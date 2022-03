“Instalar en el debate legislativo la importancia de las comunicaciones”

Redes







Nathalie Castillo, electa congresista por el Distrito 5 de Coquimbo, fue presidenta del Colegio de Periodistas y en entrevista sostuvo que “estamos preparando una minuta de posibles iniciativas en materia de comunicaciones y el ejercicio de la prensa”. Vinculada toda su vida a regiones, apuntó que “hoy contamos con una política que avanza hacia la descentralización y esperamos fortalecerla en la medida que como representantes populares podamos incidir en todos los espacios”. Planteó mantener un permanente contacto con representantes sociales regionales y avanzar en agenda que permita enfrentar situaciones de rezago y crisis hídrica.

Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 02/03/2022. Se podría afirmar que Nathalie Castillo tiene dos frentes que podrían influir en su desempeño como diputada del Partido Comunista (PC), a partir del 11 de marzo: su historia y vínculo con la Región de Coquimbo y su rol como dirigenta del Colegio de Periodistas.

Ella nació en El Salvador, Atacama, y desde pequeña vivió en Combarbalá, y posteriormente en el sector de Peñuelas Coquimbo, donde habita hoy, y ahora le corresponderá representar a las comunas de Andacollo, Canela, Combarbalá, Coquimbo, Illapel, La Higuera, La Serena, Los Vilos, Monte Patria, Ovalle, Paihuano, Punitaqui, Río Hurtado, Salamanca y Vicuña, que integran el Distrito 5 de Coquimbo.

Estudió periodismo en la Universidad de La Serena, ha trabajado en varios medios de prensa de la región y de dirigenta regional del gremio, pasó a ser la presidenta del Colegio de Periodistas de Chile.

Fuiste electa en un distrito de Coquimbo. Tengo la idea de que como periodista trabajaste en medios de esa región. ¿Cuál es el origen y tu vínculo con Coquimbo y especialmente las comunas que vas a representar en el Parlamento?

Sin duda, el periodismo y hacer comunicaciones en medios regionales y locales me ha posibilitado re-conocer nuestro territorio, las necesidades, sus dirigencias, interpretar el pulso ciudadano y por cierto involucrarnos en las demandas del pueblo. Tengo un compromiso muy grande con la Región de Coquimbo, provengo de una familia campesina de la provincia de Limarí, viví mis primeros años en la ruralidad. Conozco el campo, sus carestías, la demanda de sus organizaciones, la lucha por el agua, la agricultura de subsistencia o la reconversión. También desde mi época universitaria en la Universidad de La Serena he participado en diversos activismos y organizaciones lo que ha ido contribuyendo al reconocimiento de nuestro trabajo.

Hoy por hoy la ciudadanía rescata y promueve liderazgos que tengan una pertinencia territorial, y esa es mi impronta, ser de la región y sentirme parte del territorio con un arraigo cultural importante. Es por eso que hoy tenemos el gran desafío de representar a la Región de Coquimbo con las particularidades e identidades que tiene cada una de las quince comunas.

Eres parte de la representación de regiones, en la bancada del Partido Comunista ahora hay más representantes de regiones, ¿cómo ves esto en el trabajo legislativo?

Me parece una gran noticia, no solo el aumento de nuestra bancada -que además mayoritariamente la componemos mujeres-, lo que me llena de orgullo por el trabajo del Partido de cada compañero y compañera militante, amigos, y de quienes nos acompañan en la idea de empujar las transformaciones, sino que también hoy contamos con una política que avanza hacia la descentralización y esperamos fortalecerla en la medida que como representantes populares podamos incidir en todos los espacios y tomas de decisiones aplicando este enfoque, que no solo sea algo cosmético sino que efectivamente se tome en cuenta la voz de las regiones y sus pueblos. Creo que el actual escenario está cambiando y se ha propiciado un avance importante en el proceso constituyente respecto de la regionalización.

Fuiste presidenta del Colegio de Periodistas. En ese momento planteaste varias reivindicaciones en cuanto a comunicaciones y la prensa, ¿cómo piensas abordar estos temas ahora como diputada?

Estamos preparando una minuta de posibles iniciativas en materia de comunicaciones y el ejercicio de la prensa. Afortunadamente contamos con un número importante de colegas -académicos, dirigentes, especialistas- que están muy interesados e interesadas en abordar estos temas desde nuestra representación parlamentaria. Tenemos que dedicarnos a ingresar propuestas que protejan la labor periodística y de los y las trabajadores de la prensa como también en la evaluación, rescate y actualización de aquellos proyectos que llevan años entrampados en el Congreso. Tenemos que re impulsar la Bancada Transversal de las Comunicaciones e instalar en el debate legislativo la importancia de las comunicaciones en todas sus dimensiones como un derecho humano y lo que ello implica para el fortalecimiento de la democracia. Es por ello que esperamos formar parte de la Comisión de Cultura y Comunicaciones para comenzar a cimentar este camino de reivindicaciones al sector.

