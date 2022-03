MENSAJES. Feliz cumpleaños 90 querido Hugo Fazio

Redes







Equipo “El Siglo”. Santiago. 17/03/2022. Feliz cumpleaños 90 querido Hugo Fazio .

Fue a inicios de los años ‘80, era verano y me tocaba reemplazar al encargado del equipo de la dirección del Partido Comunista en que trabajaba, quién andaba de vacaciones. Se suponía que no pasaba nada, pero justo en ese momento nos llega una cita con ¡el Número 1 del Partido! No era un asunto menor, era la primera vez que me tocaba y me sentí bastante conmocionado.

Mal que mal, se trataba sin duda de la persona más buscada por los servicios secretos de la dictadura. Las precauciones de la cita lo confirmaron. En lugar del consabido encuentro con alguien que caminaba en dirección contraria por cualquier vereda en un barrio tranquilo, me abordaron con la contraseña desde un taxi. Ese me dejó en otro barrio, en un punto donde me recogió otro taxi, y luego otro y otro. En el último, sin embargo, al subirme me encontré con un señor que venía sentado en el asiento trasero.

Así conocí a Hugo Fazio, cuyos 90 años celebramos hoy. En ese momento dirigía clandestinamente en Chile al Partido Comunista, el que constituía la columna vertebral de la resistencia popular a la dictadura y que por esos días se manifestaba en todos los terrenos y formas de lucha. A nuestro recordado compañero Sergio Moris le tocó entrarlo y sacarlo del país en forma clandestina, en más de una ocasión.

Además de todos sus grandes aportes académicos, profesionales y humanos, Hugo Fazio cumplió un papel esencial en la historia de Chile. Fue un miembro muy importante, subdirector de El Siglo durante la conformación de la Unidad Popular, de la Dirección del partido que cumplió un rol principal en la conducción de la Revolución Chilena y luego en la resistencia contra la dictadura de Pinochet. Ni más ni menos.

Por cierto, realizó esa tarea formando parte de una extraordinaria dirección colectiva, que supo sumar con amplitud y sin sectarismo a todas las fuerzas y figuras revolucionarias y progresistas que hicieron posible la conducción del pueblo en la realización de esas proezas históricas, en primer lugar a la figura histórica universal que las encarna en el corazón de la humanidad, el Presidente Salvador Allende.

Manuel Riesco

Vicepresidente CENDA

15 de marzo 2022