Guillermo Teillier. La reunión con Marcel y una mirada a la contingencia

Redes







En entrevista, el presidente del Partido Comunista abordó temas como las relaciones con el PS y la DC, la posible ampliación de Apruebo Dignidad y las declaraciones del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Ve distinta la situación del retiro del 10% desde las AFP a lo que fue en años anteriores y estableció lo que podrían ser prioridades del Gobierno para los próximos seis meses. Sobre el plebiscito de salida y la nueva Constitución, aseveró que “ya es tiempo que la campaña por el apruebo se inicie en todo el país” y expuso que la Convención es la llamada a explicar muy bien los contenidos de la Carta Magna.

Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 01/04/2022. Quisiera partir con algunas cuestiones bien puntuales aparecidas en medios de prensa, en redes sociales, que pueden ser especulativas o no, pero que podrían merecer alguna respuesta. Por ejemplo, que el Partido Comunista será para el Gobierno de Gabriel Boric lo que fue el MIR para Salvador Allende, que son una suerte de guardianes del programa de Apruebo Dignidad.

Es una comparación bastante insidiosa. El MIR no estaba en el Gobierno de Salvador Allende y en los hechos, sobrepasó el programa de la Unidad Popular. El PC, en todos los gobiernos en que ha participado, se ha esmerado en el cumplimiento del programa y, por cierto, en este.

Usted afirmó que siempre podrá haber diferencias con el Partido Socialista. Pero se dice que lo que hay es una disputa por influencia dentro del Gobierno, que sería otra cosa.

No sé si el PS estará en esa disputa. Nosotros no. Lo mejor es que ambos partidos unifiquen sus esfuerzos en el cumplimiento del programa y en las tareas de Gobierno.

¿Qué le pareció que se instalara esto de que Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático puedan derivar en un solo conglomerado?

Hasta ahora en Apruebo Dignididad existe el acuerdo de fortalecerse como conglomerado y propender a la mayor cohesión con los partidos de la ex Concertación que participan en el Gobierno. El tiempo dirá.

¿Qué le parece la declaración del senador Francisco Huenchumilla afirmando que el Gobierno está haciendo todo lo posible para que la Democracia Cristiana sea oposición?

Puede ser un llamado de atención, ojalá de buena fe. Hemos reafirmado nuestra opción de llegar a entendimientos con los partidos que estén en disposición de colaborar en proceso legislativo y en todo lo pertinente del cumplimieno del programa.

¿Cómo tomó los cuestionamientos que se hicieron a Bárbara Figueroa como embajadora en Argentina?

Muy faltos de consistencia, mesquinos y casi histéricos, de una clase política que no acepta que una mujer trabajadora y dirigenta social, ocupe el cargo de embajadora en Argentina.Tiene capacidad, experiencia y “roce” internacional y el curriculum necesario para hacerlo bien.

Camila Vallejo dijo en entrevista con The Clinic que sabían que iba a ser difícil y Giorgio Jackson dijo en La Tercera que nadie dijo que sería fácil. ¿Qué le dicen esas aseveraciones?

Ya desde antes de la posesión del mando, hablamos de dificultades por la recesión económica, que se contrapone con la alta expectativa popular, y el no tener la mayoría en el Congreso. Recomponer la economía, solucionar los problemas que dejó (Sebastián) Piñera en La Araucanía y en la macro zona norte son de alta complejidad, como lo son la delincuencia, el narcotráfico y el cómo encarar los temas del orden público. Y están las brechas sociales que dejó Piñera. Como se ve, no es fácil, pero creo que no es imposible.

¿Cómo ha visto los Twitter y declaraciones de Daniel Jadue sobre el Gobierno y sus acciones, planteando cuestionamientos y colocando alertas? ¿Son espacios que pueden tener los comunistas independiente del Gobierno?

Los comunistas no estamos en contraposición con el Gobierno. Si alguien quiere entenderlo así por las declaraciones de Daniel Jadue está equivocado. Por otra parte, no quiere decir que no tengamos críticas o propuestas que las expresamos constantemente en el lugar y forma que se requiere.

¿Está enredado el proyecto para la salida de la cárcel de las y los presos de la revuelta social?

Me parece muy complicado que en el Senado no se avance en la materia. Es una de las dificultades principales.

En las redes sociales, que en el Gobierno se le dan mucha importancia, la gente reclama que por qué ahora personeros del Gobierno que son del Partido Comunista, del Frente Amplio, están en contra del quinto retiro desde fondos de las AFP, que ahora hay otra política fiscal, que son otras las condiciones ¿Qué decirle a esa gente?

Es una situación que está en desarrollo en el Congreso. Hay posiciones a favor y en contra. El Gobierno considera que para el momento que se vive, un quinto retiro es inadecuado. Efectivamente, las condiciones han cambiado, no existe la aguda falta de ingresos, en algunos casos nula, que se vivió bajo pandemia. Un porcentaje muy importante de los que se ecuentran aún postergados o en situación precaria, ya no tienen fondos que retirar y por lo tanto la solución no es el quinto retiro. Y el Gobierno debe apoyar a esos sectores principalmente, son los y las que aún no tienen trabajo remunerado, los que sufren de las alzas continuas de productos de primera necesidad. Debe también buscar formas de frenar las alzas porque de lo contrario los sueldos y las pensiones se harán agua en corto tiempo, más aún cuando las perspectivas de crecimiento de la economía chilena, por el deterioro que se manisfestó en el período anterior, son casi nulas para los próximos dos años.