Se habla mucho de la prensa duopólica, de la concentración en la propiedad, de la hegemonía conservadora y empresarial, pero frente a eso ¿qué piensas de los medios alternativos, sociales, de perfil político, comunitarios?

Los medios alternativos, comunitarios, populares y de otras experiencias contra-hegemónicas son un bastión de resistencia informativa frente al actual ecosistema de medios. En el último tiempo han cobrado una gran importancia e incidencia en las comunidades, especialmente durante la revuelta popular de octubre, como en el primer año de pandemia, y es que las personas han sido testigos de cómo se construyen las pautas y contenidos de los grandes medios que sabemos pertenecen al poder empresarial y no reflejan aquellas realidades que las audiencias esperan ver. Por esto es que hacemos el llamado a las y los convencionales que apuestan por un Chile democrático que se apruebe el derecho a la comunicación en la nueva Carta Fundamental lo que va a garantizar la existencia, promoción y fomento de estos medios

En lo personal, ¿cómo te pilla esto de ser diputada?

Siempre hay cosas que ajustar, en lo personal, en especial la vida familiar. Soy mamá de un niño de doce años y eso es lo que más me tiene preocupada pues somos casi inseparables. Afortunadamente tengo una tremenda red de apoyo y confío que las cosas irán bien. Por ahora mantendremos las mismas rutinas, seguiremos en la misma escuela y barrio lo que nos tiene muy contentos ya que lo relevante es su bienestar en todo sentido. Asumir una candidatura en un Distrito importante con mucha proyección del Partido involucraba la alta posibilidad de resultar electa, lo que sucedió. Estamos preparadas para cumplir con el trabajo parlamentario y las demandas familiares y personales. Estoy contenta, entusiasmada y eso también lo he percibido en muchas personas: colegas, vecinos y vecinas, dirigencias sociales, lo que nos entrega energía y la obligatoriedad de establecer una estrategia planificación en las tareas territoriales para eso contaremos con un equipo multidisciplinario de compañeras y compañeros para asegurar el cumplimiento de nuestros objetivos.

Las comunas que representas están alejadas una de otra, hay zonas de pobreza, de rezago, ¿cómo esperas que sea el contacto con esos pueblos?

Efectivamente tenemos una región muy dispersa geográficamente por lo que el trabajo distrital debe estar dislocado en todos los espacios. Son quince comunas y cientos de localidades, muchas con alto nivel de rezago que se profundiza con la escasez hídrica que vivimos hace más de una década. El contacto que hemos establecido con las comunidades son mutuas, por una parte detectamos situaciones que debemos ir a visitar y hacer un levantamiento de sus casos, como también y en mayor medida son los propios dirigentes y dirigentas quienes nos contactan para establecer un trabajo conjunto y eso nos tiene muy satisfechas ya que reconocen en esta diputación una alianza natural para la defensa de sus intereses y la creación de iniciativas participativas. Además, esperamos continuar fortaleciendo el trabajo del ahora senador Daniel Núñez, quien durante sus ocho años en el Distrito como diputado realizó una gran gestión. Bueno, además tenemos nuestros y nuestras dirigentes sociales, concejalas, alcalde y consejeros regionales quienes también forman parte de este tejido colectivo que nos ha posicionado como una región con alta valoración ciudadana al programa del Partido.

¿Cómo ves estos ataques permanentes a la Convención? ¿Hay tanto maximalismo, radicalismo, intolerancia?

Los medios hegemónicos son parte importante en la construcción de realidades y con la Convención han hecho lo suyo. Claro está que las transformaciones que son parte de la deliberación del proceso constituyente y la aprobación de normas que benefician al pueblo de Chile no son del agrado de sus controladores, este es un factor importante ya que la ciudadanía si bien avanza en el consumo de contenidos en otras fuentes como medios populares o alternativos, gran parte de las audiencias y lectorías son penetradas por estas líneas editoriales “pro rechazo” o que representan los intereses del poder empresarial y de derecha. Por eso la ofensiva debe ser abrazar la Convención, cuidarla, defenderla y difundir todos aquellos aspectos que tienen relación con las demandas que levantamos en octubre de 2019. Hay un esfuerzo de los sectores conservadores y de la elite de nuestro país que se resiste a los cambios, a los derechos sociales garantizados por el Estado para las mayorías y eso debemos contrarrestarlos desde todos los espacios donde nos encontremos, conversando, dialogando. Se viene una etapa muy pedagógica de mucha batalla de ideas y para eso esperamos contar con cada uno y cada una de los que hemos luchado y exigido por años una nueva constitución comenzando por el presidente, sus ministros, representantes, la sociedad civil, cada ciudadano y ciudadana. Es y será una tarea histórica, hermosa y colectiva.