria de Trabajadores sobre el sueldo mínimo. Se está retomando la aprobación (en el Parlamento) de la jornada laboral de las 40 horas. Se le dio suma urgencia al proyecto que da amnistía a los presos del estallido social, algunos han reclamado en contra del ministro Giorgio Jackson, pero la pregunta es ¿cuándo van a estar los votos en el Senado? (para esa ley), porque el problema no es el Gobierno, el problema está radicado en el Senado. Además, el Gobierno lanzó un plan de recuperación económica, hay que tenerlo en cuenta, y que está dirigido fundamentalmente a aquellas personas que están rezagadas todavía y que les siguen golpeando los coletazos de la crisis que profundizó la pandemia (del Covid-19). Se plantea tener 500 mil puestos de trabajo, reactivar la inversión pública en unos cuantos miles de millones de pesos, y están planteadas otras cosas para contener los precios de la bencina, de la parafina, del gas, y una serie de otras medidas que habría que desglosar una por una.

Es importante que todas esas medidas se puedan poner en práctica sin recurrir al Parlamento, donde tendríamos el voto en contra de la derecha. Hay leyes establecidas y hay que trabajar con ellas”.

El negativo panorama económico y el impacto en economía familiar

“Un problema son las dificultades económicas que hay y que vienen, que provocan una alta presión en los precios de todos los productos de primera necesidad. Las predicciones hacia adelante no son muy buenas, todos los entes especializados plantean que el crecimiento, sobre todo en el año 2023, sería tal vez de un menos cero 25 a un más cero 75, esas son las proyecciones. Entonces no augura en lo inmediato que tengamos mucha solvencia económica para responder a las demandas sociales que son urgentes.

Eso pone de manifiesto la necesidad de apurar la reforma tributaria, que tiene que hacerse con impuesto a los súper ricos, con royalty minero, tal vez algunos van a defender los intereses de los más poderosos, pero esperemos que el pueblo intervenga a favor de un proyecto como ese.

Hay que pensar también que en un plazo no muy largo debe ingresar el proyecto de reforma al sistema previsional, sin AFP, que es lo que la gente está esperando.

Estos son dos proyectos cruciales, en los cuales es posible recabar el apoyo del pueblo, porque está en sus demandas, es un sentimiento de la población, y eso hace prever que efectivamente el Gobierno está por cambios estructurales en el país”.