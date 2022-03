“Entendimos que Ucrania no será miembro de la OTAN”: Presidente Zelensky

El mandatario ucraniano confesó que “durante años nos hablaban sobre las puertas supuestamente abiertas pero también oímos que no podemos entrar, es verdad, hay que reconocerlo”. Un punto que refuerza la tesis de neutralidad de Ucrania, algo planteado por los rusos, en la línea de que no haya expansión de la OTAN hacia la frontera de Rusia. El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, declaró que “me gustaría subrayar que la Declaración de Soberanía Estatal de Ucrania, aprobada en 1990 en un referéndum popular, estipula la aspiración de convertirse en un Estado neutral, no participar en bloques militares”.