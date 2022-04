Las medidas del Gobierno para apoyar la economía de las familias

Redes







Anuncio incluye congelamiento de la tarifa del transporte público, contención del precio de la parafina y la bencina, extensión del IFE laboral hasta septiembre, 500 mil empleos nuevos, la mitad para mujeres y apoyo a MiPymes. Hacer frente al alza creciente del costo de la vida, apoyar a quienes salieron del mercado laboral para ejercer labores de cuidado e impulsar la generación de empleo, entre los objetivos. El anuncio se hizo cuando también se refrendó el objetivo de llegar a un salario mínimo de 400 mil pesos mensuales. “Esto lo estamos haciendo no porque se discuta un quinto retiro” de fondos desde las AFP, dijo el Ministro de Hacienda. La valoración desde la bancada parlamentaria del Partido Comunista.

Equipo “El Siglo”. Santiago. Valparaíso. 07/04/2022. Finalmente el Gobierno dio a conocer las 21 medidas de apoyo para la economía familiar chilena. Iniciativas que apuntan a que la población pueda encarar de mejor forma el alza del costo de la vida, la prolongación de problemas por los efectos de la pandemia del Covid-19 y situaciones como la pérdida de empleos. El anuncio se hizo cuando también se refrendó el objetivo de llegar a un salario mínimo de 400 mil pesos mensuales.

Frente a opiniones de que estas medidas son para evitar que se apruebe el quinto retiro desde fondos de las AFP, porque habría respuestas a los problemas de la gente, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, declaró que “esto lo estamos haciendo no porque se discuta un quinto retiro. Lo estamos haciendo porque el país lo necesita, porque los sectores, los trabajadores que se han visto más golpeados lo necesitan, porque las personas se están viendo afectadas por la inflación, porque necesitamos generar más seguridad económica en el país”.

Entre las medidas del Plan Chile Apoya, que se van a implementar, están:

Generación de 500 nuevos empleos, de esos, 250 mil para mujeres.

Congelamiento de la tarifa del transporte público durante todo el 2022.

Extensión del IFE Laboral hasta septiembre.

Contención del precio de la parafina y bencina.

Gas a precio justo, cuidando el establecimiento de precios en todo el país.

Incremento en la Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES).

Ampliación Subsidio Protege.

IFE de amplia cobertura en caso de confinamiento.

Apoyo a trabajadoras y trabajadores de la cultura con Bono Patricio Manns.

De acuerdo a la información entregada por el Gobierno, se trata de un gasto de 3 mil 726 millones de dólares para implementar estas medidas. Se dijo que el aporte directo a los bolsillos de las familias ascenderá a mil 340 millones de dólares y la generación de empleo y apoyo a sectores rezagados implicará una inversión de mil 386 millones de dólares. El apoyo a las MiPymes llegará a 1.000 millones de dólares.

El Presidente Gabriel Boric, indicó que “sabemos que este Plan de Recuperación es un punto de partida, los grandes cambios no se logran de la noche a la mañana y para que sean cambios que sean sostenibles en el tiempo deben ser responsables en su implementación”.

Agregó que serán “más de 1.300 millones de dólares en aportes directos al bolsillo de las familias; cerca de 1.400 millones de dólares en generación de empleo y en apoyo a los sectores rezagados, mujeres, jóvenes, las industrias del turismo, la cultura; y 1.000 millones de dólares en apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas”.

Los objetivos principales de este plan gubernamental apuntan a hacer frente al alza creciente del costo de la vida, apoyar a quienes han salido del mercado laboral para ejercer labores de cuidado -principalmente las mujeres- e impulsar la generación de empleo.

Se estima que alrededor de un millón de hogares chilenos serán beneficiados con estas medidas.

El Presidente, Gabriel Boric, enfatizó en aspectos como el reajuste progresivo de la Beca de Alimentación Escolar (BAES) partiendo por un 15% y el ingreso del Proyecto de Ley para aumentar el sueldo mínimo, considerando medidas especiales para apoyar a las Pymes.

