“Es central que ustedes se hagan parte del proceso”: Gabriel Boric

Dirigiéndose al pueblo, el Presidente apuntó que “no podemos hacerlo solos. Quiero hacerles un llamado: caminemos juntos en la ruta de la esperanza”.

Santiago. 11/03/2022. Frases destacadas del discurso dado por el Presidente Gabriel Boric, desde el palacio presidencial de La Moneda, a los miles de ciudadanas y ciudadanos que se congregaron a saludarlo:

“Esta tarde por primera vez les hablo como Presidente de la República. Gracias infinitas por darme este honor. La emoción que he sentido al atravesar a este Palacio es profunda y necesito compartirla con ustedes que son parte protagónica de este proceso…no estaríamos aquí sin la movilización de ustedes”.

“Quiero decirles que he visto sus caras recorriendo el país. La de las personas mayores que su pensión no les alcanza porque algunos quisieron hacer un negocio, la de los estudiantes endeudados, la de los campesinos sin agua, la de mujeres que cuidan a sus niños con TEA, a sus familiares postrados, a las familias que siguen buscando a sus familiares desaparecidos, que no dejaremos de buscar”.

“Son parte protagónica de este proceso. El pueblo de Chile es protagónico. No estaríamos aquí sin las movilizaciones sociales. Llegamos aquí a entregarnos en cuerpo y alma”.

“Este Chile, hecho de diversos pueblos y naciones. Es este Chile el que en los últimos años ha debido enfrentar terremotos, pandemias, y violaciones a los derecho humanos que nunca más ocurrirán en el país”.

“Hoy en esta jornada tan importante en el difícil camino de los cambios que la ciudadanía echó a andar en unidad. Repito, en unidad, se me vienen a la cabeza los que marchábamos. No va a ser este Gobierno el fin de esa marcha. Vamos a seguir andando. El camino va a ser largo y difícil. Hoy los sueños de miles de personas están empujándonos para llevar a cabo los cambios que nos demandan. Cuando terminemos este mandato podamos mirar a nuestros padres, hermanos, hijos, abuelos, vecinos, y decirle que hay un país que nos cuida”.

“Sabemos que el cumplimiento de nuestras propuestas no será fácil, enfrentaremos crisis internas y externas. Cometeremos errores, pero debemos enfrentarlos con humildad, siempre pensando en el pueblo de Chile”.

“Tenemos que trabajar juntos con pueblos hermanos. Trabajemos juntos en América Latina para salir adelante juntos”.

“Acompañaremos el proceso constituyente. Una Constitución para el presente y el futuro. Una que sea para todos y no para unos pocos. Que nos escuchemos con buena fe, sin caricaturas, de todos los bandos, para que el plebiscito de salida sea un punto de encuentro y no de división. El pueblo nos está mirando. El mundo nos está mirando. Y ven con complicidad lo que hacemos en Chile. Estoy seguro que vamos a estar a la altura de este proceso democrático”.

“Como gabinete, como equipo, no le haremos el quite a los problemas. Vamos a explicar cada una de nuestras decisiones. No queremos que nuestras autoridades sean inalcanzables. Queremos ministras con el pueblo. Para eso nos vamos a necesitar todos: gobiernos y oposición”.

“Seré el presidente de los chilenos y chilenas. Escucharé las críticas y las propuestas constructivas de los disidentes, que tendrán todo el derecho a disentir”.

“Vamos lento porque vamos lejos. Es central que ustedes se hagan parte del proceso. No podemos hacerlo solos. Quiero hacerles un llamado: caminemos juntos en la ruta de la esperanza. Lo construiremos paso a paso, con la sabiduría con quien sabe que los cambios que duran son los que son respaldados por amplia mayoría”.

“Asumo con humildad y con la conciencia de la dificultad de la tarea que me han encomendado. En Chile no sobra nadie. Sé que en cuatro años más, el pueblo nos juzgará por nuestras obras y no por nuestras palabras. Hoy era necesario más, mañana hay que ponerse a trabajar”.

“Estamos abriendo las grandes alamedas, por donde pase el hombre y la mujer libre para construir una sociedad mejor. Seguimos. ¡Viva Chile!”.