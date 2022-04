Maratón mediático contra el bloqueo de EU a Cuba

Redes







Nuria Barbosa León. “Granma”. La Habana. 04/04/2022. El mensaje contundente en contra del criminal bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos impone a Cuba por más de 60 años habita en el ciberespacio, como parte del maratón mediático de 24 horas ininterrumpidas, ocurrido este 2 y 3 de abril.

El Movimiento Global Antibloqueo (NEMO, por sus siglas en inglés) convocó a más de 100 000 miembros de diferentes organizaciones estadounidenses como Greater Hartford Cuba Solidarity Committee, Connecticut Peace and Solidarity Coalition, Greater New Haven Peace Council, Unidad Latina en Acción, Vecinos Unidos, Latin America Solidarity, Green Party of Connecticut y Veterans for Peace Connecticut.

La iniciativa comenzó con la intervención del viceministro de Relaciones Exteriores cubano, Carlos Fernández de Cossío, quien expuso las mentiras y pretextos esgrimidos por Estados Unidos para mantener y recrudecer su hostil política extraterritorial para derrocar la Revolución Cubana.

“A lo largo de la historia, Washington ha utilizado pretextos para convertir a Cuba en un Estado fallido, con el propósito de arrodillar a su pueblo sobre la base de la escasez, la falta de productos de consumo, deprimir el nivel de vida y provocar desesperación y hambre para llevar al derrocamiento del gobierno”, citó Prensa Latina (PL).

Hizo un recuento sobre la imposición de la cruel política desde febrero de 1962, al ser firmado por el presidente John F. Kennedy, después de eliminar la cuota azucarera, negarse a exportar petróleo y a refinar el comprado a la Unión Soviética.

Luego los argumentos para sostener las criminales leyes injerencistas variaron según las circunstancias internacionales y se apoyaron en la solidaridad con Cuba hacia los pueblos africanos en su lucha por la soberanía y contra el apartheid sudafricano. También se esgrimió el pretexto de la ayuda brindada a los movimientos de liberación nacional en Centroamérica y los vínculos con la Unión Soviética y los países socialistas.

Ese engendro se recrudeció en la década del 90, al desaparecer el campo socialista, al aprobarse las leyes Torricelli (1992) y Helms-Burton (1996), las cuales profundizaron el sufrimiento de las familias cubanas. Recientemente se acusó a Cuba de enviar a miles de tropas a Venezuela.

Destacó que “el expresidente estadounidense Donald Trump decretó durante su mandato (2017-2021) más de 240 medidas unilaterales, decenas de ellas en plena pandemia de la COVID-19, para recrudecer el bloqueo y profundizar en su carácter extraterritorial, con la activación en 2019 del título III de la ley Helms-Burton”.

Las televisoras Telesur, Hispantv, Al Mayadeen y Cubavisión Internacional, se hacen eco de las intervenciones de los oradores procedentes de Grecia, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Kirguistán, Letonia, Estonia y Brasil, así como de analistas políticos e historiadores rusos.

El eurodiputado español Manu Pineda convocó a la solidaridad mundial contra las leyes injerencistas del cerco económico estadounidense y pidió la unidad de las fuerzas, por encima de visiones particulares y colores políticos.

“Tenemos que olvidarnos cuando hablemos de la solidaridad con la Isla de las siglas o los logos de nuestras organizaciones, y tener claro que el objetivo es apoyarla”, precisó el diputado español reseñado por Prensa Latina.

“Si cada uno de nosotros da la batalla desde la trinchera que nos toca, seremos más eficaces y productivos en esta lucha”, añadió el también comunista español para explicar cómo Cuba debe sortear un bloqueo de más de 60 años, el cual le impide acceder a insumos básicos para su población y comerciar en condiciones normales.

La agencia Prensa Latina reseñó las palabras del politólogo argentino Atilio Borón, tomadas por el canal ruso de YouTube Europa para Cuba, al afirmar: “Este sin duda es un bloqueo integral que requiere de la solidaridad internacional para poner fin a este crimen de lesa humanidad, que debería llevar a sucesivos gobiernos estadounidenses ante la Corte Penal Internacional, estamos realmente frente a una situación muy grave”.

Describió la trayectoria del recrudecimiento de las sanciones, cuya víctima es el pueblo cubano, que en los últimos meses sufrió de la aprobación de 256 medidas coercitivas y unilaterales impuestas por la administración del expresidente Donald Trump, en medio de la pandemia de COVID-19.

