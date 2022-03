Gabriel Boric y “ser un Gobierno feminista”

“Significa cambiar la manera en la cual nos relacionamos, con la cual vemos el mundo”, aseveró el Presidente electo en el Encuentro Interministerial para las Políticas de Género. Recalcó que una administración y gestión gubernamental feminista “no es una banalidad, esto no es una respuesta postmoderna a demandas identitarias, sino que estamos hablando de un compromiso que está en la base de nuestro Gobierno”. A cuatro días de las movilizaciones por el 8M, Boric expresó: “Que lo institucional no sea una renuncia justamente al movimiento y a la fuerza que han desencadenado las mujeres, sino más bien una expresión de la misma”. A una semana de asumir la primera magistratura del país, dijo que “les confieso que estoy tranquilo, no confiado”.