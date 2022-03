“El Parlamento debe asumir el tema de regionalización”

Redes







En entrevista, el nuevo diputado por el Distrito 2 de Tarapacá, Matías Ramírez, sostuvo la necesidad de “no solamente descentralizar de Santiago a la capital provincial, que es Iquique, en nuestro caso, sino también cómo descentralizamos entre las distintas comunas”. Este abogado, convertido en triatleta, tomó hace rato la bandera de la probidad pública, que mantendrá, y participó en los casos de procesamientos por corrupción de los UDI Jaime Orpis, Marta Isasi y Pablo Longueira. El tema migratorio, medioambiental y laboral serán algunas de sus prioridades.

Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. 28/02/2022. El abogado Matías Ramírez, deportista, ex concejal de Iquique, conocido por su participación en casos de procesamientos por corrupción, originario de San Bernardo pero habitante hace décadas de la Región de Tarapacá, a partir del 11 de marzo próximo será parte de la bancada parlamentaria del Partido Comunista, y le tocará representar comunas con una alta sensibilidad en cuanto a temas sociales: Alto Hospicio, Camiña, Colchane, Huara, Iquique, Pica, Pozo Almonte.

Quería empezar con algo personal suyo que vi en su Twitter; que es tri atleta en formación.

Ah, es que hace más de una década que estoy vinculado al deporte acá en la Región de Tarapacá. Durante un tiempo fui nadador, y derivé en el triatlón. Iba a debutar en Pucón, pero por la pandemia no pude. Igual sigo en el proceso de entrenamiento.

¿Cómo lo va a combinar ahora con su labor de diputado? ¿Va a ir a correr a los cerros de Valparaíso?

Estoy buscando alternativas. Me puede quedar cerca Santiago en algunas actividades, allá generalmente voy a nadar al Parque O’Higgins, y estoy buscando en Valparaíso alguna opción, porque mi idea es mantener la actividad física. Es fundamental también para regular los niveles de estrés que habrá en el Congreso. Quiero mantener cierto grado de entrenamiento y seguir participando en el deporte.

Llamó la atención, considerando los porcentajes que hubo de votación en la pasada elección parlamentaria, el 10% que obtuvo usted en el Distrito 2 de Tarapacá. Fue una votación muy buena.

Sí, fue buena, y particularmente buena en la capital provincial, Iquique. Eso refleja el trabajo que tuve como concejal en la comuna de Iquique, la gente valoró el trabajo que hicimos ahí, logramos varios objetivos y aportar en la comuna y, sin duda, nos genera reconocimiento el trabajo que hemos venido desarrollando en temas de probidad pública y defensa de los derechos humanos. Eso nos dio un respaldo que nos permitió tener esa votación muy positiva, considerando que era nuestra primera elección parlamentaria.

Entiendo que hace unos años fue dirigente estudiantil.

Yo estudió Derecho en la Universidad Arturo Prat. Fui presidente del Centro de Alumnos de Derecho, después me tocó ser presidente de la federación de estudiantes de la Universidad, y después seguí trabajos sociales y junto a la gente en esta región.

¿Siempre siendo militante comunista?

No, mi militancia en el Partido Comunista es relativamente nueva, estoy militando hace cuatro años en el partido, pero siempre fui cercano al PC, así que fue un devenir casi natural.

A usted lo identifican con batallas contra la corrupción, jugó un papel en los casos de Marta Isasi y Jaime Orpis, entre otros.

Lo que pasa es que desde que era dirigente en la Universidad tenía un perfil en esta lucha contra la corrupción, que adquiere otros ribetes a partir del caso Corpesca, porque había aquí en la región una gran empresa de grande data que cometía actos de corrupción, y además dos parlamentarios en ejercicio en esos tiempos, como eran Marta Isasi y Jaime Orpis, y el meternos en esos casos permitió observar nuestro trabajo. Nos tocó participar en el desafuero de Orpis, en las formalizaciones, en las denuncias sobre Isasi, después me tocó el caso SQM, donde me correspondió formalizar a Pablo Longueira, entonces la gente nos fue reconociendo en la lucha contra la corrupción. Que además a nivel local la hemos dado hace muchos años.

Le toca representar al Distrito 2 de Tarapacá, que incluye las comunas de Alto Hospicio, Camiña, Colchane, Huara, Iquique, Pica, Pozo Almonte, con diversidad de realidades sociales, episodios de todo tipo, ¿dónde estarán sus prioridades en el Parlamento en relación a esas zonas?

Hay realidades muy diversas, y hay una realidad actual que es ineludible, que tiene que ver con la situación migratoria que estamos viviendo, que requiere de una mayor coordinación desde el Parlamento hacia el Gobierno entrante. El Gobierno de (Sebastián) Piñera fracasó en todas las políticas, medidas y planes que se le ocurrió implementar en la zona norte en cuanto a migración, y eso generó una molestia en las siete comunas de mi Distrito. Será fundamental tener acciones concretas respecto a dicha situación, siempre velando por un enfoque humanitario que es fundamental. Hay otro tema, al menos en las comunas del interior, que es fundamental, que es el tema medioambiental. Tenemos gran presencia de multinacionales extranjeras, principalmente del área minera, y eso ha provocado graves daños no solo medioambientales, sino en materia de recursos, del uso del agua, que es algo prioritario para la gente, con cuestiones como el cierre de varias napas subterráneas en la región. Eso será parte de algunas directrices que vamos a tomar desde la diputación. También está todo lo relacionado con la situación laboral en estas comunas, desempleo, malos salarios, lo que está vinculado a esas empresas multinacionales, y lo que es la precarización de los servicios en la minería. Los grandes sueldos se van a Santiago y otras regiones, pero acá hay una gran precarización, y es un tema que tenemos que abordar.

¿Cómo ve la instalación en el Parlamento de las representaciones de regiones? Se sigue diciendo que nunca están realmente representadas en acciones concretas.

Es un desafío importante ver cómo desde lo legislativo empezamos a profundizar aún más la discusión respecto a la regionalización. El Parlamento debe asumir el tema de regionalización. No solamente descentralizar de Santiago a la capital provincial, que es Iquique, en nuestro caso, sino también cómo descentralizamos entre las distintas comunas. Eso es muy relevante, no puede ser que un ciudadano de Vitacura valga diez veces más de lo que pueda valer un ciudadano de Alto Hospicio o de Colchane, porque los recursos se están repartiendo de manera muy injusta. Esa es una discusión que no solamente tiene que ver con entregar más atribuciones, sino cómo hacemos una reestructuración respecto a los ingresos de las comunas, de las regiones, para que efectivamente puedan desarrollar sus proyectos de manera más autónoma. Eso será fundamental en lo que viene. Habrá que esperar cómo la nueva Constitución genera descentralización, importancia a las regiones, y como la tomamos en el Parlamento para profundizar en esta materia.