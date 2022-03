Camilla Vallejo apuntó que se encararán con “convicción” temas complejos

Redes







Santiago. 18/03/2022. De acuerdo con reportes de prensa, la vocera de La Moneda, Camila Vallejo, al abordar el tema de búsqueda de diálogo y avances en soluciones en La Araucanía, sobre todo en torno de las demandas del pueblo mapuche, apuntó que “hay que entender la complejidad del asunto, por eso estamos buscando darle una respuesta integral y compleja a un problema que es complejo”.

Expuso que “hay cosas que pueden surgir en el camino, todos lo hemos dicho como Gobierno, y la ciudadanía que votó por nosotros sabe que esto no iba a ser fácil, pero lo importante es enfrentar con valentía y convicción e insistir en que nuestro camino está trazado”.

Camila Vallejo dijo que “tenemos plena convicción de que es el camino necesario para avanzar en soluciones de fondo al conflicto que hemos tenido. Creo que hay cosas que probablemente vamos a enfrentar y como lo dijo el Presidente, vamos a cometer errores, pero necesitamos también la colaboración de todos los sectores”.

“Podrán surgir más cosas, pero lo importante es que las vamos a ir enfrentando en conjunto, en colectivo. Somos un equipo, nos estamos apoyando para hacer de mejor manera las cosas que tenemos contempladas en el programa y las cosas que vamos a tener que enfrentar por temas de la coyuntura”, puntualizó la vocera de Gobierno, en tácita referencia a versiones y especulaciones de prensa sobre diferencias que habría entre carteras ministeriales respecto a lo sucedido a inicios de la semana en La Araucanía, cuando la comitiva de la ministra del Interior, Izkia Siches, se vio en medio de disparos al aire y el bloqueo del camino con un auto incendiado, colocado como barricada.

Vallejo habló sobre la postura del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en cuanto a que hoy no existen presos políticos mapuches, ya que los que cumplen penas de cárcel están ahí por delitos tipificados, contrastando con declaraciones de ministras y ministros que usan la categoría de “presos políticos”.

La ministra declaró que “lo que ha dicho el subsecretario es de toda lógica, respecto al sistema judicial y la institucionalidad judicial, ese calificativo no aplica. Pero aquí tenemos desde el punto de vista político un problema que es mucho más complejo y que no se restringe simplemente a un titular”.

Frente a episodios en torno a la situación en La Araucanía y específicamente sobre demandas y diálogo con el pueblo mapuche, Camila Vallejo instó: “Lo único que pido es que tratemos de no simplemente restringirnos a titulares, porque eso no va a solucionar el problema que tenemos, que es de desconfianza, de separación y no de reencuentro”.