Como se preveía el tema de seguridad pública, de la represión en manifestaciones, iba a gatillar problemas. El marco de discusión sigue en defender los derechos humanos, apoyar a Carabineros, tener protocolos y medidas eficaces, es como lo de siempre. ¿Qué mirada tiene sobre este tema?

No es lo de siempre. Me parece que se ha avanzado algo más en los protocolos a Carabineros en la mantención del “orden público”. Esto debiera profundizarse. Falta avanzar mucho más en temas como delincuencia y narcotráfico, que es una gran preocupación de la sociedad. Indudablemente lo de fondo es la reforma a Carabineros, proceso que requiere tiempo, pero se necesita avanzar con paso firme, claro y transparente.

Van dos semanas, ¿dónde ve las prioridades en los próximos seis meses?

Uno muy relevante son los temas de apoyo a las personas y también las Pymes, que necesitan del Estado para salir adelante. Debiera ingresar el proyecto de reforma tributaria, que es la fórmula más factible para obtener recursos frescos para el Estado y sus políticas sociales. Hay varios proyectos en el Congreso que debieran aprobarse, entre ellos el de 40 horas y el reajuste del salario mínimo. Debe incrementarse la búsqueda de acuerdos con el pueblo mapuche, sobre la base de medidas muy concretas, que no se pueden soslayar mas. Y avanzaría con mas rapidez en el envío del proyecto de reforma previsional. El desarrollo de la inversión pública será también un importante incentivo para la recuperación de la economía, incremetando, entre otros, las soluciones habitacionales.

¿Qué le pareció esa instalación de una tercera opción o tercera vía para el plebiscito de salida por una nueva Constitución?

Me parece que ya fue desechada en la Convención Constitucional. Era una propuesta muy disruptiva del proceso constituyete con la que no estuve de acuerdo.

¿Dónde cree que hay colocar acentos o pedagogía para explicarle a la gente cómo está trabajando la Convención Constitucional y cómo van los reales contenidos?

Es la propia Convención la que tiene que comunicar, explicar y convencer sobre las normas constitucionales. Me parece que se debe explicar muy bien los cambios en la institucionalidad política y todos aquellos vinculados a las demandas más sentidas del pueblo. Es necesario también explicar qué son las normas transitorias, que se refieren a la aplicación de las nuevas normas. Creo sería factible, que una vez aprobado el texto, que se someterá al plebiscito de salida, instituciones como el Ministerio de Educación, municipalidades y otras, tengan jornadas nacionales de conocimiento y difusión del texto.

¿Coincide con que la campaña por aprobar la nueva Constitución en el plebiscito de salida ya comenzó?

No la veo con la fuerza necesaria. Ya es tiempo que la campaña por el apruebo se inicie en todo el país. Un sector de la derecha, encabezada por José Antonio Kast se la está jugando por el rechazo, hace ya un tiempo que realiza giras nacionales para ello y en el Parlamento tratan de obstruir o detener el proceso constituyente. Apruebo Dignidad tiene una enorme responsabiidad en esto.

¿De qué trató su encuentro con el ministro de Hacienda Mario Marcel? ¿Es verdad que usted le entregó el respaldo del PC?

Ni respaldo, ni no respaldo. Este encuentro estaba programado desde el encuentro en El Arrayán, que por los avatares de la instalación no se pudo hacer antes. Fue un encuentro cordial, como de presentación, ya que no nos conocíamos en persona. Desde luego pregunté sobre las medidas concretas para la reactivación inclusiva. Algo me adelantó en términos generales. Hubo coincidencia en que estas medidas y otras son necesarias para palear la situación precaria de parte de nuestra sociedad. Es claro también, que de no tener una economía firme y con recursos es muy difícil cumplir el programa. Hablamos de la reforma tributaria y la reforma previsional. De las alzas. De las complejidades que tiene la discusión sobre un quinto retiro en el Congreso. De la situación internacional y cómo podría incidir en la economía chilena, de las relaciones comerciales y algunas perspectivas. Quedamos con agenda abierta para consultas, propuestas, y también nuestras preocupaciones en el ámbito de la economía del país.

¿Hablaron de las relaciones con China, nuestro principal socio comercial?

Sí, algo. El ministro tiene interés en mantener las relaciones comerciales e incrementarlas. Como también respecto de otros países.

Se están realizando en Chile actividades por el movimiento mundial contra el bloqueo a Cuba, por parte del Gobierno de los Estados Unidos. ¿Usted apoya esa campaña?

Por cierto. Desde que se inició el bloqueo y más aún hoy. Es peor que un acto de piratería. Es un atropello a los derechos de millones de personas castigadas por este flagelo injusto hacia un pueblo, que en ningún caso es una amenaza para los Estados Unidos. Ni bloqueos, ni sanciones. Es hora de que la humanidad diga ¡basta! a estas políticas insensatas del imperio.