Gustavo Petro: “Hay que ir trabajando opción de un eje latinoamericano”

El candidato presidencial colombiano, de visita en Chile, enfatizó que “es un eje progresista de nuevo tipo en América Latina”.

Santiago. 14/03/2022. El candidato presidencial colombiano, Gustavo Petro, estuvo en las actividades de traspaso de mando presidencial en Chile, y durante su visita se refirió a la necesidad de garantizar derechos fundamentales que impulsa con su propuesta de Gobierno, para lograr una “verdadera paz” en su país.

También cuestionó la economía extractivista que existe en América Latina y destacó el contexto histórico con el proceso constituyente y la asunción de Gabriel Boric como Presidente de Chile.

Petro tuvo un encuentro con colombianas y colombianos que residen en Chile, realizado en la sede de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), y llegaron adherentes y simpatizantes de su candidatura, quienes escucharon al aspirante a la Casa de Nariño, y conocieron más de las propuestas que un Gobierno del Pacto Histórico le puede entregar a Colombia y a la diáspora, esta última, considerada como la cuarta nacionalidad extranjera con mayor población en Chile (166.323, de acuerdo a las estadísticas del INE y el Servicio Nacional de Migraciones).

“Sobre la base de la garantía real de los derechos fundamentales se puede hablar de un verdadero tratado de paz. La paz no es solo entre grupos armados sino de la sociedad… Y garantizar esos derechos no es posible si no se pueden financiar por una economía productiva y no con una economía extractivista como ha sido hasta ahora”, manifestó el Gustavo Petro, quien también destacó la importancia de la soberanía alimentaria, ante las advertencias de la FAO, de entrar a una hambruna, ya que de acuerdo a un informe que presentó junto al Programa Mundial de Alimentos (PMA) a comienzos de este año, “7,3 millones de los colombianos sufren inseguridad alimentaria y necesitan asistencia”.

“Necesitamos una economía para la vida que garantice el equilibrio con la naturaleza. Si tenemos producción, tenemos derechos, y si tenemos derechos, tenemos paz. Ese es el objetivo del programa del Pacto Histórico”, enfatizó el precandidato presidencial.

En su visita a Chile, Gustavo Petro aprovechó para contar a los asistentes que su primer acto político cuando tenía 13 años, fue salir a la calle en solidaridad con el pueblo chileno, y en protesta por el golpe militar que se produjo en este país en 1973.

“Ahora vamos a posesionar a un presidente progresista. El plebiscito va a ser determinante, y le tengo temor, por lo que nos sucedió a nosotros con la paz, y pues acá todo el proceso chileno con sus muertos, perseguidos, y este triunfo electoral, se pueden perder si se pierde el plebiscito. Debemos ayudar a que eso no ocurra, porque la oleada de la extrema derecha podrá ser incluso mayor, y no solo sobre Chile sino sobre todo el continente”, señaló el candidato presidencial colombiano.

Entre los temas tratados, Petro también abordó la política exterior que proyecta si llega al poder. “Creemos que hay que ir trabajando la opción de un eje latinoamericano que no replique lo que ya pasó. Es un eje progresista de nuevo tipo en América Latina, porque el progresismo que fue derrotado se basó en una economía extractivista, distribuyó riqueza de forma insostenible, porque dependía de los precios del petróleo y el gas”, explicó.