“Ustedes imagínense si Estados Unidos se viera afectado por una potencia 300 veces superior y durante 63 años, sin lugar a dudas no hubiese resistido; sin embargo, Cuba se ha mantenido firme, con un patriotismo trascendental, gracias a sus dos principales figuras, José Martí y Fidel Castro, quienes enseñaron al pueblo a mantener su lucha ideológica para resistir”, citó PL las palabras de Borón.

De ahí que defendió los esfuerzos de la Mayor de las Antillas para contrarrestar la cruel política de ahogo y linchamiento a la Revolución: “Cuba es un país que representa que puede haber otro mundo, donde la salud, la educación, la cultura, no son mercancías”, indicó.

En la acción solidaria participó la socióloga ecuatoriana Irene León, quien patentizó que Cuba es un ejemplo de dignidad y de solidaridad, “y eso es apenas una parte de una perspectiva integral, de un sentido de humanidad y un enfoque colectivo, que coloca al ser humano por encima del capital. Además, marca la diferencia en tiempos en que el individualismo es consustancial a esta crisis sistémica global que nos afecta”, sentenció.

Ella destacó los logros cubanos, principalmente en la innovación científica al crear las vacunas para combatir la pandemia de COVID-19 y permitir el control y manejo de la enfermedad con recursos propios de la nación antillana.

Hizo referencia al desarrollo cultural del pueblo cubano que estimula la creatividad y la diversidad, y es referente en la producción de pensamiento propio y crítico. “Paradójicamente, ese país (EE.UU.) que usa como muletilla hablar de libertades y democracia, hace todo lo contrario al colocar la censura política y económica como instrumento para imponer su hegemonía”, añadió.

El presidente del Comité Central del Partido Comunista de Rusia, Serguéi Malenkovich, valoró a la isla caribeña como un ejemplo de resistencia para el mundo. “Desde Europa estamos luchando por Cuba y contra el imperialismo estadounidense, pues cada día el bloqueo afecta considerablemente el desarrollo de la población y Gobierno cubanos, como una forma de persecución política y de racismo contra una nación que se convirtió en faro para el mundo tras el triunfo de la Revolución”.

Su disertación la concluyó con “Gracias a Cuba por preservar su esperanza, llegará el día en que el imperio levante el bloqueo y el mundo condenará tantos años de injusticia”, divulgó PL.

También el Partido Comunista Colombiano divulgó un video con las palabras del secretario general, Jaime Caycedo, quien aseguró que esa agresión estadounidense no es únicamente militar porque el imperialismo utiliza otras herramientas que afectan directamente a los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

“Estamos llamando en esta oportunidad a que cese ese bloqueo infame contra la Revolución Cubana y que Cuba y su pueblo puedan gozar, disfrutar de todas las ventajas del socialismo y de la sociedad libre que han construido”, afirmó, y exhortó a los cibernautas a alzar sus voces en las redes sociales en contra de la criminal política colonizadora.

Desde Argentina, la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, reconoció la infamia de la política agresiva de Washington contra la mayor isla del Caribe y dijo: “Defenderemos a Cuba las veces que sea necesario. Usemos todas las vías que tengamos para decir: ¡Basta de bloqueo!”.

Desde el medio oriente, el diputado del Parlamento israelí (Knesset), Ofer Cassif, participó en el maratón mediático 24 horas contra el bloqueo, y expresó: “Justo en estos días, cuando el imperialismo sanguinario y sediento de capital vuelve a hacer estragos, la Revolución Cubana sirve de modelo para la lucha popular”.

Algo que apoyó el médico palestino Fawzy Saif, quien estudió en Cuba durante siete años. Él exhortó a todos los pueblos del mundo a unirse a la causa en contra del bloqueo estadounidense. “Esto me lleva a pronunciar mi solidaridad con esa misma isla linda de Cuba, con su causa y su sufrimiento por el bloqueo impuesto por Estados Unidos hacia su economía, impidiendo su desarrollo”.

Bajo las etiquetas #VamosConTodo y #CubaVive, usuarios de Twitter y Facebook siguen la acción solidaria y suman sus voces, junto a la de los líderes de partidos, asociaciones y movimientos de izquierda y progresistas de diferentes países, representantes del Consejo Mundial de la Paz, del Movimiento Euroasiático Internacional, periodistas y activistas de Rusia, India y Ucrania.

Fotos: Prensa Latina