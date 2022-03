La batería del Partido Comunista en el Gobierno y el Parlamento

Redes







Dos ministras y un ministro, una subsecretaria y cinco subsecretarios, una senadora y un senador y doce espacios en la Cámara Baja, con el compromiso de llevar adelante el programa del conglomerado Apruebo Dignidad.

Equipo “El Siglo”. Valparaíso. 11/03/2022. Esta es la cuarta vez que el Partido Comunista de Chile integra un Gobierno. Ahora, del conglomerado Apruebo Dignidad, donde es la colectividad más grande.

Sus dirigentes repitieron constantemente que hay un compromiso con el programa que se implementará y que éste no debe perder su sentido transformador y antineoliberal.

En esa línea, comprometió una labor eficaz y leal en el gabinete ministerial, con nueve ministras, ministro y subsecretaria y subsecretarios.

Son tres mujeres y seis hombres, profesionales de variadas áreas, algunos con experiencia en el servicio público y universidades, y todas y todos con trayectoria en el movimiento social y sindical.

Camila Vallejo Dowling. Ministra Secretaria General de Gobierno. Ex diputada, ex presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH). Geógrafa.

Jeannette Jara Román. Ministra del Trabajo y Previsión Social. Ex subsecretaria de Previsión Social. Ex presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago (FEUSACH). Administradora Pública y Abogada.

Flavio Salazar Onfray. Ministro de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Ex Vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile. Biólogo.

Javiera Petersen Muga. Subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño. Ex directora ejecutiva del Observatorio de Políticas Económicas (OPES). Economista.

Nicolás Cataldo Astorga. Subsecretario de Educación. Laboró en el Ministerio de Educación y en el Servicio Local de Educación de Barrancas. Profesor de Historia y Ciencias Sociales.

Julio Maturana Franca. Subsecretario de Energía. Laboró en el Programa Comuna Energética de la División de Desarrollo Sustentable. Ex Coordinador del Departamento de Planificación y Desarrollo de la Municipalidad de Maipú. Ingeniero Civil Hidráulico.

Galo Eildestein Silber. Subsecretario para las Fuerzas Armadas. Magíster en Seguridad y Defensa de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. Fue Vicerrector de Gestión, Operaciones y Finanzas de la Universidad ARCIS y miembro de la asociación psicoanalítica francesa Analyse Freudienne.

Jaime Gajardo Falcón. Subsecretario de Justicia. Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Diego Portales. Fue Fiscal del Ministerio de Desarrollo Social. Abogado.

Claudio Araya San Martín. Subsecretario de Telecomunicaciones. Fue Jefe del Departamento Tecnologías de la Información del Instituto de Seguridad Laboral. Tiene una trayectoria laboral de más de 30 años en las áreas de telecomunicaciones y tecnologías de la información. Ingeniero Civil en Electrónica.

La gravitación del PC en el Parlamento

Después de 48 años excluido del Senado, por el golpe militar de 1973 y luego el excluyente sistema binominal, el Partido Comunista volvió a la Cámara Alta. Al mismo tiempo, elevó a doce la representación en la Cámara de Diputadas y Diputados, convirtiéndose en una de las bancadas parlamentarias más grande en el Congreso Nacional. Tiene una representación mayoritaria de mujeres y de varias regiones del país. Destacan emblemáticas luchadoras de derechos humanos, antiguas y antiguos dirigentes estudiantiles, y representación de diferentes generaciones.

Representantes en el Senado:

Claudia Pascual Grau. Electa por Región Metropolitana. Ex concejala de Santiago, ex ministra de la Mujer y la Equidad de Género. Antropóloga.

Daniel Núñez Arancibia. Electo por la Región de Coquimbo. Sociólogo. Ex presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios y ex director del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz. Ex diputado.

Fueron reelegidas y reelegidos en la Cámara de Diputadas y Diputados:

Karol Kariola Oliva, Distrito 9, Región Metropolitana. Fue primera mayoría nacional. Ex presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, ex secretaria general de las Juventudes Comunistas. Matrona.

Carmen Hertz Cádiz, Distrito 8, Región Metropolitana. Abogada de derechos humanos. Trabajó en varios organismos de derechos humanos y fue embajadora.

Marisela Santibáñez Novoa, Distrito 14, Región Metropolitana. Actriz, animadora y locutora radial.

Boris Barrera Moreno, Distrito 9, Región Metropolitana. Técnico en electrónica e ingeniero en ejecución industrial. Músico y cantautor.

Fueron electas y electos:

Matías Ramírez Pascal, Distrito 2, Región de Tarapacá. Abogado. Fue concejal en Iquique.

Lorena Pizarro Sierra, Distrito 13, Región Metropolitana. Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Hija de Waldo Pizarro, detenido desaparecido, y de Sola Sierra, histórica dirigente de la AFDD. Educadora de Párvulos.

Daniela Serrano Salazar, Distrito 12, Región Metropolitana. Presidenta de las Juventudes Comunistas. Administradora Pública.

Alejandra Placencia Cabello, Distrito 10, Región Metropolitana. Ex presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago, ex concejala de Ñuñoa. Profesora de Filosofía.

Nathalie Castillo Rojas, Distrito 5 de Coquimbo. Ex presidenta del Colegio de Periodistas. Periodista.

Carolina Tello Rojas, Distrito 5 de Coquimbo. Abogada. Ex directora de la Asociación de Abogadas Feministas de Coquimbo.

Luis Cuello Peña y Lillo, Distrito 7, Región de Valparaíso. Abogado. Integrante del movimiento territorial La Gómez Organizada. Ex coordinador legislativo de la bancada del Partido Comunista.

María Candelaria Acevedo Saéz, Distrito 20, Región del Biobío. Dirigenta sindical y de derechos humanos en Región del Biobío. Hija de Sebastián Acevedo, quien se inmoló en la Catedral de Concepción reclamando saber de sus hijos detenidos por la dictadura.

Representación de Región Metropolitana: 8

Representación de Regiones: 6

Mujeres: 10

Hombres: 4