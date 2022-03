Civiles de la derecha y el crimen de los degollados

Ricardo García ejercía como ministro del Interior en 1985 y quiso establecer que el asesinato de José Manuel Parada, Santiago Nattino y Manuel Guerrero era un delito común. Francisco Javier Cuadra, ministro Secretario General de Gobierno en esa época, reconoció tener información de que el crimen lo había cometido Carabineros, pero no realizó ninguna diligencia judicial y se dedicó a defender a la Junta Militar, sobre todo al dictador Augusto Pinochet. Hugo Rosende, ministro de Justicia de los militares, se hizo a un lado, validó versiones de Pinochet y no inició gestión alguna ante el dramático caso de violación a los derechos humanos. Andrés Allamand y Alberto Espina, ex ministros del recién terminado Gobierno de Sebastián Piñera, lideraban el Movimiento Unión Nacional, y permanecieron callados ante el horrendo crimen de opositores al régimen militar. Años más tarde Piñera quiso nombrar en un cargo importante a un ex integrante de la Dicomcar, el grupo de la policía uniformada que mató a los tres chilenos.