“El Gobierno tiene que jugársela por tener fuerza comunicacional propia”

El periodista y director de la Demoscopia Electrónica del Espacio Público de la Universidad Católica de Valparaíso, Pedro Santander, ejemplificó que aquello se puede lograr “usando las redes sociales, fortaleciendo medios digitales que tiene una agenda distinta, dando las exclusivas no siempre al Mercurio y La Tercera, ni las entrevistas más importantes no siempre al periodismo del duopolio que se llama sino a otros medios que podríamos decir aliados”.

Santiago. 03/04/2022. El periodista, doctor en Lingüística y director de la Demoscopia Electrónica del Espacio Público de la Universidad Católica de Valparaíso, Pedro Santander, entrevistado en Radio y Diario Universidad de Chile, reiteró el diagnóstico en cuanto a que en el país está consagrada una “fuerza comunicacional que domina la derecha, los grandes grupos económicos, la banca, los grupos conservadores religiosos y las universidades privadas”.

Ante eso, Pedro Santander sostuvo que “la izquierda, el Frente Amplio, el Gobierno, todos los que impugnan los 30 años de bi-coalicionismo entre la Concertación y la derecha, deben construir una fuerza comunicacional propia y alternativa”.

En este escenario, y en cuanto a la labor comunicacional y de prensa del Gobierno de Gabriel Boric, el académico apuntó que generar esa “fuerza comunicacional propia y alternativa”, es lo que “no hizo la Concertación y no quiso hacer la Concertación” y así, “dejó caer y morir a muchos medios de comunicación afines, La Época, APSI, Fortín Mapocho, los dejó caer”. Recalcó que “prefirió aportar a la fuerza comunicacional del neoliberalismo”.

Santander enfatizó: “Este Gobierno espero que no haga lo mismo y construya fuerza comunicacional propia. ¿Cómo? Usando las redes sociales, fortaleciendo medios digitales que tiene una agenda distinta, dando las exclusivas no siempre al Mercurio y La Tercera, ni las entrevistas más importantes no siempre al periodismo del duopolio que se llama sino a otros medios que podríamos decir aliados”.

“Es decir, el Gobierno tiene que jugársela por tener fuerza comunicacional propia sino cualquier error que cometa comunicacionalmente va a ser amplificado por mil y siempre va a significar un problema” resaltó.