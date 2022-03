Representante de “pañuelos celestes” agredió a convencional constituyente

Redes







Una mujer de grupo ultraconservador atacó en la calle a Marcos Barraza, quien dijo que se trata de quienes “profesan la intolerancia y el odio”. La agresora es simpatizante del grupo ultraderechista Partido Republicano y participó en franja de la UDI contra la nueva Constitución.

Equipo “El Siglo”. Santiago. 14/03/2022. Una representante del grupo ultraconservador de “los pañuelos celestes”, agredió al convencional constituyente Marcos Barraza, en una calle cercana al Congreso Nacional sede Santiago.

La mujer se acercó agresiva, sin la mascarilla que debe usarse en la calle, y con el pañuelo celeste distintivo del grupo ultraconservador que, entre otras cosas, se opone al derecho de aborto libre y seguro, insultó al convencional y luego le envolvió la cabeza con una bandera chilena diciéndole “de qué tenís miedo, hombre”.

Después de efectuar el ataque, la mujer camina sonriente y se colocó a conversar con un oficial de Carabineros, el cual no hizo nada, contrastando con la actitud que la policía uniformada, como se sabe, tiene frente a manifestantes estudiantiles, jóvenes o de movimientos sociales. Después, ante advertencias de otros oficiales, la mujer fue detenida.

La agresora fue identificada como Helcia Briones, representante del grupo “pañuelos celestes”, activista del Rechazo nueva Constitución, simpatizante del grupo ultraderechista Partido Republicano, y cercana a la colectividad Unión Demócrata Independiente, participando en un video de ese partido en contra de la nueva Carta Magna. La mujer aparece en varias fotos con la esposa del ultraderechista José Antonio Kast y en actividades de grupos ultraconservadores.

“Hoy fui agredido por los fanáticos de la ultraderecha. Los que profesan la intolerancia y el odio”, denunció Marcos Barraza, aunque advirtió que “esto no me amedrenta, al contrario, me refuerza a seguir construyendo un país sin fanatismos”.

El convencional constituyente, militante del Partido Comunista, indicó que se presentará una querella contra la mujer agresora y afirmó que “extrañé que Carabineros actuara de manera más disuasiva y preventiva”.

La Mesa Directiva de la Convención Constitucional emitió un comunicado donde se señaló que “la violencia no puede ser un medio para canalizar demandas o diferencias, menos en tiempos tan importantes para el país. Invitamos a la ciudadanía a seguir expresándose, pero siempre a través del diálogo y la tolerancia”.

María Elisa Quinteros, presidenta de la Convención, sostuvo que “condenamos con firmeza la agresión que sufrió esta mañana el convencional Marcos Barraza en las afueras de la sede de la Convención. Este espacio de diversidad, pluralidad y de trabajo democrático lo debemos cuidar entre todas y todos”.

Pedro Muñoz (Colectivo Socialista) manifestó que “nadie, en ningún lugar y bajo ninguna circunstancia puede ser víctima de violencia por sus posiciones políticas. Rechazamos rotundamente estos hechos y solidarizamos con el constituyente Barraza”.

Alondra Carrillo, también convencional constituyente, calificó a al atacante como “manifestante antiderechos” y dijo que “busca amedrentar a quienes estamos a favor del aborto, legal, seguro y gratuito”.