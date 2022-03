“Falso” que hubo “roces” o descoordinación: ministras y subsecretario

Redes







Jefas de las carteras de Defensa y Desarrollo Social, y jefe de la Subsecretaría de Interior, desmintieron afirmaciones en titulares y notas de prensa sobre episodio en La Araucanía vivido por la Ministra del Interior. Manuel Monsalve, segundo en ese Ministerio, rechazó “instalar la cuña del error” respecto a la gira al sur de Izkia Siches. La ministra manifestó que “el plan sigue tal cual como se delineó inicialmente” en la región.

Equipo “El Siglo”. Valparaíso. Santiago. Temuco. 16/03/2022. Versiones, desmentidos, precisiones, se produjeron en las últimas 12 horas en torno al incidente ocurrido en Temucuicui, Ercilla, cuando un grupo de personas efectuó disparos al aire e incendió un vehículo como barricada, cuando la comitiva de la ministra del Interior, Izkia Siches, se trasladaba a la casa de Marcelo Catrillanca, padre del asesinado comunero mapuche Camilo Catrillanca.

En medios de prensa y comentarios de periodistas y personeros políticos, se comenzó a instalar que “hubo un error en la planificación” de esa gira y que de la ida de Siches a Temucuicui no estaban enterados ministras y ministros que la acompañaron este lunes al viaje a La Araucanía, con el objetivo de abordar diversos temas en esa región.

El diario vespertino La Segunda, puso como título de portada “Roces en el gabinete tras paso en falso de Siches” y sostuvo como información veraz que “ni ministra Maya Fernández (Defensa) ni subsecretario Monsalve sabían del viaje a Temucuicui”. Esas versiones como otras afirmaciones, fueron desmentidas desde el Gobierno.

La titular del Ministerio de Defensa salió al paso y señaló que “nosotros somos un Gobierno en el que trabajamos en conjunto, por tanto, sabíamos a lo que veníamos las distintas carteras”. Y precisó: “Cada ministerio tenía una agenda que tenía relación con su función, para dejarlo claro”.

Jeannette Vega, ministra de Desarrollo Social planteó, ante las versiones surgidas este día, que “no nos vamos a hacer cargo de rumoremia, nosotros estamos todos juntos acá (La Araucanía) como equipo de gobierno”. Recalcó que “nos coordinamos y nos informamos mutuamente todas las actividades que hacemos”, desmintiendo tácitamente las versiones de descoordinación.

Funcionarios que hablaron de manera extraoficial, confirmaron que las y los ministros que fueron a La Araucanía tenían sus agendas sectoriales e itinerarios distintos, pero había una información compartida de itinerarios. Indicaron que bajo ninguna circunstancia se podría hablar de “roces” entre ministras y ministros por lo ocurrido en la gira de Izkia Siches, sino que por el contrario, hubo preocupación y solidaridad.

Versiones “completamente falsas”

En esa línea, el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, fue quien entregó la declaración tajante sobre el suceso. Señaló que “es completamente falsa” la versión de que Maya Fernández y él mismo no sabían de la visita de la ministra de Interior a la casa de Catrillanca.

Enfatizó que es “tan falso, que la jefa de la división de Seguridad Pública de la Subsecretaría del Interior, Carolina Garrido, estaba en la comitiva en representación del subsecretario del Interior, por tanto, esa información es completamente falsa”.

Monsalve aclaró que la visita “se ha trabajado en conjunto por el Ministerio del Interior, o sea, no es que esta planificación sea de la ministra o del subsecretario. Incluso, el subsecretario iba a concurrir, pero como además estaba planificado que concurriera una semana después se consideró que no era necesario”.

Sobre la idea que se fue instalando de errores de planificación que incluyeron improvisación, como lo señaló Marcelo Catrillanca y después opinaron personeros políticos y comentaristas de medios, el subsecretario de Interior señaló que “yo sé que hay interés de instalar la cuña del error, pero este era un viaje que estaba planificado previo al cambio de mando, ya se habían desarrollado una serie de acciones de coordinación, de diálogo y de planificación. ¿Estaba planificado? Estaba planificado”, aseguró.

Abundó: “Yo creo que no hubo errores en la planificación, la ministra lo dijo ayer. Esta visita la ministra la viene planificando desde antes del cambio de mando y era evidente que la conversación se iba a desarrollar con Marcelo y que estaba acordada previamente. Si la comitiva se dirigía a su casa, era porque estaba planificado”.

Desplegarse y propuestas

Sobre el contexto y objetivos de la gira a La Araucanía, que incluyó a ministras y ministros de Interior, Defensa, Educación, Salud, Desarrollo Social, Obras Públicas junto a los subsecretarios de Prevención del Delito y el de Desarrollo Regional, Manuel Monsalve, sostuvo que “cuando el diálogo se retira de un territorio, cuando el Estado se retira de un territorio, cuando un Gobierno no se hace cargo de los problemas políticos profundos que están detrás de un conflicto, la respuesta es normalmente es la violencia”.

Añadió que “si queremos que la violencia disminuya en el sur de Chile, no se puede retirar el dialogo político, no se puede retirar el Estado y no nos podemos desentender de los problemas políticos de fondo”. Y relevó que “eso es lo que justifica que el Gobierno insista y persevere en la estrategia de diálogo. Ha habido otros intentos de diálogo, otros gobiernos han intentado dialogar y esos diálogos han fracasado y cuando fracasan la violencia aumenta”.

En tanto, Izkia Siches, ministra del Interior, persistió en defender su presencia en zonas de La Araucanía y el viaje que realizó, y manifestó que “nosotros levantamos algunas propuestas que tiene que ver con una comisión de verdad, justicia y reparación para todas las víctimas, mapuche y no mapuche, un espacio de reencuentro nacional como también avanzar en diálogos y acuerdos territoriales”.

Argumentó que “creemos que es la forma que tenemos para poder desplegarnos en los distintos territorios, con sus particularidades, escuchando a todas las autoridades ancestrales, políticas, organizaciones sociales, víctimas y también organizaciones gremiales y a la ciudanía en general, creemos que ese es el canal”.

En relación al efecto del episodio de balazos al aire y barricada, Siches manifestó que “el plan sigue tal cual como se delineó inicialmente, los incidentes de ayer no han cambiado en nada nuestro itinerario”.

Dando cuenta además de una coordinación en el Gobierno, la ministra declaró que “tal como lo hicimos en nuestra reunión con la ministra de Defensa, Maya Fernández, con Carabineros, la Fiscalía, la PDI y también el Ejército, la planificación del desescalamiento, manteniendo sobre todo los equipos motorizados que han sido lo que más nos ha solicitado Carabineros y estamos haciendo las gestiones y esperamos muy prontamente hacer anuncios en torno a mantener la movilidad y los patrullajes en los distintos territorios porque obviamente nos interesa mantener la seguridad”, recalcó la ministra.