El mandatario resaltó que este plan fue cuidadosamente diseñado para no alterar los balances fiscales de este año y así velar por el cuidado de la economía nacional.

Valoración desde la bancada parlamentaria del Partido Comunista

Los diputados comunistas Boris Barrera y Luis Cuello valoraron los anuncios del Gobierno sobre el Plan de Recuperación Inclusiva “Chile Apoya”, donde se dieron a conocer las medidas económicas que se llevarán a cabo para enfrentar la situación actual del país, que incluyen una movilización de recursos por más de 3.700 millones de dólares con focalización en las pequeñas y medianas empresas y 500 mil nuevos empleos, de los cuales 250 mil serán femeninos.

Barrera, que integra las comisiones de Hacienda y de Economía de la Cámara Baja, destacó la importancia de “la inversión que está destinada para esta reactivación, más de 3.700 millones de dólares que es más del doble de lo que se destinó -en relación al PIB- para financiar la PGU”.

Añadió que “esta reactivación está pensada principalmente en los sectores que han sido dejados de lado, que tienen que ver con las personas, con la recuperación de los trabajos de las personas, y también con el fortalecimiento o el impulso que se le pretende dar a las micro y pequeñas empresas que, en el gobierno anterior y durante la pandemia, estuvieron completamente abandonadas”.

Además, agregó que “la focalización que hay en términos de fortalecer y recuperar el empleo enfocado en las mujeres, en el empleo joven y de las personas sobre los 55 años, es muy importante y va a permitir que las familias puedan enfrentar estos momentos de alza, principalmente de los productos básicos. También es importante el anuncio de que este año vamos a llegar a un sueldo mínimo de 400 mil pesos”.

El diputado Luis Cuello, que forma parte de la comisión de Trabajo, señaló que “me parece que el Gobierno está haciendo un gran esfuerzo con este Plan de Recuperación Inclusiva, se está movilizando una cantidad importante de recursos y con un objetivo bien claro: apoyar a las familias frente al alza del costo de la vida, y aquí está con las medidas respecto del precio del gas, de la parafina y también del congelamiento del transporte público. Es una medida muy importante que tiene un efecto inmediato, y también muy extensivo a todo Chile”.

“También que se está apuntando a recuperar el empleo, lo que hoy día requerimos es justamente que sectores como los jóvenes, las mujeres, recuperen el empleo, y desde ese punto de vista me parece que va en la dirección correcta (…) también se está tomando en cuenta a un sector que está rezagado, que no fue debidamente atendido durante el Gobierno anterior, que son las pymes, aquellas empresas pequeñas y medianas que no están bancarizadas y que quedan fuera de todas las ayudas estatales”, puntualizó el parlamentario.

Ayudar a enfrentar la inflación

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó que “este es un plan que no va a alterar los balances fiscales que están programados para este año, tal como lo señaló en su momento el Presidente Boric al hablar del compromiso de ejecutar la política fiscal dentro de los márgenes del actual Presupuesto”.

Resaltó que “no va a afectar ciertamente la inflación. Más bien va a ayudar a compensar a las familias más afectadas por la inflación, va a ayudar que los trabajadores de menores ingresos aumenten su poder adquisitivo, y por esa vía estamos llegando a un conjunto de trabajadores, beneficiarios, hombres, mujeres, mucho más amplio. Así que es un plan responsable desde el punto de vista fiscal que es plenamente consistente con la política del Gobierno de ir generando una economía más sólida, pero que se preocupa de que en esa economía nadie se quede atrás”.

Marcel insistió en que, contrario a lo que sostuvieron algunas y algunos parlamentarios, este plan gubernamental no es para hacer frenar el proyecto de quinto retiro desde las AFP. Sostuvo que “la discusión del quinto retiro seguirá su curso, en su momento entregaremos todos los antecedentes a los parlamentarios”.